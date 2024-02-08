В Никополе утром расстреляли автомобиль заместителя городского головы, мужчина погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром в Никополе неизвестные расстреляли автомобиль, где находился заместитель городского головы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.
"8 февраля 2024 года на одной из улиц г. Никополь неизвестные из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, за рулем автомобиля находился заместитель городского головы Виталий Журавлев. В результате обстрела произошло возгорание автомобиля, а водитель получил многочисленные проникновенные огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия.
В Национальной полиции сообщили, что полицейские установили приметы нападающего. В настоящее время идет сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные меры по задержанию подозреваемого.
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Розумієте, 73% мали вдосталь часу в 19 році та не спромоглись усвідомити наслідки свого вчинку,а якщо їм ще й зброю видати...
. "От ти так із тьолкою, а їх двоє..."
"От мене на дорозі бик підрізав і вийшов права качати, а я йому..."
І інша галіматья у тому ж стилі.
Для захисиу домівки- з головою вистачить карабіну, якщо прийшли непрофі, а носіння в кобурі постолета на запобіжнику і у невзведеному стані реально ніяк не захищає від раптового нападу, більш того, додає додаткових ризиків для самого "носящего"
Про США- потрібно спершу поцікавитись, чому у США поліція застосовує вогнепальну зброю у будь- якому конфлікті. І кількість жертв х обох боків від уражень вогнепальною зброєю немислиме для Європи.
І останнє- українці- не молдовани. Рівень конфліктності унашому суспільстві і до війни був набагато вищий, не кажучи про зараз.
Так що щоб збройова мафія не платила- закону про короткостволи, ще дуже довго небуде...
там будуть силовики
так що поліція ніщо....
Оце і є показник поваги до представників влади.
пустила ракові мітастази по всій нашій краіні 😠