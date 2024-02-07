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В Днепропетровской области группе лиц сообщено о подозрении о хищении более 5 миллионов гривен на укрытиях для школьников. ФОТО

Исполняющего обязанности начальника отдела образования одного из горсоветов области и его сообщника подозревают в хищении 5,4 млн гривен на укрытиях для школьников.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемая как уполномоченная по организации публичных закупок разработала преступный план завладения бюджетными средствами на закупки модульных укрытий для учебных заведений.

В прокуратуре отмечают, что к преступной схеме она привлекла знакомого - жителя Днепра. Он подыскал подконтрольное ООО, которому подозреваемая обеспечила победу в тендере.

Повідомлено про підозру виконувачу обов’язків начальника відділу освіти однієї із міськрад Дніпропетровської області

"Закупленные укрытия превышали рыночную цену, не отвечали требованиям ДСТУ и были недоукомплектованы. Несмотря на это, должностное лицо внесло недостоверные сведения в акты приемки-передачи и подписало их", - добавляют правоохранители.

Действия подозреваемых привели к существенным убыткам территориальной громаде – более 5,4 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании им мер и отстранении от должностей.

Модульні укриття

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Автор: 

прокуратура (5013) хищения (99) Днепропетровская область (3948)


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Усе ж по схемі робили, як і з асфальтом, аж ось тобі, маєш халепу!!!
Тепер, по схемі, частина роботи - за суддівськими та грошами для них …
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07.02.2024 19:45 Ответить
Ви помиляєтеся, там вже інша схема працювала, гуманітарна...
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07.02.2024 19:47 Ответить
А за розбазарені мільярди де посадки?!!!
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07.02.2024 19:46 Ответить
Чергові ублюдські ублюдочні ублюдіни...
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07.02.2024 19:54 Ответить
І не кажіть! Я ще зрозумів би, якби укриття для дітей були якісними, але ж крім того що пиз...дять, ще й лайно будують! Цю самку, за діточок, я б власноруч розірвав! Потвора!
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07.02.2024 23:20 Ответить
Для всех - полная конфискация имущества в пользу ВСУ и сразу направить их на огневую позицию рыть окопы и зарывать воронки..
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07.02.2024 20:44 Ответить
Як можна збагачуватись на життях дітей?!. Це з якою падлюкою треба бути?!.
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07.02.2024 20:55 Ответить
Отдать эту банду на "поруки" родителям школьников. Гарантируем, что нигде в Украине больше таких банд не возникнет.
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07.02.2024 21:03 Ответить
Треба що все що ті сволоти вкрали вирнуть, а все майно їх і їх родичей забрати. І всіх на фронт траншеї рити.
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07.02.2024 22:56 Ответить
 
 