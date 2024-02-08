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Новости Фото Война
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Сырский посетил подразделения ВСУ на Бахмутском направлении: Принят ряд решений для отпора врагу. ФОТОрепортаж

Генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил воинские части и подразделения украинских воинов, которые держат оборону на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

Ситуация на Бахмутском направлении

"Враг пытается прорвать нашу оборону в районе Часова Яра и предпринимает локальные действия малыми штурмовыми группами под прикрытием дронов и артиллерии. Широко применяет дроны-камикадзе и использует средства радиоэлектронной борьбы.

Ситуация напряженная, требует постоянного контроля над обстановкой и оперативного принятия решений непосредственно на местах", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Благодаря мужеству ВСУ Украина смогла сорвать планы врага по захвату новых территорий, - Сырский. ФОТОрепортаж

Принятые решения

Командующий заслушал командиров бригад относительно актуальной обстановк, провел оценку эффективности огневого поражения и рассмотрел новые способы повышения огневых возможностей наших войск.

Отмечается, что с командирами частей и подразделений он обсудил вероятную тактику действий противника и варианты дальнейшего развития боевых действий. После этого они вместе спланировали сценарии отпора агрессору и недопущение его продвижения вперед.

Кроме того, по результатам работы на Бахмутском направлении генерал-полковник Александр Сырский принял ряд решений. В частности, по сосредоточению основных усилий на угрожающих направлениях и применению маневра огневыми средствами.

Смотрите также: На Купянском направлении идут тяжелые бои, проведено перераспределение сил и средств ВСУ, - Сырский

Сирський на Бахмутському напрямку 8 лютого
Сирський на Бахмутському напрямку 8 лютого
Сирський на Бахмутському напрямку 8 лютого
Сирський на Бахмутському напрямку 8 лютого
Сирський на Бахмутському напрямку 8 лютого
Сирський на Бахмутському напрямку 8 лютого

Автор: 

боевые действия (4053) Бахмут (1602) Александр Сырский (589)


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Топ комментарии
+23
Якщо присутність Сирського на передових позиціях допомагає ці позиції утримувати, то хай би він там і сидів? 🤔 Хоча насправді ми бачимо кампанію промоушену улюбленця Зєлєнского, випускника кпцапського московського вищого військового загальнокомандного училища, уродженця села Новінкі Кіржацкого района Владімвмской області (кацапія). І це також кампанія по усуненню українця Залужного спочатку з медійного поля, а потім і з українського війська.
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08.02.2024 10:06
+18
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08.02.2024 09:58
+14
Це ж саме той улюблигець ОП, що постійно щось героїчно просирає.
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08.02.2024 10:09
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08.02.2024 09:58 Ответить
Комбриг Ме.Не.Кавун
@Sasha_Sila1975
·
8 год
Да,одні ухилянти винні,у провалі мобілізаціі!!!
А саме цікаве,що я замітив,людям вже пофіг на такі новини.
Звикли.
Вже норма,коли зелені грабують армію,яка воює.
Так що не скуліть,коли допомогу не дають.
Вмирайте тихо і повільно,у цьому концтаборі.
Бо "ви зробили це разом!!!"

ТСН.ua (канал 1+1)

@tsnua

·

17 год

Хек по 333 грн і хліб по 41 грн: в Україні спалахнув новий скандал із харчуванням військових https://tsn.ua/exclusive/hek-za-333-grn-i-hlib-po-41-grn-v-********-spalahnuv-noviy-skandal-iz-harchuvannyam-viyskovih-2509213.html… #новини #ТСН
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08.02.2024 10:00 Ответить
ЗачЬотно підлизнули і обгидили. Талант.
Йдіть, отримайте свої 30 срібняків.
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08.02.2024 10:11 Ответить
Він в москві дипломи писав. Крючковським це не муляє, вони накидують на Залужного.

Олекса́ндр Станісла́вович Си́рський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1965 1965 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Новинки , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Кіржацький район , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Владимирська область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 РРФСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР ) .

