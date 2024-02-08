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Задержан предатель из оккупационного "МВД РФ", помогавший рашистам арестовывать украинцев на временно оккупированной части Запорожья, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили бегство из Украины предателя, входившего в состав оккупационного "МВД РФ" на временно захваченной части Запорожской области. Злоумышленник принимал участие в арестах местных участников сопротивления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики СБУ задержали мужчину во Львове, куда он скрыто прибыл для дальнейшего выезда в Евросоюз.

По данным следствия, фигурантом является житель Васильевского района в Запорожской области, в июне 2022 года вступивший в ряды оккупационного "райотдела полиции".

Там его назначили "участковым отдела по делам несовершеннолетних". На этой "должности" предатель выполнял задачи Кремля по подавлению сопротивления захватчикам.

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Отмечается, что для этого злоумышленника включили в состав "карательных отрядов", похищавших местных жителей прямо посреди улицы или из их домов. Затем рашисты вывозили людей в российские застенки, где подвергали жестоким пыткам, в том числе, с использованием электрического тока.

Также предатель вместе с вооруженными оккупантами грабил дома местных жителей под видом обысков. У граждан похищали деньги, одежду, оргтехнику и другое частное имущество.

Кроме того, фигуранта привлекали к охране оккупационных "избиркомов" во время проведения псевдореферендума РФ по "присоединению" региона к составу страны-агрессора.

Однако в конце 2023 года злоумышленник выехал во Львов как внутренне перемещенное лицо с временно оккупированной территории юга Украины. В городе мужчина поселился у своих родственников и готовился нелегально пересечь границу в направлении соседних стран ЕС.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время он находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Автор: 

СБУ (19901) Запорожская область (3083) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+9
блд. та скільки ви ховатимете їх рожі??? ви працюєте на путіна?
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08.02.2024 10:26
+8
Вчора так званий суд днр засудив українських військовополонених до 28 років позбавленняч волі за те що захищали свою країну ,а колоборант який катує місцевих жителів ,який наводить ракети на мирні міста і села чи взяв до рук зброю що б воювати за ідеї нациського "русского мира" проти Україні в кращому разі дадуть 10-15 років. Та цю паскуду треба просто знищувати будь ти з банформувань лднр чи з іншого регіону тільки смерть виправить цю нечисть.
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08.02.2024 10:35
+4
Краще довічне з конфіскацією. А родичам які цього типа ховали що?
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08.02.2024 10:25
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Краще довічне з конфіскацією. А родичам які цього типа ховали що?
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08.02.2024 10:25 Ответить
Краще на електричний стілець.
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08.02.2024 10:42 Ответить
блд. та скільки ви ховатимете їх рожі??? ви працюєте на путіна?
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08.02.2024 10:26 Ответить
Чому морду Баліцкого можна показувати а пику його холуя "ні"?
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08.02.2024 10:51 Ответить
Чергова ублюдська ублюдочна ублюдіна...
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08.02.2024 10:31 Ответить
Вчора так званий суд днр засудив українських військовополонених до 28 років позбавленняч волі за те що захищали свою країну ,а колоборант який катує місцевих жителів ,який наводить ракети на мирні міста і села чи взяв до рук зброю що б воювати за ідеї нациського "русского мира" проти Україні в кращому разі дадуть 10-15 років. Та цю паскуду треба просто знищувати будь ти з банформувань лднр чи з іншого регіону тільки смерть виправить цю нечисть.
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08.02.2024 10:35 Ответить
Повірте, на зоні таким без питань визначено місце серед опущених. Так що несолодко буде.
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08.02.2024 12:00 Ответить
От навіщо цю погань затримувати? Невже не можна при спробі втечі, або опору ліквідувати! Чому я і мільйони українців, зі своїх податків, повинні кормити та утримувати цю наволоч 15 років! 😡
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08.02.2024 10:41 Ответить
Під особисте 'зобов'язання, це електорат 69 квартала !
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08.02.2024 10:46 Ответить
Дивно, що він забув у Львові , якщо міг спокійно виїхати через рашку.
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08.02.2024 10:50 Ответить
приховувати рожі ворогів під час війни - це злочин! В прифронтову зону рашисти зараз пачками засилають людей з окупованих територій. Говорю про Оріхівський р-н та прилеглі райони. Сам спостерігав багато раз, приїзжають з токмацького/василівського району і щось вишукують, під приводом пошуку родичів або друзів, хоча самі не були в цих краях понад 30 років. Можна здогадатись, що вони висліжують ЗСУ, та чомусь правоохоронців ті типи не цікавлять.
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08.02.2024 11:03 Ответить
А як вони через фронт переїзжають?
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08.02.2024 12:42 Ответить
припускаю, що рашисти їх відправляють під видом біженців десь на пропускних пунктах, Василівка наприклад. наша сторона прийма всіх без розбору.
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08.02.2024 14:39 Ответить
Нажаль всі закони написані тими хто не хоче відповідальності для себе.
У всіх статтях законів щодо державної зради, корупції, колабораціонізму та подібних повинно бути доповнення що під час військового стану довічне ув'язнення без можливості перегляду вироку продовж 25 років.
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08.02.2024 13:53 Ответить
На поля ...Запоріжжя ,хай розміновує...
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08.02.2024 11:31 Ответить
 
 