Россияне атаковали 5 дронами-камикадзе и из артиллерии две громады на Никопольщине. ФОТО

Оккупанты с самого утра обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. Под ударами находились Павлоград, Марганецкая и Покровская громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"5 дронов-камикадзе попали по Марганецкой громаде. Покровская сельская была под артобстрелом.

Двое пострадавших сегодня будут лечиться дома.

Всего в районе повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. А еще – авто, газопровод и линия электропередач", - говорится в сообщении.

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Также он сообщил, что по уточненной информации, из-за утреннего ракетного удара по Павлограду ранен человек - это 30-летняя женщина. Взрывной волной выбило окна в трех домах - двух- и пятиэтажках.

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