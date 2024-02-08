Сырский посетил подразделения ВСУ на Бахмутском направлении: Принят ряд решений для отпора врагу. ФОТОрепортаж

Генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил воинские части и подразделения украинских воинов, которые держат оборону на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

Ситуация на Бахмутском направлении

"Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часова Яра и предпринимает локальные действия малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы.

Ситуация напряженная, требует постоянного контроля над обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах", - говорится в сообщении.

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Принятые решения

Командующий заслушал командиров бригад относительно актуальной обстановк, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей наших войск.

Отмечается, что с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущение его продвижения вперед.

Кроме того, по результатам работы на Бахмутском направлении генерал-полковник Александр Сырский принял ряд решений. В частности, по сосредоточению основных усилий на угрожающих направлениях и применению маневра огневыми средствами.

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