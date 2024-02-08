В Никополе утром расстреляли автомобиль заместителя городского головы, мужчина погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром в Никополе неизвестные расстреляли автомобиль, где находился заместитель городского головы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

"8 февраля 2024 года на одной из улиц г. Никополь неизвестные из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, за рулем автомобиля находился заместитель городского головы Виталий Журавлев. В результате обстрела произошло возгорание автомобиля, а водитель получил многочисленные проникновенные огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия.

В Национальной полиции сообщили, что полицейские установили приметы нападающего. В настоящее время идет сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные меры по задержанию подозреваемого.

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