В Днепропетровской области группе лиц сообщено о подозрении о хищении более 5 миллионов гривен на укрытиях для школьников. ФОТО

Исполняющего обязанности начальника отдела образования одного из горсоветов области и его сообщника подозревают в хищении 5,4 млн гривен на укрытиях для школьников.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, подозреваемая как уполномоченная по организации публичных закупок разработала преступный план завладения бюджетными средствами на закупки модульных укрытий для учебных заведений.

В прокуратуре отмечают, что к преступной схеме она привлекла знакомого - жителя Днепра. Он подыскал подконтрольное ООО, которому подозреваемая обеспечила победу в тендере.

"Закупленные укрытия превышали рыночную цену, не отвечали требованиям ДСТУ и были недоукомплектованы. Несмотря на это, должностное лицо внесло недостоверные сведения в акты приемки-передачи и подписало их", - добавляют правоохранители.

Действия подозреваемых привели к существенным убыткам территориальной громаде – более 5,4 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании им мер и отстранении от должностей.

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