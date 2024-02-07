Указал на необходимость значительного увеличения поставок боеприпасов, - Умеров встретился с Боррелем. ФОТО

Министр обороны Рустем Умеров 7 февраля провел встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррелем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке.

Умеров отметил: "Провел плодотворную встречу с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который находится с визитом в Украине.

Поблагодарил господина Борреля за его личное участие и твердую поддержку, которую Европейский Союз оказывает Украине.

Во время встречи я отметил необходимость значительного увеличения поставок боеприпасов нашими партнерами для отражения российской агрессии.

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Предложил сотрудничество европейским оборонным компаниям, в частности, по созданию совместных предприятий и инвестиций в производство в Украине.

Я также рассказал о реформах, которые мы внедряем в министерстве, в том числе в оборонных закупках".





