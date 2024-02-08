38 мужчин призывного возраста из 11 областей обнаружены в 2 микроавтобусах у границы с Венгрией, - ГПСУ. ФОТО

На Закарпатье у границы с Венгрией пограничники обнаружили два микроавтобуса с 40 мужчинами.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Водителями транспортных средств были жители Закарпатья, которые перевозили 38 человек призывного возраста. Это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабной войны. В ее составе больше всего жителей Закарпатья - 12 человек, Львовщины - 6 человек, Киевщины - 5 человек, остальные - выходцы из Днепропетровщины, Ивано-Франковщины, Хмельнитчины, Полтавщины, Запорожья, Херсонщины, Черкасщины и Ривненщины.

Организаторы незаконной переправки планировали получить от своих клиентов от $4500 до $8500.

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Об обнаружении в действиях перевозчиков признаков преступления, предусмотренного ст.332 УК, пограничники сообщили сотрудникам полиции. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.