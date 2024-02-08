Во Львове задержан организатор преступной схемы, который за 10 000 долларов обещал через лес вывезти граждан за границу. ФОТОрепортаж
Нацполиция задержала львовянина, организовавшего схему переправки мужчин призывного возраста за границу. За услуги он брал 10 000 долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной полиции Украины.
Как отмечается, к организации нелегального канала переправки мужчин призывного возраста через границу причастен 28-летний львовянин, уже имевший проблемы с законом относительно своих "лидерских способностей" - привлекался к ответственности за создание и участие в преступной организации.
По данным Нацполиции, переправка проходила на территории Львовской и Закарпатской областей вне официальных пунктов пропуска. Потенциальных "клиентов" доставляли в пограничный населенный пункт и ждали удобного времени для пересечения границы. Путь за границу пролегал через лес, фигурант лично их сопровождал на украинскую границу, а затем предоставлял указания для дальнейших действий.
Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.
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