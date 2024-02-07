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Указал на необходимость значительного увеличения поставок боеприпасов, - Умеров встретился с Боррелем. ФОТО

Министр обороны Рустем Умеров 7 февраля провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррелем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

Умеров отметил: "Провел плодотворную встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который находится с визитом в Украине.

Поблагодарил господина Борреля за его личное участие и твердую поддержку, которую Европейский Союз оказывает Украине.

Во время встречи я отметил необходимость значительного увеличения поставок боеприпасов нашими партнерами для отражения российской агрессии.

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Предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям, в частности, по созданию совместных предприятий и инвестиций в производство в Украине.

Я также рассказал о реформах, которые мы внедряем в министерстве, в том числе в оборонных закупках".


Боррель Умєров
Боррель Умєров

Автор: 

Боррель Жозеп (784) Умеров Рустем (525)


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Топ комментарии
+10
А де виннні і ШАРАПОВ і РЕЗНИКОВ, котрі не озброювали й розкрадали шанс на озброэння? УМЕРОВ раб Эрмака й Ахметова розповів? Покаявся хоча б?
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07.02.2024 22:38
+7
Дійсно, якби не цей мудрагель, то Боррель же міг забути...
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07.02.2024 22:30
+7
Кому Ви пане міністре можете що наголосити , хіба власній дружині і то не факт 😺😺😺😺
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07.02.2024 22:36
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Як відбувається процес налаштувань підривника та введення GPS координат за допомогою M1155 #EPIAFS (Enhanced Portable Inductive Artillery Fuze Setter) та застосування керованого 155-мм снаряда M982A1 #Excalibur з #M777
- на https://t.me/britishintelligence/10423 відео.
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07.02.2024 22:28 Ответить
Дійсно, якби не цей мудрагель, то Боррель же міг забути...
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07.02.2024 22:30 Ответить
Кому Ви пане міністре можете що наголосити , хіба власній дружині і то не факт 😺😺😺😺
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07.02.2024 22:36 Ответить
А де виннні і ШАРАПОВ і РЕЗНИКОВ, котрі не озброювали й розкрадали шанс на озброэння? УМЕРОВ раб Эрмака й Ахметова розповів? Покаявся хоча б?
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07.02.2024 22:38 Ответить
,Капитан очевидність - попрошайка
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07.02.2024 22:38 Ответить
О,шо то новое-наголосыв😅
Заклыкать уже не помогает.
Мне б такую работу,целый день заклыкать,та голосыть
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07.02.2024 22:39 Ответить
Поверни вкрадене Резніковим і оголоси цього зеленого яйцеглиста в розшук, а потім наголошуй хоч до всрачки.
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07.02.2024 22:44 Ответить
Когда был Иловайск
Вся Украина ВОПИЛА
Порошенко готова была придушить
Сегодня в Авдеевке- АД
Страна помалкивет
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07.02.2024 22:44 Ответить
Всмислі наголосив?
Голосом - як мати за загиблим сином?. Над горем голосять...
А цей довгоносик - досі нічого не помічав, і раптом заголосив.
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07.02.2024 22:57 Ответить
Ви ж бачите, переговорники з нашої сторони тільки з окопів повилазили. Ще не отямились, от і голосять.
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07.02.2024 23:41 Ответить
Силы обороны "приземлили" реактивный Shahed-238: у Ирана налаженный доступ к целому ряду компонентов западного производства, - https://defence-ua.com/photo/rozbirka_reaktivnogo_shahed_238_dvigun_z_chehiji_navigatsija_z_kanadi_foto-291.html Defense Express

▪️Турбореактивный двигатель чешской компании типа TJ150 обеспечивает скорость Shahed-238 около 520 км/ч на активном участке полета;
▪️Для принятия сигналов спутниковой навигации используется блок из четырех антенн TW1721 канадской компании Tallysman;
▪️Обработка сигналов навигации реализована на микросхемах производства NXP USA Inc и Intel, США;
▪️Блок инерциальной навигации построен на западной электронике с использованием микросхем микроконтроллера производства Швейцарии;
▪️Модуль управления и управления полетом Shahed-238 построен на микропроцессоре от Texas Instruments, США.

Иностранные комплектующие доступны на гражданском рынке. В то же время попадание в Иран реактивных двигателей из Чехии интересно для исследования, отмечают в издании.
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07.02.2024 22:58 Ответить
А чего мы себе такой не сделаем.Нам же комплектующие легче купить? А чего б у Бареля не попросить оборудование для производства хоть чего-нибудь от боеприпасов до РЭБ Или хотяб забрать гетманцева попросить?
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07.02.2024 23:20 Ответить
Вот сегодня прочитал:

"Украина начала запускать реактивные дроны серийного производства с немецким двигателем JetCat P400-PRO, - российские паблики

Говорят, БпЛА сделан "нетипично качественно для Украинского производства" - из стеклоткани, карбонового каркаса - "изделие имеет схему "летающее крыло", как и шахед"

Дроны имеют бирки на каждом элементе планера и моторе с одинаковыми номерами, как на американских БпЛА. Заряд осколочно-фугасный. Детонатор натовский. Говорят, что по Москве они пока не ударят, но "300 км радиуса есть"."
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07.02.2024 23:39 Ответить
європейський брехун Борель вже наобіцяв до кінця 24 року мульйон 200 тисяч...
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07.02.2024 23:00 Ответить
Ну переплюнити обісянки найвлечнішого лідора і міноброни мабуть ніхто не переплюне і Борель виглядає краще бо ці хоча б шось дають на відміну від наших "за три тижні побідунів"!
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08.02.2024 00:06 Ответить
Закупите снаряды у тех же США дебилы, хватить бабки красть.
Один снаряд 155мм можно сговориться до 4000 долларов за штуку, 100 000 снарядов - 400 млн.
Купите на миллиард баксов - 250 тысяч снарядов и вам хватит на 3 месяца, а там подтянутся и бесплатные.
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07.02.2024 23:16 Ответить
Умеров, а ты чего в ночнушке цвета хаки? Типа намекаешь, что "...воевал, в танке горел"? Не льсти себе, с таким пузом ты туда не влезешь, и даже в окоп.
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08.02.2024 05:28 Ответить
 
 