В результате кибератаки ГУР у россиян произошел масштабный сбой программы управления дронами. ФОТО
Киберспециалисты ГУР МО Украины совершили очередную успешную операцию против российских оккупантов – по состоянию на 8 февраля 2024 года враг жалуется на массовый сбой программы управления дронами.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.
Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий.
Программное обеспечение, среди прочего, позволяет вражеским операторам дронов:
- настраивать пульты управления и создавать новые;
- захватывать видео и передавать картинку в командный пункт;
- управлять дроном с компьютера (не через пульт).
Через веб-серверы указанный российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы "свой-чужой".
По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает рашистам в доступе.
"Без доступа к серверам, а следовательно – к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно.
Сейчас противник пытается всячески решить проблему, в том числе путем перехода в ручной режим управления", - добавили в ГУР.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=p6T40MDJOIE
Виробництво складових планера
Процесу попереднього складання планера та підгонки передує:
- виробництво нижньої панелі;
- виробництво верхньої панелі;
- виробництво лонжеронів та нервюр;
- виробництво кіль-шайб;
- виробництво носового обтічника;
- :виробництво лючків.
Всі ці елементи виготовляються за однією технологією, яка формує структуру в декілька шарів на кшталт «бутерброда»:
Візуальний вигляд шарів під час формування
Для створення необхідної форми використовується оснастка у вигляді матриць, у яких формується майбутня частина планера.
_________________________________________________________________________________
Технологічний процес підготовки виробництва будь-якого елемента передбачає підготовку матриці:
- очищення поверхні оснастки від пилу та забруднень методом обдування стисненим повітрям. За наявності залишків смоли, її необхідно видалити за допомогою шпателя або циклі, не допускаючи пошкодження робочої поверхні матриці;
Підготовка матриці нижньої панелі
- за потреби зробити локальний ремонт тріщин і відколів робочої поверхні матриці пластиліном або шпаклівкою;
- нанести на робочу поверхню матриці розділову сполуку (віск), щоб запобігти залипанню виробу в оснастці;
Нанесення розділової сполуки на матрицю нижньої панелі
- витримати 15 хвилин;відполірувати шар розподільного складу до отримання рівномірної, глянсової поверхні;
- при первинному використанні матриці процедура нанесення розподільного складу повторюється не менше трьох разів;
- нанести на бортик оснастки по всьому периметру малярський скотч завширшки 5 см;
Нанесення малярного скотчу на матрицю, місця вирізки елевонів та установки кіль-шайби
- заізолювати малярним скотчем місця підсилювальною стрічкою, що підлягають склеюванню (по краю панелі, за місцем вирізки елевонів - 5 см та установки кіль-шайби - 10 см);
- нанести шар ґрунтовки;
Нанесення шару ґрунтовки
- витримати 20 хвилин на повітрі перед нанесенням подальших шарів;
- у місцях подальшого склеювання укласти спеціальну тканину на оснащення завширшки 5 см за периметром кромки панелі в середині теоретичного контуру;
- зафіксувати жертовну тканину сумішшю смоли з затверджувачем, використовуючи пензлик;
Заповнення підсічок та кромок клеємзаповнити підсічки та кромки пастою зі смоли з аеросилом із додаванням рубаного волокна.
Наступним етапом йде викладка скло- та вуглетканини в декілька шарів із наступним їх просоченням відповідною смолою, які стануть зовнішнім шаром деталі.
Розгляньмо на прикладі процес виробництва нижньої панелі:
- підготувати та розкроїти використовувані тканини для укладання;
- зважити всі підготовлені тканини;
- приготувати суміш смоли CR122 із затверджувачем CH122-5 у співвідношенні 100 до 30.
Вага суміші дорівнює вазі всіх тканин;
- розкроєні шари склотканини (RE100) укласти на поверхню матриці.
Для зручності укладання розділити тканину на три частини;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля;
Укладання скло- та вуглетканини на матрицю з просочуванням сумішшю смоли із затверджувачем
- розкроєні шари вуглетканини (RC200 або XC200) укласти на поверхню оснастки.
Для зручності укладання розділити тканину на три частини;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля;
- укласти смуги з вуглетканини (XC200 або RC200) розмірами 260*260 мм та 300*500 мм на упори для позиціонування;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля;
Схема розташування укладки тканини під упори для позиціонування
- укласти на місце центрального підсікання шар вуглетканини (RC200 або XC200) розміром 200*250 мм як посилення;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля;
Схема розташування укладки тканини посилювача
- укласти на місце центрального підсікання шар вуглетканини (RC200 або XC200) розміром 50*600 мм як посилення;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля.
Схема розташування укладки тканини посилювача
Після цього йде вакуумування панелі:
- укласти тканину, чистим сухим пензлем притиснути (розгладити) по всій площині викладених шарів до повного прилягання;
- укласти перфоровану плівку на всій площині викладених шарів;
- укласти дренажну тканину;
Укладання тканини та перфорованої плівки під час вакуумування
- видалити скотч із борту оснастки;
- укласти за периметром оснастки джгут герметизуючий;
- встановити у двох місцях на нижній частині панелі силіконові трубки, загорнуті в дренажну тканину;
- укласти вакуумну плівку за всім периметром оснастки, приклеїти плівку до герметизуючого джгута;
- підключити вакуумний насос через шланг до вакуумного пакета, створити розрядження;
- провести цикл затвердіння за температури 25°С протягом 6-8 год.
Наступним етапом іде викладка внутрішнього наповнювача:
- найпершим видаляють вакуумний мішок;
- укладають на оснастку поліетиленову плівку за місцями встановлення заповнювача у формі стільників;
- розмічають шаблон для вирізання заповнювача у формі стільників;
- згодом його розрізають;
Схема розміщення стільникового заповнювача
- заготовити клей Araldite 2011 з додаванням аеросилу;
- у місцях встановлення стільникового заповнювача нанести клей та укласти сам заповнювач;
- здійснити тимчасову фіксацію стільникового заповнювача в радіусних зонах клеєм Bontex.
