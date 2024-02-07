Россияне атаковали 5 дронами-камикадзе и из артиллерии две громады на Никопольщине. ФОТО
Оккупанты с самого утра обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. Под ударами находились Павлоград, Марганецкая и Покровская громады.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"5 дронов-камикадзе попали по Марганецкой громаде. Покровская сельская была под артобстрелом.
Двое пострадавших сегодня будут лечиться дома.
Всего в районе повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. А еще – авто, газопровод и линия электропередач", - говорится в сообщении.
Также он сообщил, что по уточненной информации, из-за утреннего ракетного удара по Павлограду ранен человек - это 30-летняя женщина. Взрывной волной выбило окна в трех домах - двух- и пятиэтажках.
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