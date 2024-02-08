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38 мужчин призывного возраста из 11 областей обнаружены в 2 микроавтобусах у границы с Венгрией, - ГПСУ. ФОТО

На Закарпатье у границы с Венгрией пограничники обнаружили два микроавтобуса с 40 мужчинами.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

38 ухилянтів на кордоні з Угорщиною

Водителями транспортных средств были жители Закарпатья, которые перевозили 38 человек призывного возраста. Это рекордная по количеству группа нарушителей границы, задержанная во время полномасштабной войны. В ее составе больше всего жителей Закарпатья - 12 человек, Львовщины - 6 человек, Киевщины - 5 человек, остальные - выходцы из Днепропетровщины, Ивано-Франковщины, Хмельнитчины, Полтавщины, Запорожья, Херсонщины, Черкасщины и Ривненщины.

Организаторы незаконной переправки планировали получить от своих клиентов от $4500 до $8500.

Смотрите также: Мужчина четвертый раз за месяц пытался незаконно пересечь границу. Его снова задержали. ВИДЕО

Об обнаружении в действиях перевозчиков признаков преступления, предусмотренного ст.332 УК, пограничники сообщили сотрудникам полиции. В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дела направлены в суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6431) уклонисты (836) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+24
Пережив режими Сталіна, Хрущова, Брєжнєва, Андропова, Чєрнєнка, Горбачова, владу Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка. При зеленському зрозумів, що таке справжня пізда.
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08.02.2024 22:40
+19
А їх свиноматки сидять в пейсбуках та посилають в окоп чужих синів, як тут одна знайома стара хабалка, яка досі топить за щеневтіка, свого виплятка в перші дні війни вивезла в Німеччину, а мою мати питала, чого я не воюю.
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08.02.2024 23:21
+18
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08.02.2024 22:41
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Іхали на екскурсію
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08.02.2024 22:37 Ответить
В грузовому бусі?
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08.02.2024 22:44 Ответить
Сурові хлопці, тільки так!
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08.02.2024 22:47 Ответить
Тю, а шо, ніч на дворі, все одно нічого не видно.
Сорі, зовсім не смішно.
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08.02.2024 23:27 Ответить
Низя,Зе. сказал только обученный персонал на передовую.
Он бережёт бойцов.
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08.02.2024 22:39 Ответить
зєля, схоже, фронт вже продав. там зараз донищують тих, хто здатен до опору, щоб пуцінські виплятки знову дарма парадку не возили ((( то для чого цим хлопцям туди їхати?
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08.02.2024 22:40 Ответить
сдрысло чмо ...
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08.02.2024 22:44 Ответить
дурнувате ти що вчадiв? забирай зелену жябу сам...А за ****** ****** розвалю!
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08.02.2024 23:32 Ответить
Шо правда? Прям развалеш?
Ну вважай шо я злякався.
Ти падло нахера людину чмом називаєш?
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08.02.2024 23:45 Ответить
називаю зелебота чмом...читай уважнише коменти! Й за базаром слiдкуй!
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08.02.2024 23:51 Ответить
Якщо так, то прошу пробачення...
Нажаль, зеленої падолі ще багато.
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08.02.2024 23:55 Ответить
приймаю...зараз уси на нервах. бувае...тримайся.
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08.02.2024 23:58 Ответить
Для чого їхати? Захищати свою землю!
Зеляпідор це факт, і ти за нього не краще.
Взагалі, треба зробити такий закон, який дозволяє стріляти на ураження по таких "туристах". Завалити два, три десятка цього лайна і бажаючих "гуляти" біля кордону стане менше.
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08.02.2024 23:32 Ответить
звідки пишеш, з окопах чи дивана
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09.02.2024 07:44 Ответить
такий закон є - у путіна. стріляти всіх українців, щоб нікого живого не лишилося. А захищати Україну будуть ті, кому вона потрібна. Якщо цим не потрібна - то не примусите. Просто як убивці вб'єте їх замість путіна
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09.02.2024 09:37 Ответить
Останніх донищують, якеж ти бідне..
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09.02.2024 07:38 Ответить
Зараз Сили оборони України - це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчула фронту так, як меншість, яка реально на передовій, реально воює. (Верховний Головнокомандувач).
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08.02.2024 22:48 Ответить
Пережив режими Сталіна, Хрущова, Брєжнєва, Андропова, Чєрнєнка, Горбачова, владу Кравчука, Кучми, Ющенка, Януковича, Порошенка. При зеленському зрозумів, що таке справжня пізда.
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08.02.2024 22:40 Ответить
А режим Миколая Олександровича (другого) не переживали?

