Россияне били по Селидово, в частности, северокорейскими ракетами KN-23, - МВД. ФОТОрепортаж
Войска РФ обстреливали Селидово на Донетчине ракетами С-300 и северокорейскими KN-23.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные МВД.
"Оккупанты ударили по городу 8 ракетами. Одна из них попала в многоквартирный дом. По предварительной информации, россия применила для удара ракеты КN 23 (твердотопливная тактическая баллистическая ракета производства КНДР. - Ред.) и С-300", - говорится в сообщении.
В результате обстрела погибла 50-летняя женщина, ее тело извлекли из-под завалов.
"Семь человек получили ранения. Среди них — мальчик, которому завтра исполнится 7 лет, а также двое мужчин 18 и 51 лет, четыре женщины — 38, 42, 64, 88 лет.
Работа продолжается. В настоящее время известно о повреждении 53 многоквартирных и 10 частных домов, 4 учебных заведений, 2 админзданий, частного предприятия, 24 транспортных средств", - говорится в сообщении.
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Так хто ж і у кого дійсно військовий партнер, а хто видає себе за такого?
і причина відсутності у ракет не тільки в теперішній владі, всі попередні до цього приклались...
а винні самі українці які були толерантні до грабунку армії... коли ми віддавали ракети... допустимо ЯО але ракети навіщо віддавати із звичайною бойовою бойовою частиною..... або коли Ющ з Бахматюком розвалив і розікрав ППО...
ніхто не розробляв далекобійне озброєння всі слухали захід та рашу і не порушували договори про нерозповюдження...
Южмаш давно міг виготовляти ракети якщо міг поставляти двигуни до орківських ракет та мав готові системи управління цими ракетами, але ні один президент цього не робив
колись там було море прихильників ***** і його узкого міра (особливообдаровані може й досі є, хто не втік і чекає), а він їх б'є з усіх калібрів, чи, може, бйот - значить любіт?