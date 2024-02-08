В течение дня оккупанты 7 раз атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе. ФОТОрепортаж
Российские войска совершили семь атак на Никопольский район Днепропетровской области с применением артиллерии и дронов-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
От российского террора страдали райцентр, Красногригорьевская и Покровская сельская громады.
Повреждены 17 частных домов. Изуродованы 11 хозяйственных построек, еще 2 – уничтожены. Повреждены автомобили. Задело несколько газопроводов и линий электропередачи.
Обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
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