Як на діда мінімум 70 років ви досить продвинутий і матюкливий штемп
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08.02.2024 22:45 Ответить
Так он с батько Махно в одной тачанке
ездил.
Ему лет 60-70 на фото.
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08.02.2024 23:00 Ответить
На "колчаковскіх фронтах"?
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08.02.2024 23:05 Ответить
виборець Боневтіка-Оманського - "патріот" такий, як і їхній вирок-2019
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08.02.2024 22:40 Ответить
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08.02.2024 22:41 Ответить
оптом - дешевше!
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08.02.2024 22:42 Ответить
А коли "елітні батальйони" виїзджали де ви були такі пильні???
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08.02.2024 22:43 Ответить
"В Украīнi щас 156 тис. вiйськових пенсiонерiв до 60 рокiв, якi нiде не працюють iне служать в ВСУ"- Третьякова.
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09.02.2024 07:01 Ответить
На те що прикордонникам дадуть на лапу, їм пообіцяли що так буде.
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08.02.2024 22:52 Ответить
Це кажуть ті самі люди, які вішали на дітей плакатики для мітингів єрмака про демобілізацію "я два роки не бачив тата". Щоб ви розуміли рівень маніпуляції, і їх цілі
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08.02.2024 22:46 Ответить
Абсолютно не розумію, вони реально вірили, що така група людей може непомітно перетнути кордон чи настільки паралізовані страхом, що не здатні логічно мислити? Одному і то не легко, бо там купа військових у екіпіровці та зі спорядженням, про яке на передовій і не мріяли ще й з собаками та дронами.
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08.02.2024 22:46 Ответить
У нас 73% населення повірили, що клоун може командувати воюючою країною. Якщо людина - ідіот, то це вирок.
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09.02.2024 06:25 Ответить
Ви такий наівний, це називається, засада, пояснювати треба? Або хтось здав
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12.02.2024 16:00 Ответить
Ого, уже взводами.
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08.02.2024 22:48 Ответить
Бички які відгодовані
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08.02.2024 22:52 Ответить
А були б худі, сказав би "дивіться, які підтягнуті, можна прямо в ДШБ"?
Взагалі, якщо до 40 років жерти найдешевші макарони та біляші з вулиці, то таким "вгодованим" і станеш. А ще в нагрузку отримаєш діабет та купу іншіх ніштяків. Не бачу привіду для заздрощів та глузувань - 80% українських чоловіків саме такі і є, і не тому що здоров'я хоч відбавляй.
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08.02.2024 23:17 Ответить
Без оружия чтобы ехали? В следующий раз пусть берут!
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08.02.2024 22:52 Ответить
коли їх буде 400 їх вже не зупинять
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08.02.2024 22:58 Ответить
А як тисяч п'ять підуть колони чоловікв з дітьми, жінками та батьками на Польщу?! Як будуть зупиняти? Розстрілювати?
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08.02.2024 23:51 Ответить
Ухилянти будуть прикриватися дітьми і жінками? Одразу видно, що типовий виборець зеленського.
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09.02.2024 06:34 Ответить
Коли буде 400 - будуть стріляти на ураження. І правильно зроблять.
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09.02.2024 06:26 Ответить
А правильно, що зелені роблять з країни буцегарню, не довіряють своїм громадянам?
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11.02.2024 10:03 Ответить
ну, після сьогодняшніх новин, не дивно...
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08.02.2024 23:04 Ответить
А що буде, коли остаточно приймуть новий закон про мобілізацію? Автобуси вже будуть не мікро. І не два.
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08.02.2024 23:09 Ответить
І з зброєю...
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08.02.2024 23:52 Ответить
якщо щільно пакувати, то в один бус поміщається взвод.
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08.02.2024 23:06 Ответить
Понавыбирали упыри(73%)зелену гидоту,а теперь деру дают с Украины!фу…
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08.02.2024 23:07 Ответить
А їх свиноматки сидять в пейсбуках та посилають в окоп чужих синів, як тут одна знайома стара хабалка, яка досі топить за щеневтіка, свого виплятка в перші дні війни вивезла в Німеччину, а мою мати питала, чого я не воюю.
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08.02.2024 23:21 Ответить
не чипайте водіїв, вони тримають економічний фронт!.. доречі, чому погранці не на фронті?!..
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08.02.2024 23:13 Ответить
Це вертухаї - рабів назад вертають
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08.02.2024 23:16 Ответить
Ось прикордонники на фронті
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09.02.2024 06:38 Ответить
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.
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08.02.2024 23:19 Ответить
Шутник...
Шашлик боневтік ухилянтович нею дупу витер
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08.02.2024 23:54 Ответить
Обов'язком громадян України є захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України (ст. 65 Конституції України).
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09.02.2024 06:32 Ответить
В нас Конституція України на "паузі"
