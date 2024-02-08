РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8038 посетителей онлайн
Новости Фото
17 623 58

В Киеве установили дополнительные блокпосты: в КГВА уверяют, что это "тренировка". ФОТОрепортаж

Установка временных блокпостов в столице связана с тренировками, во время которых проверяют транспорт, документы у граждан, а также проводят контрдиверсионные меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Ранее в Оболонском РТЦК и СП сообщили, что с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции "проводят поисковые меры". Отмечалось, что они ищут вражеские ДРГ – однако впоследствии это сообщение удалили.

Оболонський РТЦК та СП

В сети сообщалось, что люди в форме общаются с людьми на улицах и проверяют документы. Также ТЦК было опубликовано фото, на котором мужчина держит листок, похожий на повестку, однако впоследствии его удалили.

Блокпости у Києві
Блокпости у Києві
Блокпости у Києві
Блокпости у Києві

Начальник КГВА Сергей Попко заявил в комментарии 24 каналу, что это была тренировка.

"Эти тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных ограждений. По условиям учений происходит отработка проверки транспорта, документов, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные меры", - пояснил он.

Главная задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности. В то же время такие тренировки в Киеве будут проводить и дальше – системно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ТЦК и полиции Киевщины приказали искать на блокпостах уклонистов, "нарушающих законодательство о мобилизации", - СМИ

Автор: 

Киев (25524) блокпост (274)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
Схоже, бояться протестів к разі звільнення Залужного.
показать весь комментарий
08.02.2024 12:54
+36
судячи із фото, тренувалися вони виписувати повістки
показать весь комментарий
08.02.2024 12:50
+28
Зазначалося, нібито вони шукають ворожі ДРГ Джерело:
их не на дорогах надо искать, а под куполом...
показать весь комментарий
08.02.2024 12:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
судячи із фото, тренувалися вони виписувати повістки
показать весь комментарий
08.02.2024 12:50 Ответить
Просто учились писать.
показать весь комментарий
08.02.2024 12:56 Ответить
Судячи з фото ТЦКшники в дуже задовільному стані для виконання бойових завдань не в столиці а десь на ЛБЗ (лінії бойового зіткнення). Кожному з них по відношенню в піхотні батальони, подивитися б на їх обличчя.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:31 Ответить
Вони там усі переведені з бойових частин після поранень
показать весь комментарий
08.02.2024 15:19 Ответить
Хлопці з протезами ніг служать і нічого, а де хто порішали з ВЛК і зараз частково придатними "служать" в тилових частинах і в ТЦК.
показать весь комментарий
08.02.2024 15:36 Ответить
Повістка інакше виглядає. Але ч.мошникам у мокрих штанях будь-який папір вважається жахливою повісткою.
показать весь комментарий
10.02.2024 17:54 Ответить
Певно,в неті стало забагато запитів "хунта" і "путч".
показать весь комментарий
08.02.2024 12:51 Ответить
Дупа ухилянтів спітніла?
показать весь комментарий
08.02.2024 12:52 Ответить
героям кварталу пох
показать весь комментарий
08.02.2024 12:54 Ответить
Моя, на відміну від твоєї, не спітніла. Як тобі воно там, у мамці під спідницею, тепло?
показать весь комментарий
08.02.2024 14:05 Ответить
Бо ти старе *****, нікому не потрібне.
показать весь комментарий
08.02.2024 17:27 Ответить
показать весь комментарий
08.02.2024 13:06 Ответить
не спітніла - посміхаються виписуючи повітки на могиліззацію простим роботягам
показать весь комментарий
08.02.2024 14:00 Ответить
Схоже, бояться протестів к разі звільнення Залужного.
показать весь комментарий
08.02.2024 12:54 Ответить
Ні, просто виписують повістки
показать весь комментарий
08.02.2024 12:55 Ответить
А до того не виписували? 😏
показать весь комментарий
08.02.2024 13:00 Ответить
І до того теж виписували
показать весь комментарий
08.02.2024 16:28 Ответить
Тоді чому кількість блок-постів збільшили саме зараз?
показать весь комментарий
08.02.2024 17:26 Ответить
Бо посилюють заходи з мобілізації.
показать весь комментарий
08.02.2024 19:41 Ответить
Однозначно!
показать весь комментарий
08.02.2024 13:40 Ответить
Пора на Метро переходити )
показать весь комментарий
08.02.2024 12:54 Ответить
Куди та на шо б такі обдзюрєні не переходили, а до ЗСУ потрапити. Або під шконку на зоні, за ухилення від мобілізації. І будите там співати півнями.
показать весь комментарий
08.02.2024 14:08 Ответить
Там і їх хватає
показать весь комментарий
08.02.2024 14:41 Ответить
Зазначалося, нібито вони шукають ворожі ДРГ Джерело:
их не на дорогах надо искать, а под куполом...
показать весь комментарий
08.02.2024 12:54 Ответить
У хлопців на блокпостах є списки голоснувших поприколу та пригласітєльні на увлєкатєльноє мєропріятіє, ґдє можно поржать і поєсть шашлика. Вход бєсплатно! Все як любить мудрий нарід.))
показать весь комментарий
08.02.2024 12:55 Ответить
если бы
показать весь комментарий
08.02.2024 12:56 Ответить
А виглядає,як підготовка до звільнення Залужного і Шаптали.
показать весь комментарий
08.02.2024 12:58 Ответить
Дуже..й недарма керівників військових адміністрацій призначено всіх від зелені.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:02 Ответить
це нова схема для ухилянтів..
саільки платять за місто на такому посту??
показать весь комментарий
08.02.2024 13:08 Ответить
війна, військовий стан, мобілізація...а ще є ті, кого дивують блокпости.
правду кажуть, у одних війна тут, у других - десь там, далеко й нас не торкається.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:09 Ответить
Та ні - є ще ті, кого дивує, що зелені брешуть. Наприклад, кажуть, що блокпости для ловлі диверсантів, а насправді - для вручення повісток.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:13 Ответить
навряд чи лишилися настільки інфантильні істоти, які вірять в те, що влада не бреше.
та й одне другому не заважає. як ще форумних "патротів" виловлювати? самі вони геройствують тільки в інтернетах, а в житті чекають, що хтось за них це зробить.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:19 Ответить
як ще форумних "патротів" виловлювати? - оце вже і є програна війна, бо до людей застосовується "виловлювати".
Навіть орки роблять рекрутинг.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:27 Ответить
Знову бояться путчу Порошенка.Я дивуюсь як можна залякати людей бувшим презідентом(що він там щось скойть) і при тому ігнорувати "бл...народ" який прийшов сюди вбивати.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:15 Ответить
Раньше ухилянты тикалы в большие города, там спрятаться легче. Теперь будут перебегать на периферию.Но после принятия закона, их и там достанут.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:17 Ответить
шо там незрозумілого-зе засцяв-кінець сроку, непопулярні рішення по Залужному... а по старій добрій традиції в в Україні кожні 10 років самі знаєте що (2004, 2014...2024). От і думайте.
показать весь комментарий
08.02.2024 13:24 Ответить
1994 - обрали Кучму й передали тактичну ядерну зброю раїсі..
показать весь комментарий
08.02.2024 13:43 Ответить
Я теж це замітив. Кожні десять років масква пробує створити лояльну диктатуру в Україні, але кожен раз отримує відсіч. Але кожен раз стає жоще. Думаю наступний майдан буде дуже кровавий, не даром зеля закупає автозаки, але воно дурне і не розуміє чим все закінчується....
показать весь комментарий
09.02.2024 18:14 Ответить
схоже, що в недавній перевірці лояльності поліцаїв на випадок придушення протестів при знятті залужного, щось пішло не так?
показать весь комментарий
08.02.2024 13:42 Ответить
U ZEklouna s Jermakom balshoi zhim zhim ....🤡😱
показать весь комментарий
08.02.2024 13:55 Ответить
Похоже клоуны совсем страх потеряли......

