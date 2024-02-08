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В Никополе утром расстреляли автомобиль заместителя городского головы, мужчина погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром в Никополе неизвестные расстреляли автомобиль, где находился заместитель городского головы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

"8 февраля 2024 года на одной из улиц г. Никополь неизвестные из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы. В результате обстрела мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, за рулем автомобиля находился заместитель городского головы Виталий Журавлев. В результате обстрела произошло возгорание автомобиля, а водитель получил многочисленные проникновенные огнестрельные ранения, от которых скончался на месте происшествия.

В Национальной полиции сообщили, что полицейские установили приметы нападающего. В настоящее время идет сбор и анализ вещественных доказательств, проводятся оперативно-розыскные меры по задержанию подозреваемого.

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Розстріл авто у Нікополі
Розстріл авто у Нікополі
Розстріл авто у Нікополі
Розстріл авто у Нікополі
Розстріл авто у Нікополі

Автор: 

расстрел (503) убийство (6484) Никополь (1021)


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Топ комментарии
+22
Краще прийняти нарешті закон про зброю для населення.
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08.02.2024 11:58
+19
..поліцейські шось не договАрівають
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08.02.2024 11:53
+18
зате на блокпостах в західних областям муха не пролетить без відома поліції
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08.02.2024 11:59
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Дерибан прилетел бумеранг
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08.02.2024 11:52 Ответить
"Дерибан прилетел бумеранг" - сказав путін жені пригожину в след взлетающему літаку
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08.02.2024 11:54 Ответить
"любіш мєдок-- любі і холодок"
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08.02.2024 15:10 Ответить
..поліцейські шось не договАрівають
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08.02.2024 11:53 Ответить
Мабуть щось знають
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08.02.2024 13:00 Ответить
нічого собі подія, прифронтове місто, кожен день обстріли, а бандити почувають себе як вдома..., а що поліція? навіщо вона там...
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08.02.2024 11:54 Ответить
пропонуєш виділити на кожного громадянина України десять поліцейських охорони?
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08.02.2024 11:56 Ответить
Краще прийняти нарешті закон про зброю для населення.
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08.02.2024 11:58 Ответить
Ну, і шо б вона допомогла загиблому?
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08.02.2024 12:04 Ответить
Хто зна. Але в нього був хоча б шанс захистити себе, а злочинцю було б набагато важче втекти від озброєних свідків.
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08.02.2024 12:06 Ответить
Шо ви говорите? Яких свідків? Навіть уявити, що у свідків був пістолет в кишені? І шо? Як ви собі це уявляєте? Йдете по вулиці, раптом на ваших очах хтось з гранатомета чи автомата розстрілює авто, ви витягуєте пістолет та починаєте пукати в сторону нападників? Не меліть дурниць...
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08.02.2024 12:09 Ответить
Я б стріляв не задумуючись. Ви, схоже, ні. Тому вам зброя не допоможе і вона вам не потрібна. Кожному своє.
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08.02.2024 12:12 Ответить
Не хочу вас образити, але ви мабуть не були в подібних ситуаціях. Хочу вас запевнити, хто так зухвало каже, то при реальних подіях накладає в штани
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08.02.2024 12:14 Ответить
В трошки інших. Доводилось користуватись ножем.
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08.02.2024 12:16 Ответить
Я був в подібних ситуаціях,коли нападали на мене з ножем, декілька осіб,але ,правда,без вогнепальної зброї( це потім виявлялось), то пускав для захисту себе все що під рукою було.Була б вогнепальна зброя-пішла б і вона в хід.Треба б було відбити напад на третіх осіб, то не втікав би.Стріляю досить добре.
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08.02.2024 14:41 Ответить
З пістолетом проти трьох автоматчиків з гранатометом?
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08.02.2024 14:45 Ответить
Тут без варіантів, тому що коли прийшли тебе вбивати,та хоч з гаубіцею, в тебе немає виходу,або ти труп і все, або ти когось завалиш і нападники відмовляться від злочинних дій, так і буває в 90% випадках, або не відмовляться , то труп нападника виведе на банду.Так само і поранення.Крім того нападники і самі відмовляться від злочинний дій, коли будуть знати,що їм можуть дати відсіч
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09.02.2024 12:29 Ответить
За те б кожного дня потім задумувались у в'язниці, протягом кількох років
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08.02.2024 14:32 Ответить
Вибачаюсь,до моменту пострілу яраз потрібно встигнути подумати і адекватно оцінити ситуацію.
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08.02.2024 15:22 Ответить
