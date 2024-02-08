В Киеве установили дополнительные блокпосты: в КГВА уверяют, что это "тренировка". ФОТОрепортаж
Установка временных блокпостов в столице связана с тренировками, во время которых проверяют транспорт, документы у граждан, а также проводят контрдиверсионные меры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Ранее в Оболонском РТЦК и СП сообщили, что с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции "проводят поисковые меры". Отмечалось, что они ищут вражеские ДРГ – однако впоследствии это сообщение удалили.
В сети сообщалось, что люди в форме общаются с людьми на улицах и проверяют документы. Также ТЦК было опубликовано фото, на котором мужчина держит листок, похожий на повестку, однако впоследствии его удалили.
Начальник КГВА Сергей Попко заявил в комментарии 24 каналу, что это была тренировка.
"Эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных ограждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные меры", - пояснил он.
Главная задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности. В то же время такие тренировки в Киеве будут проводить и дальше – системно.
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их не на дорогах надо искать, а под куполом...
саільки платять за місто на такому посту??
правду кажуть, у одних війна тут, у других - десь там, далеко й нас не торкається.
та й одне другому не заважає. як ще форумних "патротів" виловлювати? самі вони геройствують тільки в інтернетах, а в житті чекають, що хтось за них це зробить.
Навіть орки роблять рекрутинг.
Батона спросите зебилы, как он доскакался по пенькам до ростова.
Слава Генералу Залужному!
@HannaGun
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https://twitter.com/HannaGun/status/1755566938887958924 29 мин
В ответ
https://twitter.com/HannaGun @HannaGun
\А зараз ці внутрішні вороги влаштовують облави,які принижують український народ. Це роблять навмисно: Щоб нацькувати військових на цивільних,які донатять. Цивільних на військових,що нас захищають… І паралельно знецінити те,що захистили Київ і сволоту наБанковій. Ненавиджу їх.
@HannaGun
Припиніть жерти один одного щодо мобілізації. В тому, що черги під військкоматами перетворилися на «ухилянтів» винні лише зЄрмаки, які перетворили цю війну на війну бідних. А люди просто дивляться на скотство, яке ця шобла коїть, читають новини… і вже не впевнені ні в чому…