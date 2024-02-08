Сырский посетил подразделения ВСУ на Бахмутском направлении: Принят ряд решений для отпора врагу. ФОТОрепортаж
Генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил воинские части и подразделения украинских воинов, которые держат оборону на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.
Ситуация на Бахмутском направлении
"Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часова Яра и предпринимает локальные действия малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы.
Ситуация напряженная, требует постоянного контроля над обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах", - говорится в сообщении.
Принятые решения
Командующий заслушал командиров бригад относительно актуальной обстановк, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей наших войск.
Отмечается, что с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущение его продвижения вперед.
Кроме того, по результатам работы на Бахмутском направлении генерал-полковник Александр Сырский принял ряд решений. В частности, по сосредоточению основных усилий на угрожающих направлениях и применению маневра огневыми средствами.
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@Sasha_Sila1975
·
8 год
Да,одні ухилянти винні,у провалі мобілізаціі!!!
А саме цікаве,що я замітив,людям вже пофіг на такі новини.
Звикли.
Вже норма,коли зелені грабують армію,яка воює.
Так що не скуліть,коли допомогу не дають.
Вмирайте тихо і повільно,у цьому концтаборі.
Бо "ви зробили це разом!!!"
ТСН.ua (канал 1+1)
@tsnua
·
17 год
Хек по 333 грн і хліб по 41 грн: в Україні спалахнув новий скандал із харчуванням військових https://tsn.ua/exclusive/hek-za-333-grn-i-hlib-po-41-grn-v-********-spalahnuv-noviy-skandal-iz-harchuvannyam-viyskovih-2509213.html… #новини #ТСН
Йдіть, отримайте свої 30 срібняків.
Олекса́ндр Станісла́вович Си́рський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новинки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кіржацький район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ) .
У 1986 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московське вище загальновійськове командне училище .
На КОЖНОМУ з багатьох фото улюбленець зеленського-єрмака міні-жуков Сирський.
А вираз обличчя який! Ганнібал, не менше.
Що то за морда без розпізнавальних знаків на кожному фото, часом не куратор від ОП?
Театральні заходи.