У 1986 році закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 Московське вище загальновійськове командне училище .
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08.02.2024 10:13 Ответить
Сосни Зеленого буйца.)
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08.02.2024 10:16 Ответить
Дебіл.
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08.02.2024 10:23 Ответить
а особлива подяка батькам генерала які проживають в безпеці не фєкальной підєрації
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08.02.2024 10:23 Ответить
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08.02.2024 10:03 Ответить
щоб вони там всі "схлопнулись" , щиро бажаю цього всім кацапам...
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08.02.2024 10:08 Ответить
Там такий вибух був, що "тактичний ядерний заряд" мабуть і "хлопком", у порівнянні, б вважався. І щось часто і гучно вибухало - схоже, після детонації якогось складу з ракетним паливом чи чимось подібним, ще почали від жару вибухати якісь боєголовки.
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08.02.2024 10:24 Ответить
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08.02.2024 10:26 Ответить
ви якої планети прилетіли? - це система керування бойовими діями, без неї зараз неможливо воювати, якщо б в нас такого не було, кацапи вже давно б дійшли до того місця, де ви сидите й пишете усіляку &уйню...
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08.02.2024 10:23 Ответить
тоїсть -це система керування мобілізованими колгоспниками...а СИСТЕМА не завелика ? наглядачів системи сотні тисяч а там куда вони дивляться то не вистачає....
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08.02.2024 12:03 Ответить
Ось тебе мобілізуємо і припинемо цією справою займатися.
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08.02.2024 10:35 Ответить
ти сциклива потвора раніше дупу навчись витирати і рота чисть перед тим як ЛЮДЯМ щось писати
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08.02.2024 11:59 Ответить
Біля тебе смердить? То йди помий дупу і писок, бо смороди нетом ще не передаються.
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08.02.2024 17:54 Ответить
Якщо присутність Сирського на передових позиціях допомагає ці позиції утримувати, то хай би він там і сидів? 🤔 Хоча насправді ми бачимо кампанію промоушену улюбленця Зєлєнского, випускника кпцапського московського вищого військового загальнокомандного училища, уродженця села Новінкі Кіржацкого района Владімвмской області (кацапія). І це також кампанія по усуненню українця Залужного спочатку з медійного поля, а потім і з українського війська.
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08.02.2024 10:06 Ответить
Так і Ківалов формально українець. Чому ти дорікаєш Залужному, що він вчився в академії, де працює Ківалов?
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08.02.2024 10:23 Ответить
Вам не подобаються офіційні дані з біографії Сирського? 🤔Ви пропонуєте мені брехати, як зелені телегрампомийки? 🥴
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08.02.2024 10:27 Ответить
Це ж саме той улюблигець ОП, що постійно щось героїчно просирає.
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08.02.2024 10:09 Ответить
Всирський
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08.02.2024 15:28 Ответить
А ще люди кажуть, що Сирський з Брюсом Вілісом літав підривати астероїд в ,,армагедоні" ,і таки врятував !
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08.02.2024 10:10 Ответить
фотосесія, так собі.
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08.02.2024 10:13 Ответить
Пішов піар з ОПи "вєлікаго палкаводца "усіх часів та народів...
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08.02.2024 10:15 Ответить
Пишут что в районе Авдеевки перестали работать старлинки. То ли РФ как то заглушила, то ли Маск опять чудит...
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08.02.2024 10:15 Ответить
Сьогодні у Макса з Трампом зустрич в 69 !
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08.02.2024 10:19 Ответить
Палкаводєц, хєрой.
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08.02.2024 10:17 Ответить
Піар чистої води.
На КОЖНОМУ з багатьох фото улюбленець зеленського-єрмака міні-жуков Сирський.
А вираз обличчя який! Ганнібал, не менше.

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08.02.2024 10:18 Ответить
"На Ганібала" треба пику гуталіном натерти.
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08.02.2024 10:38 Ответить
А ШО ТАМ НОВЫЙ ГОД !?)
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08.02.2024 10:21 Ответить
!
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08.02.2024 10:22 Ответить
Піар на першому місці. "красавчик" потрібен показати РЕЗУЛЬТАТИ на фронті,а не кількістю нарад
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08.02.2024 10:29 Ответить
Пропустимо що сирсьський звичайний радянський м'ясник, який вже що тільки не пройобував.
Що то за морда без розпізнавальних знаків на кожному фото, часом не куратор від ОП?
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08.02.2024 10:33 Ответить
Нахрена ему махазин? В атаку пойдет?
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08.02.2024 10:35 Ответить
А Сирський виявляється "ряжений!. Ну от якого фуя він начепив на себе обладунки штурмовика в затишному бункері? На штурм зібрався? Ага. Аж шість рожків зібрався вистреляти по ворогу... Да... Випускник "крємльовкі" це діагноз...
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08.02.2024 10:37 Ответить
Генерал200 на 8 років старший за Залужного. Ну, це більш передовий та ******** генерал, ніж Заоудний, який вже застарів і його треба замінити. А ноловне, сирський ментально близький зєрмачні - м'ясні гтурми? Так на#єр ті українці потрібні? Ще знову Майдан влаштують. Взагалі таке враження, що зелень вже намагається вислужитись перед #уйлом
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08.02.2024 10:40 Ответить
Коронація, обхід і демонстрація.
Театральні заходи.
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08.02.2024 10:50 Ответить
пішов піар сирського по новому кругу
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08.02.2024 11:14 Ответить
Як ЗСУ може керувати кацапський генерал ? Його може хвилювати Україна, вихідця парашії
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08.02.2024 17:15 Ответить
 
 