В Киеве установили дополнительные блокпосты: в КГВА уверяют, что это "тренировка". ФОТОрепортаж

Установка временных блокпостов в столице связана с тренировками, во время которых проверяют транспорт, документы у граждан, а также проводят контрдиверсионные меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Ранее в Оболонском РТЦК и СП сообщили, что с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции "проводят поисковые меры". Отмечалось, что они ищут вражеские ДРГ – однако впоследствии это сообщение удалили.

В сети сообщалось, что люди в форме общаются с людьми на улицах и проверяют документы. Также ТЦК было опубликовано фото, на котором мужчина держит листок, похожий на повестку, однако впоследствии его удалили.









Начальник КГВА Сергей Попко заявил в комментарии 24 каналу, что это была тренировка.

"Эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных ограждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные меры", - пояснил он.

Главная задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности. В то же время такие тренировки в Киеве будут проводить и дальше – системно.

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