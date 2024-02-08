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Во Львове задержан организатор преступной схемы, который за 10 000 долларов обещал через лес вывезти граждан за границу. ФОТОрепортаж

ухилянти

Нацполиция задержала львовянина, организовавшего схему переправки мужчин призывного возраста за границу. За услуги он брал 10 000 долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.

Как отмечается, к организации нелегального канала переправки мужчин призывного возраста через границу причастен 28-летний львовянин, уже имевший проблемы с законом относительно своих "лидерских способностей" - привлекался к ответственности за создание и участие в преступной организации.

По данным Нацполиции, переправка проходила на территории Львовской и Закарпатской областей вне официальных пунктов пропуска. Потенциальных "клиентов" доставляли в пограничный населенный пункт и ждали удобного времени для пересечения границы. Путь за границу пролегал через лес, фигурант лично их сопровождал на украинскую границу, а затем предоставлял указания для дальнейших действий.

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Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Нацполіція затримала львів'янина, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон
Нацполіція затримала львів'янина, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон
Нацполіція затримала львів'янина, який організував схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Автор: 

Львов (4582) Нацполиция (16468) уклонисты (836)


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Топ комментарии
+2
Взяли через заздрощі - такі гроші повз зелену касу ...
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08.02.2024 18:31
+2
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08.02.2024 18:39
+1
А ви певно ухилянт у гражданці?
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08.02.2024 18:55
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Взяли через заздрощі - такі гроші повз зелену касу ...
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08.02.2024 18:31 Ответить
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08.02.2024 18:39 Ответить
У якому ж це треба бути відчаї, аби віддати $10000 лише за те, аби лише доправили до кордону... Краще б пробували самостійно, а маючи на руках таку суму, можна домовитися з "ухилянтами в камуфляжі" якщо зловлять десь в лісі. Гроші вони *******, а тут ще й не треба ділитися з керівництвом та посередниками.
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08.02.2024 18:48 Ответить
А ви певно ухилянт у гражданці?
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08.02.2024 18:55 Ответить
А ви ухилянт у військах?
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08.02.2024 19:32 Ответить
Я приймав безпосередню участь у боях на Донбасі у 2022 році. А ви?
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08.02.2024 19:40 Ответить
Самі пішли, за покликом серця чи зловило ТЦК і забрало?
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10.02.2024 06:57 Ответить
Пішов сам, інакше б не зміг
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10.02.2024 11:08 Ответить
Поки ні, адже не служив, не давав присяги бо в мирний час комісія два рази мене забракувала, тому що армії такі дистрофіки не потрібні. Але, за новим законом точно ним стану, бо здоров'я за два десятки років не поліпшилось, а бігти на ВЛК за "чудесним зціленням" якось не рвуся.
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08.02.2024 19:42 Ответить
їх просто вб'ють і під деревом закопают
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08.02.2024 23:42 Ответить
Туристи
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08.02.2024 19:41 Ответить
В кримінальних 90-х, фраза "вивезти на лєс" була як покаранням, а тут ділки за 10 штук баксів вивозять на лєс і клієнт задоволений😆. O tempora, o mores!
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08.02.2024 20:54 Ответить
Петросян?
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10.02.2024 07:11 Ответить
 
 