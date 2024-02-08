38 мужчин призывного возраста из 11 областей обнаружены в 2 микроавтобусах у границы с Венгрией, - ГПСУ. ФОТО
На Закарпатье у границы с Венгрией пограничники обнаружили два микроавтобуса с 40 мужчинами.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
Водителями транспортных средств были жители Закарпатья, которые перевозили 38 человек призывного возраста. Это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабной войны. В ее составе больше всего жителей Закарпатья - 12 человек, Львовщины - 6 человек, Киевщины - 5 человек, остальные - выходцы из Днепропетровщины, Ивано-Франковщины, Хмельнитчины, Полтавщины, Запорожья, Херсонщины, Черкасщины и Ривненщины.
Организаторы незаконной переправки планировали получить от своих клиентов от $4500 до $8500.
Об обнаружении в действиях перевозчиков признаков преступления, предусмотренного ст.332 УК, пограничники сообщили сотрудникам полиции. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сорі, зовсім не смішно.
Он бережёт бойцов.
Ну вважай шо я злякався.
Ти падло нахера людину чмом називаєш?
Нажаль, зеленої падолі ще багато.
Зеляпідор це факт, і ти за нього не краще.
Взагалі, треба зробити такий закон, який дозволяє стріляти на ураження по таких "туристах". Завалити два, три десятка цього лайна і бажаючих "гуляти" біля кордону стане менше.
Як на діда мінімум 70 років ви досить продвинутий і матюкливий штемп
ездил.
Ему лет 60-70 на фото.
Взагалі, якщо до 40 років жерти найдешевші макарони та біляші з вулиці, то таким "вгодованим" і станеш. А ще в нагрузку отримаєш діабет та купу іншіх ніштяків. Не бачу привіду для заздрощів та глузувань - 80% українських чоловіків саме такі і є, і не тому що здоров'я хоч відбавляй.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
Шашлик боневтік ухилянтович нею дупу витер
Статья чисто пиарная, создать видимость бурной деятельности. Всех отпустят.
Добре хоч штазі спрацювала чудово.
5метрова стіна Зеленського на кордоні з недружнім ЄС вистояла.