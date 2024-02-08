Россияне били по Селидово, в частности, северокорейскими ракетами KN-23, - МВД. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреливали Селидово на Донетчине ракетами С-300 и северокорейскими KN-23.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные МВД.

"Оккупанты ударили по городу 8 ракетами. Одна из них попала в многоквартирный дом. По предварительной информации, россия применила для удара ракеты КN 23 (твердотопливная тактическая баллистическая ракета производства КНДР. - Ред.) и С-300", - говорится в сообщении.

В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, ее тело извлекли из-под завалов.

"Семь человек получили ранения. Среди них — мальчик, которому завтра исполнится 7 лет, а также двое мужчин 18 и 51 лет, четыре женщины — 38, 42, 64, 88 лет.

Работа продолжается. В настоящее время известно о повреждении 53 многоквартирных и 10 частных домов, 4 учебных заведений, 2 админзданий, частного предприятия, 24 транспортных средств", - говорится в сообщении.

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