Тут головне готовність застосовувати зброю. Кладучи зброю в кишеню людина продумує ситуації в яких буде її застосовувати. Починаючи з 90-х завжди ходжу озброєний, але за все життя застосував зброю лише одного разу, що врятувало моє здоровя і не спричинило суттєвої шкоди нападнику. В рекетирські часи з мене хотіли струсити грошей. Ця історія мала несподіване продовження. За декілька років мене зупинив дядько і розповів що після отриманого удару в ляжку не зміг за тиждень підти на "стрілку". А на тій "стрілці" всю його бригаду розстріляли. Це змінило його життя. З криміналом завязав і був дуже вдячний за "вчасне поранення". Ми з ним бахнули коньячку і розійшлись по своїх справах.
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08.02.2024 15:40 Ответить
Що ти тут несеш, опудало? На які "стрілки" ти ходило? Ти і зараз ще не виріс із середнього шкільного віку, а із розумною мордою галіматью розводиш. За підручники сядь, буквар відкрий Рембо, блін..
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08.02.2024 16:36 Ответить
Сам ти опудало. Я на "стрілки" не ходив, а був студентом який підробляв в кооперативі. Мені до Рембо як до неба рачки.
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08.02.2024 17:18 Ответить
Кожна людина має певні здібності.Далеко не усі можуть вмить оцінити ситуацію і адекватно зреагувати на загрозу.А як у нас і кому видають дозволи на зброю,надіюсь Ви знаєте.Тож я згідний,потрібно спростити отримання дозволів і одночасно доскіпливо проводити перевірку кандидатів.
Розумієте, 73% мали вдосталь часу в 19 році та не спромоглись усвідомити наслідки свого вчинку,а якщо їм ще й зброю видати...
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08.02.2024 18:58 Ответить
Має бути змінене ставлення до захисту майна, життя і здоровя чесними громадянами від злочинних посягань. Єдине право яке має злочинець що вдерся в ваш дім це здохнути.
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08.02.2024 19:15 Ответить
Після війни основною зброєю кілерів будуть дрони дешево і сердито
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08.02.2024 12:14 Ответить
Причому, по всьому світі.
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08.02.2024 12:22 Ответить
Ага, щоб витрог вашій збройвій мафії підняти? Слухай, мафіозо недороблений, хто тобі не дозвляє на сьогодні легально придбати вогнепальну зброю, карабін навіть?
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08.02.2024 16:30 Ответить
В мене був легальний карабін. Я його позбувся після того як на окупованій території Київщини кацапи порозстрілювали мисливців до яких приходили конфісковувати зареєстровану зброю. Всі бази даних МВС "чомусь" опинились у кацапів. Тепер я прихильник незареєстрованої зброї. Принаймні за воєнного часу і корумпованої влади.
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08.02.2024 17:24 Ответить
До чого це ти написав? Тобі дійсно ще немає 18-ти як можна судити із дописів?
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08.02.2024 21:12 Ответить
Карабін - не пістолет, 2його видно. Перевозити потрібно розібраним. Купа заборон на використання. Пістолет - зовсім інша справа. І закон, як в США. Чи, хоча б, як в Молдові.
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08.02.2024 17:46 Ответить
Цю примітмвну одмазку вживають вже 20 років, а коли почнеш конкретні питання задавати- все зводиться до того, щоб "показати хто мазу тут тримає"
. "От ти так із тьолкою, а їх двоє..."
"От мене на дорозі бик підрізав і вийшов права качати, а я йому..."
І інша галіматья у тому ж стилі.
Для захисиу домівки- з головою вистачить карабіну, якщо прийшли непрофі, а носіння в кобурі постолета на запобіжнику і у невзведеному стані реально ніяк не захищає від раптового нападу, більш того, додає додаткових ризиків для самого "носящего"
Про США- потрібно спершу поцікавитись, чому у США поліція застосовує вогнепальну зброю у будь- якому конфлікті. І кількість жертв х обох боків від уражень вогнепальною зброєю немислиме для Європи.
І останнє- українці- не молдовани. Рівень конфліктності унашому суспільстві і до війни був набагато вищий, не кажучи про зараз.
Так що щоб збройова мафія не платила- закону про короткостволи, ще дуже довго небуде...
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08.02.2024 20:59 Ответить
Щоб пити каву і дивитись тік ток. А в перервах складати протоколи
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08.02.2024 11:57 Ответить
Може то заступник робив чогось таке, чому немає місця у прифронтовому місті?
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08.02.2024 11:57 Ответить
Ну чому зразу "бандити". Може то типу "Біла стріла". Можливо місцеві щось про нього знають.
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08.02.2024 13:19 Ответить
як би розкрили цей злочин, виявили всіх причетних до ОЗугрупування то 100%
там будуть силовики
так що поліція ніщо....
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08.02.2024 14:02 Ответить
То не бандити - то вже там багато дрг кацапських - пішов террор та розгойдування сітуьовини.
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08.02.2024 15:15 Ответить
Уся поліція бігає по ЗУНР та відловлює "ухилянтів".
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08.02.2024 15:31 Ответить
Нікополь наш чи окупаційний бо я їх плутаю
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08.02.2024 11:56 Ответить
Наш Нікополь 🙁
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08.02.2024 14:47 Ответить
Або за гроші, або за великі гроші.
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08.02.2024 11:57 Ответить
