Задержан предатель из оккупационного "МВД РФ", помогавший рашистам арестовывать украинцев на временно оккупированной части Запорожья, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили бегство из Украины предателя, входившего в состав оккупационного "МВД РФ" на временно захваченной части Запорожской области. Злоумышленник принимал участие в арестах местных участников сопротивления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали мужчину во Львове, куда он скрыто прибыл для дальнейшего выезда в Евросоюз.

По данным следствия, фигурантом является житель Васильевского района в Запорожской области, в июне 2022 года вступивший в ряды оккупационного "райотдела полиции".

Там его назначили "участковым отдела по делам несовершеннолетних". На этой "должности" предатель выполнял задачи Кремля по подавлению сопротивления захватчикам.

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Отмечается, что для этого злоумышленника включили в состав "карательных отрядов", похищавших местных жителей прямо посреди улицы или из их домов. Затем рашисты вывозили людей в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам, в том числе, с использованием электрического тока.

Также предатель вместе с вооруженными оккупантами грабил дома местных жителей под видом обысков. У граждан похищали деньги, одежду, оргтехнику и другое частное имущество.

Кроме того, фигуранта привлекали к охране оккупационных "избиркомов" во время проведения псевдореферендума РФ по "присоединению" региона к составу страны-агрессора.

Однако в конце 2023 года злоумышленник выехал во Львов как внутренне перемещенное лицо с временно оккупированной территории юга Украины. В городе мужчина поселился у своих родственников и готовился нелегально пересечь границу в направлении соседних стран ЕС.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.