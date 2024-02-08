В результате кибератаки ГУР у россиян произошел масштабный сбой программы управления дронами. ФОТО

Киберспециалисты ГУР МО Украины совершили очередную успешную операцию против российских оккупантов – по состоянию на 8 февраля 2024 года враг жалуется на массовый сбой программы управления дронами.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий.

Программное обеспечение, среди прочего, позволяет вражеским операторам дронов:

настраивать пульты управления и создавать новые;

захватывать видео и передавать картинку в командный пункт;

управлять дроном с компьютера (не через пульт).

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Через веб-серверы указанный российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы "свой-чужой".

По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает рашистам в доступе.

"Без доступа к серверам, а следовательно – к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно.

Сейчас противник пытается всячески решить проблему, в том числе путем перехода в ручной режим управления", - добавили в ГУР.

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