Батона спросите зебилы, как он доскакался по пенькам до ростова.

Слава Генералу Залужному!
показать весь комментарий
08.02.2024 13:57 Ответить
капец.... ну пишите на предприятия, в налоговой выдавайте..это могут делать бухгалтера, инспетора... нет с машинами-сиренами-пробками-личным составом-бензином занимаются ерундой...
показать весь комментарий
08.02.2024 14:00 Ответить
Бачу на фото пікап. В Києві. Значить хлопці з передка ******* що пікапів не вистачає?!
показать весь комментарий
08.02.2024 14:15 Ответить
Бачу на фото людей у військовій формі. Вивчених поводитися зі зброєю. Значить нам ******* що ротації нема бо людей не вистачає?!
показать весь комментарий
08.02.2024 14:17 Ответить
Проїдьте по західних областях, таке враження що війна там...
показать весь комментарий
09.02.2024 18:17 Ответить
Звичайно, що *******. Просто пацани, які не мобілізовані, а які в армію йшли гроші заробляти, сидять на своїх позиціях в тилу і нікуди переводитися на фронт не планують.
показать весь комментарий
10.02.2024 18:53 Ответить
Ще не тренуються у стрільбі по колінах чи вже?
показать весь комментарий
08.02.2024 14:17 Ответить
Брехуни позовні - шакали
показать весь комментарий
08.02.2024 14:39 Ответить
\Hanna

@HannaGun

·

https://twitter.com/HannaGun/status/1755566938887958924 29 мин

В ответ

https://twitter.com/HannaGun @HannaGun

\А зараз ці внутрішні вороги влаштовують облави,які принижують український народ. Це роблять навмисно: Щоб нацькувати військових на цивільних,які донатять. Цивільних на військових,що нас захищають… І паралельно знецінити те,що захистили Київ і сволоту наБанковій. Ненавиджу їх.
показать весь комментарий
08.02.2024 14:49 Ответить
Hanna

@HannaGun

Припиніть жерти один одного щодо мобілізації. В тому, що черги під військкоматами перетворилися на «ухилянтів» винні лише зЄрмаки, які перетворили цю війну на війну бідних. А люди просто дивляться на скотство, яке ця шобла коїть, читають новини… і вже не впевнені ні в чому…
показать весь комментарий
08.02.2024 14:58 Ответить
Я так розумію "бригади наступу" тренуются перекривати столицю на випадок, якщо народу закортить імпічменту. І автозаків вже прикупили, якщо нет не бреше.
показать весь комментарий
08.02.2024 22:01 Ответить
 
 