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Новости Фото Война
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Россияне били по Селидово, в частности, северокорейскими ракетами KN-23, - МВД. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреливали Селидово на Донетчине ракетами С-300 и северокорейскими KN-23.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные МВД.

"Оккупанты ударили по городу 8 ракетами. Одна из них попала в многоквартирный дом. По предварительной информации, россия применила для удара ракеты КN 23 (твердотопливная тактическая баллистическая ракета производства КНДР. - Ред.) и С-300", - говорится в сообщении.

В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, ее тело извлекли из-под завалов.

"Семь человек получили ранения. Среди них — мальчик, которому завтра исполнится 7 лет, а также двое мужчин 18 и 51 лет, четыре женщины — 38, 42, 64, 88 лет.

Работа продолжается. В настоящее время известно о повреждении 53 многоквартирных и 10 частных домов, 4 учебных заведений, 2 админзданий, частного предприятия, 24 транспортных средств", - говорится в сообщении.

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Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.
Селидове. Наслідки російського обстрілу.

Автор: 

КНДР (1193) обстрел (27165) ракеты (3569) Донецкая область (9656)


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Топ комментарии
+15
тільки Україна не може обстрілювати кацапію бо буде ескалація .
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08.02.2024 13:37
+7
і у сраних півночнокорєйскіх товарісчєй є ядерна зброя! Блд!
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08.02.2024 13:44
+7
Гра в одни ворота !
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08.02.2024 13:45
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тільки Україна не може обстрілювати кацапію бо буде ескалація .
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08.02.2024 13:37 Ответить
Гра в одни ворота !
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08.02.2024 13:45 Ответить
Пане Романе, я вибачаюся, писав сотню раз і повторюся - обстрілюйте Цапію, ось тільки горе в тім, що немає чим, немає своїх ракет. А США, Англія і Франція не дозволяють бити своїми ракетами по Засрашці, тільки по окупованих ними територіях. В нас грошей на ракети немає, зате є на марафон, євробачення, кіносеріали, проекти Кравець, "Дом1, Фрідом, "велике крадівництво" і навіть яйця по 17 грн, а от на ракети немає.
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08.02.2024 14:03 Ответить
А щось Кім Чен Ина мало хвилює куди полетять надані ним кацапії ракети. Дав - і застосовуй як хочеш, то вже не його ракети і не його проблеми, а на внутрішню кухню і корупцію на кацапії в цьому розрізі йому взагалі начхати.
Так хто ж і у кого дійсно військовий партнер, а хто видає себе за такого?
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08.02.2024 14:15 Ответить
А що він невірно написав, не дають бити їхнім озброєнням по раші... щоб не було ескалації...
і причина відсутності у ракет не тільки в теперішній владі, всі попередні до цього приклались...

а винні самі українці які були толерантні до грабунку армії... коли ми віддавали ракети... допустимо ЯО але ракети навіщо віддавати із звичайною бойовою бойовою частиною..... або коли Ющ з Бахматюком розвалив і розікрав ППО...

ніхто не розробляв далекобійне озброєння всі слухали захід та рашу і не порушували договори про нерозповюдження...

Южмаш давно міг виготовляти ракети якщо міг поставляти двигуни до орківських ракет та мав готові системи управління цими ракетами, але ні один президент цього не робив
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08.02.2024 14:37 Ответить
і у сраних півночнокорєйскіх товарісчєй є ядерна зброя! Блд!
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08.02.2024 13:44 Ответить
......реально важко зрозуміти логіку Московщини..
колись там було море прихильників ***** і його узкого міра (особливообдаровані може й досі є, хто не втік і чекає), а він їх б'є з усіх калібрів, чи, може, бйот - значить любіт?
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08.02.2024 13:51 Ответить
Так, його логіка проста, він їх просто знищує, а вони його обожнюють і це наслідки минулої політики "ригів" і комуняк, які там весь період існування України проповідували русский язік, їх культуру, церкву і знущалися та знищували все українське. А місцеву владу вибирав той нарід, який і сьогодні страждає від своїх тупих дій. І сьогодні весь офіс президента скоадається виключно із "риг". То що вони побудують тут?
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08.02.2024 14:07 Ответить
Ну всі ж бачать що розбомбили черговий штаб ЗСУ? Ні, не всі? Тільки ********** ********...
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08.02.2024 14:05 Ответить
Одразу видно - натівські будинки. А собака явно нацистської породи....
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08.02.2024 14:12 Ответить
 
 