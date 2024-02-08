Обстрелы Селидово: один человек погиб, 7 получили ранения, среди них - ребенок. ФОТО

Ночью российские оккупанты 7 раз обстреляли Селидово на Донетчине. Есть погибший и раненые.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 7 ранены в результате ночных обстрелов Селидово. Среди раненых — ребенок 2017 года рождения", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что россияне в течение ночи 7 раз обстреляли Селидово, повреждено 7 многоэтажек, 3 частных дома, 3 учебных заведения и админздание, 8 автомобилей.

Однако Филашкин отметил, что это предварительные выводы, последствия обстрелов еще не устанавливаются.

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