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09.02.2024 11:09 Ответить
У нас не Конституція на "паузі", а нарід...називаймо речі своїми іменами. Гопота привела до влади гопоту і думала, що буде їм "счастье"- шашличкі, майскіє, а в перерві між цим поржом...
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10.02.2024 06:02 Ответить
Знайомий голосував за зе - має бронь - очі опускає коли його мокаю..... ****.....я б його відправив.... Ще одного теж опускаю, але.....
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10.02.2024 19:14 Ответить
Хіба при адмінистративному правопорушенні дозволено заковувати в кайданки? Зовсім ******?
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08.02.2024 23:23 Ответить
Чи хомутами руки стягувати, ніякої різниці.
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08.02.2024 23:24 Ответить
Півтора взвода..
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08.02.2024 23:31 Ответить
вільні люди як вори в законі, яких Зеленський відпустив з тюрми
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08.02.2024 23:36 Ответить
Судебная перспектива нулевая.
Статья чисто пиарная, создать видимость бурной деятельности. Всех отпустят.
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09.02.2024 00:00 Ответить
Чому нулєвая? Штраф за незаконний перетин кордону буде точно. 3600*40= 150 тисяч грн отримає бюджет.
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09.02.2024 06:28 Ответить
отримає бюджет. - насмішили
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09.02.2024 11:11 Ответить
Інколи дружина каже -Навіщо ми все кинули на Південному березі Криму( після обставин 14 року) і на старості літ переїхали на Київщину, щоб бути серед українців? Адже українців тут немає. Є різного плану пристосуванці. _ Чесно кажучи мені тяжко їй щось пояснювати. Бо вона права. Мені соромно за українців, маючи єтнічну росіянку дружиною, яка більше патріот України ніж дуже багато сусідів чи колег по роботі, зовні,,щирих,, українців.
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09.02.2024 00:01 Ответить
Деколи жінки виявляються мудрішими...
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10.02.2024 06:04 Ответить
ви можете повернутись до свого криму, ніхто не заважає
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10.02.2024 11:11 Ответить
Спочатку потрібно його вичистити від кацапів.
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10.02.2024 11:21 Ответить
то хто вам заважае
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10.02.2024 11:40 Ответить
Хлопці їхали у ТЦК, просто трохи заблукали.
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09.02.2024 00:05 Ответить
І куди їх тепер направят? Може на учбовий полігон щоб вони там тренувались захищати кордон а не злочинно пробиратись через нього . Ні мабуть на вигляд легенько штрафануть. А потім вони знову і знову спробують збігти з України, поки таки не втечуть.
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09.02.2024 03:53 Ответить
Ого! 40 осіб за раз- це, ймовірно, наймасовіша на сьогодні спроба втечі з вільної країни.
Добре хоч штазі спрацювала чудово.
5метрова стіна Зеленського на кордоні з недружнім ЄС вистояла.
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09.02.2024 05:44 Ответить
Стадо ******* знову піймали на кордоні.
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09.02.2024 06:23 Ответить
Генофонд нации пытается свалить заграницу
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09.02.2024 08:37 Ответить
Сумно читати такі новини. Можна втекти від прикордонників, від поліцейських, але від долі втекти неможливо. Згадайте, скільки таких ухилянтів загинули в Тисі та інших місцях. Хоча, не заперечую, потрібен грамотний, справедливий і конкретний закон про мобілізацію. В будь-якій справі потрібно знати початок і кінець.
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09.02.2024 08:57 Ответить
діло не в мобілізації - діло в тім що життя людини і того ж солдата не варте нігуя.сьогодні в ЗСУ ніхто не хоче брати БРки - йдуть в сзч або в відмову виконання.і пох що судитимуть це вже нікого не лякає.чому це так - питайте владу.
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10.02.2024 11:05 Ответить
а монобільшість ще 2 роки буде приймати закон про мобілізацію. Чому затриманих ухилянтів цими автобусами зразу не завезуть у в/ч на полігон??? Нещодавно затримали ухилянта з Харкова, який 4 рази!!! уже затримувався за намагання незаконно перетнути кордон! Скільки це ******** буде продовжуватися?
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09.02.2024 15:48 Ответить
Та відкрийте вже кордони, скіки можна знущатись з українців - хай їдуть всі хто хоче та куди хоче.
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09.02.2024 16:27 Ответить
Їх потішила новина із серпентарію "Шапіто" про звільнення Батька "Залужного".
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09.02.2024 18:43 Ответить
Какое преступление они совершили? Сидя в бусе ?
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10.02.2024 09:14 Ответить
мусора самі організовують турне,самі продають квитки - самі й принімають.розводять народ як лохів.надійно здриснуть з України - через кордон з білорусі або росії.і ціна 2000 доллярів.там погранців нема - сцють рейдувати.
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10.02.2024 10:53 Ответить
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10.02.2024 11:17 Ответить
Куда это вы собрались?Себ.тся не выйдет!Вы должны досмотреть 95 квартал до конца!Веслело же,по прикорлу!
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12.02.2024 11:27 Ответить
 
 