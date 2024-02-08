Обнаружены 3 тайника с оружием оккупантов и взрывчаткой: среди изъятого – гранатометы вражеских ДРГ на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности обнаружила в разных регионах Украины три тайника с оружием и боеприпасами оккупантов. Один из них рашисты оставили во время бегства из Киевщины, чтобы потом спрятанное вооружение могли использовать российские ДРГ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что еще один тайник с боевыми средствами поражения обустроен рецидивистом, пытавшимся продать их криминалитету на западе Украины. Среди изъятого – арсенал российских гранатометов, более 15 кг взрывчатки с электродетонаторами и автоматическое оружие.

Киевская область

Сотрудники СБУ обнаружили в Бучанском районе хорошо замаскированный тайник с вооружением российского производства. Тайник был обустроен под полом заброшенного здания в одном из поселков около столицы.

В ходе осмотра тайника правоохранители изъяли:

5 гранатометов, в том числе противотанковых;

12 боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГО.

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Установлено, что убежище с боевыми средствами поражения рашисты оборудовали еще в период оккупации населенного пункта. Однако во время бегства захватчиков из Киевской области они оставили тайник для российских диверсионно-разведывательных групп.

По имеющимся данным, вражеские ДРГ планировали использовать спрятанное вооружение для совершения диверсий на территории столичного региона.

Закарпатская область

СБУ разоблачила уголовника, отбывающего наказание в исправительном учреждении за незаконный сбыт оружия.

Как установило расследование, до ареста злоумышленник спрятал арсенал средств поражения вблизи местного карьера. Находясь за решеткой, он пытался продать скрытое вооружение через свои связи "на свободе".

Во ходе комплексных мероприятий из тайника изъято:

большую партию тротила и пластида с электродетонаторами;

7 боевых гранат;

почти 600 патронов к стрелковому оружию.

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Виннитчина

Правоохранители задержали торговца оружием, который хотел продать криминалитету российский автомат Калашникова, более тысячи патронов и десяток боевых гранат. "Трофейное" оружие он прятал на территории своего домовладения.

В рамках уголовных производств, начатых по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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