В течение дня оккупанты 7 раз атаковали Никопольщину из артиллерии и дронами-камикадзе. ФОТОрепортаж

Российские войска совершили семь атак на Никопольский район Днепропетровской области с применением артиллерии и дронов-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

От российского террора страдали райцентр, Красногригорьевская и Покровская сельская громады.

Повреждены 17 частных домов. Изуродованы 11 хозяйственных построек, еще 2 – уничтожены. Повреждены автомобили. Задело несколько газопроводов и линий электропередачи.

Обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

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