Місце безлюдне, приватний сектор, глухомань. Злочинці ретельно готувалися, вивчили маршрут .
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08.02.2024 11:57 Ответить
зате на блокпостах в західних областям муха не пролетить без відома поліції
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08.02.2024 11:59 Ответить
а хтось контролює берег Дніпра в Нікополі? Нагадаю, там Дніпро сильно обмілів після підриву ГЕС, а на протилежному боці річки рашисти в Енергодарі.
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08.02.2024 12:06 Ответить
За*бісь.Воєнний стан,та і лінія фронту не так і далеко....Невстановлені особи...з невстановленої зброї...
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08.02.2024 12:07 Ответить
Може то дрон кацапський прилетів? Вони таке *******.
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08.02.2024 12:11 Ответить
І на невстановленому транспортному засобі втекли у невстановленому напрямку...
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08.02.2024 12:26 Ответить
Та й зникли в невiдомому напрямку на невставовленому авто з невiдомими номерами.
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08.02.2024 16:56 Ответить
Ого. Чим це його так ввалили, шо він загорівся?
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08.02.2024 12:12 Ответить
"автівка заступника міського голови" і нікого не смутив свіжий крузак у "заступника".... ну явно ж не на з/п....
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08.02.2024 12:13 Ответить
Кримінальна ситуація у країні явно не дуже добре контролюється і поліції що у прифронтовій зоні, що по іншій території країни хизуватись нічим!!!
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08.02.2024 12:16 Ответить
90ті з їхнім бандитизмом,рекетом і усім подібним будуть здаватися квіточками в порівнянні з тим що буде відбуватися на вулицях в Україні після такої страшної війни яка йде зараз. Це до речі ще один фактор чому люди сюди не хочуть повертатися. Зброя,гранати,гранатомети будуть у багатьох на руках,а якщо не буде то це купити на чорному ринку можна буде спокійно і за дешево. От люди для своїх дітей і вибирають місця де завтра не вибіже якийсь пяний неадекват і підірве гранату в пісочниці,а бо десь на вулиці під час розбірок тобі також ненароком не прелетить
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08.02.2024 12:25 Ответить
Не виправдовуй втікачів_ухилянтів. Пройдися Парижем в 13 секторі чи по Катан'ї поблизу аеропорту ввечері, тоді звізди про безпеку. А ці втікачі чомусь вирішили, що вони вже громадяни ЄС і в повній безпеці))) Коли скасують статус тимчасового захисту і соцвиплати, то за 90 днів більшість, підібгавши хвоста, повернеться в Україну. Чи в УРСР Медведчука, якщо кацапм переможуть....
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08.02.2024 17:51 Ответить
"он слишком много взял!"
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08.02.2024 12:29 Ответить
Мабуть відмовився ділитись з п'ятьма "найефективнішими" менеджерами.
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08.02.2024 12:40 Ответить
Можливо, диверсанти. А можливо, наші бандюки. А можливо, хтось з фронту за щось помстився. Все можливо. Але жахливо...
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08.02.2024 12:43 Ответить
Кожному, голові, заступнику, чи іншому високому члену треба призначити поліцейського охоронця. В країні війна - ці поважні люди мають справу з великими грошима, , тре спецпризначенців,(бо опасніше ніж в школі).
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08.02.2024 13:27 Ответить
дело ясное что дело темное
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08.02.2024 13:33 Ответить
І жодного коментаря зі словами співчуття....
Оце і є показник поваги до представників влади.
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08.02.2024 14:24 Ответить
Тю у 90 тi таке кожен день було - велкам .... А Нiкополь чий?
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08.02.2024 14:36 Ответить
Нікополь наш , але бандитів кругом вистачає , бо москальня
пустила ракові мітастази по всій нашій краіні 😠
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08.02.2024 14:50 Ответить
Це гроші винні.Жадібний мабуть був.
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08.02.2024 15:26 Ответить
https://news.telegraf.com.ua/mestnyiy/2024-02-08/5832875-vbivstvo-zastupnika-mera-nikopolya-shcho-vidomo-pro-vitaliya-zhuravlova
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08.02.2024 15:29 Ответить
Тобто кагебешника та рига, який перебував на посаді біля лінії фронту, влучно обнулив вщент якийсь свідомий громадянин? Добра новина!
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08.02.2024 17:27 Ответить
Хоть кто нибудь напишет что там происходит? сборище шерлоков только портит выздух.
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08.02.2024 15:29 Ответить
Почитаешь коменты - "бандиты" это дебильные шизоиды, которым нехер делать и они бегают по улицам и во всех стреляют. Ясно ведь - наказали смертью. За что? Либо достал сильно, либо спер у своих, либо забывал делиться. Так что кто там кому бандит - большой вопрос.
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08.02.2024 15:37 Ответить
Сумно...
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08.02.2024 15:51 Ответить
Зелёному чебурашке намёк, что "права на ошибку" уже не будет
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08.02.2024 21:53 Ответить
Коли йдеш на хлібну посади маєш зважати чим ризикуєш.
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09.02.2024 20:32 Ответить
 
 