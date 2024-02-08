Ночью войска РФ обстреляли Селидово в Донецкой области, есть разрушения, под завалами оказался человек. ФОТО
В ночь на четверг, 8 февраля, войска страны-агрессора РФ ударили ракетам по городу Селидово Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Telegram-канале Селидовской городской военной администрации.
Враг бил по городу с 00:25 до 00:30.
В результате атаки оккупантов в Селидово частично разрушены или повреждены многоэтажные жилые дома и учебные заведения, под завалами одного из последних оказался сторож, охранявший помещение.
"Все службы работают на местах", – добавили в МВА.
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