Тимчасова фіксація стільникового заповнювача
Після цього знову йде вакуумування панелі, де так само необхідно:
- укласти тканину, чистим сухим пензлем притиснути (розгладити) по всій площині викладених шарів до повного прилягання;
- укласти перфоровану плівку на всій площині викладених шарів;
- укласти дренажну тканину;
Укладання тканини та перфорованої плівки під час вакуумування
- видалити скотч із борту оснастки;
- укласти за периметром оснастки герметизуючий джгут;
- встановити у двох місцях по нижній частині панелі силіконові трубки, загорнуті в дренажну тканину.укласти вакуумну плівку за всім периметром оснастки, приклеїти плівку до герметизуючого джгута;
- підключити вакуумний насос через шланг до вакуумного пакета, створити розрядження;
- провести цикл затвердіння за температури 25°С протягом 6-8 год.
Після цього йде обрізання та допрацювання стільників:
- видалити вакуумний мішок із поверхні виробу;за допомогою стамески та киянки видалити техприпуск стільникового заповнювача, що виступає за межі розмітки;за допомогою бормашини зняти фаску 5 мм (30°) на всіх вклеєних ділянках стільникового заповнювача;
- надати шорсткості глянцевим поверхням за допомогою абразивного інструмента;очистити поверхню від пилу та уламків стільників за допомогою стисненого повітря;
- нерівності фаски стільникового заповнювача обробити пастою.
Обробка поверхні нижньої панелі
Наступним етапом іде формування внутрішнього шару, ідентичного зовнішньому, з викладкою скло- та вуглетканини з необхідним розкроєм та просочуванням сумішшю смоли CR122 із затверджувачем CH122-5 у співвідношенні 100 до 30. Вага суміші так само дорівнює вазі всіх тканин.
Після нього йде вакуумування з подальшим видаленням вакуумного мішка та формування зовнішнього шару нижньої панелі, котрий буде внутрішнім у самому "Шахеді".
Оскільки внутрішній простір дрона міститиме різного роду електроніку, паливну систему тощо, то необхідні деякі
... інші операції, ніж при формуванні зовнішньої поверхні.
Для прикладу, треба укласти односпрямовані стрічки вуглетканини (UTC200) завширшки 5 см на місця підсилення і просочити смолою:
- у чотири шари лонжерон Jato та перебирання двигуна;в один шар під місце відрізки елевонів;
- у два шари під інші лонжерони та нервюри.
Схема розміщення стрічок посилення
Далі необхідно:
- укласти підсилення з вуглетканини (RC200 або XC200) розміром 1000*1000 мм на місце паливного бака;
- укласти шар вуглетканини (XC200 або RC200 розміром 300*500 мм) як посилення;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля;
Укладання шару посилення з вуглетканини
- розкроєні шари вуглетканини (RC200 або XC200) укласти на поверхню оснастки.
Для зручності укладання розділити тканину на три частини;
- просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля;розкроєні шари склотканини (RE100) укласти на поверхню оснастки.
Для зручності укладання розділити тканину на три частини;просочити сумішшю смоли із затверджувачем за допомогою пензля.
Далі йде процес вакуумування за описаним вище технологічним процесом.
Після нього видаляється вакуумний мішок, дістається панель з оснастки, відрізається технологічний припуск та очищується поверхня від пилу та іншого сміття.
Нижня панель після діставання з оснастки
Потім проводиться зважування панелі, її вага має становити 8500±200 г.
Так само відбувається процес виробництва нижньої, верхньої панелі, лонжеронів та нервюр, кіль-шайб, носового обтічника та лючків.
Процес попереднього складання та підгонки фюзеляжу
Під час попереднього складання з лонжеронів та нервюр формують силовий набір планера. Це відбувається за допомогою спеціального кондуктора, встановленого на верхню панель, яка, зі свого боку, перебуває в оснастці.
Кондуктор для встановлення лонжеронів та нервюр
Усе відбувається відповідно до конструкторської документації в межах допустимих відхилень.
Згодом заповнюються стики між лонжеронами та нервюрами:
- у місцях з'єднання з паливним баком клеєм 2015;
- пастою (в інших частинах) тимчасове склеювання.
Місце склеювання
На місце тимчасового склеювання укладаються шари тканин та видаляється зайве повітря.
Викладка шарів
Після чого силовий набір виймається з верхньої панелі та встановлюється у нижню для створення на нервюрах необхідних поличок як місця майбутнього з'єднання з верхньою панеллю.
Остаточне приклеювання лонжеронів та нервюр на нижню панель, герметизація паливного бака згідно зі схемою.
Для герметизації швів у зоні бензобака використовується клей 2015. На стінки паливного бака викладається склотканина XE100.
Потім встановлюють з'єднувальні кутники для поділу трьох відсіків із подальшим створенням отворів для прокладки дротів.
Розмітка здійснюється згідно з кресленням.
Встановлені кутники та зроблені отвори
Далі, за технологічним процесом, встановлюють балансувальні кронштейни, лінії поперекового набору для подальшого кріплення бойової частини, лонжерони елевонів, кріплення, розміщення паливної системи.
Потім чорнова обробка та очищення місць уже готових склейок для остаточної стикування і сама фінальна стиковка частин фюзеляжу.
Після цього відбувається перевірка у декілька фаз за окремим процесом.
Це дані про співробітників, розташування тренувальних майданчиків та військових частин, технічні дані та всю документацію.
Все отримане хакери передали Україні.
,