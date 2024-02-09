РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8065 посетителей онлайн
Новости Фото Помощь Украине
3 512 16

Шольц встретился с сенаторами США в Вашингтоне: Обсудили дальнейшую помощь и поддержку Украины. ФОТО

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Вашингтон встретился с американскими сенаторами. Они обсудили дальнейшую помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Шольц сообщил в соцсети X.

"Было приятно снова пообщаться с членами Сената США, представляющими обе стороны прохода. Украина нуждается во всей нашей поддержке, чтобы оградить себя от российской агрессии", - отметил он.

Визит Шольца в США

Канцлер прибыл в Вашингтон в четверг, 8 февраля.

Сегодня, 9 февраля, его примет президент США Джо Байден в Белом доме. Важнейшей темой, предположительно, станет поддержка Украины.

Также читайте: Байден и Шольц обсудят помощь и поддержку Украины во время встречи в Вашингтоне, - Белый дом

Шольц і сенатори США
Шольц і сенатори США
Шольц і сенатори США

Автор: 

помощь и поддержка (871) Сенат США (501) Шольц Олаф (906)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+15
Дякуємо, пане Шольц за лобіювання інтересів України.
показать весь комментарий
09.02.2024 09:31
+5
а що робить банда Зелених шмародерів під назвою шапіто95 ?? Шольц, німець, їде лоббіювати інтереси України, в той час, коли зелені гніди не випускали Петра на кордоні ...
показать весь комментарий
09.02.2024 09:35
+2
Цікавий цей Шольц! По Америках літає,агітує за допомогу Україні... а сам а ні Таурусів,ані Леопарів 2А6 не дає( не зважаючи на позицію Бундестагу)
показать весь комментарий
09.02.2024 10:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо, пане Шольц за лобіювання інтересів України.
показать весь комментарий
09.02.2024 09:31 Ответить
а що робить банда Зелених шмародерів під назвою шапіто95 ?? Шольц, німець, їде лоббіювати інтереси України, в той час, коли зелені гніди не випускали Петра на кордоні ...
показать весь комментарий
09.02.2024 09:35 Ответить
а де про це можна прочитати?? як гадаэш, куд ці гроші підуть??
показать весь комментарий
11.02.2024 12:17 Ответить
КАцапський троль тіпа з Естонії . Як ти себе продав що ти троль? Слово "гніди" пишеться як "гниди ". Патамуша на рускам язикє пішут как "гниды". Так що здрисни звідси назавжди "естонєц"
показать весь комментарий
12.02.2024 22:51 Ответить
посіпака Зеленої шмарклі боневтіка оманського, я вже з 2007 року не живу в Україні через таких довбодятлів як ти і якщо я помилився однією літерою у слові, це не привід мене ображати!
показать весь комментарий
13.02.2024 08:31 Ответить
в тебе самого скрєпний нік - РАШ - також і у корєша твого Сєр-гєй Пєтров - гниди ви подоляксько-спЄрмаковські!
показать весь комментарий
13.02.2024 08:42 Ответить
боже, там є хоч хтось молодший за 70 років??
показать весь комментарий
09.02.2024 10:04 Ответить
Цікавий цей Шольц! По Америках літає,агітує за допомогу Україні... а сам а ні Таурусів,ані Леопарів 2А6 не дає( не зважаючи на позицію Бундестагу)
показать весь комментарий
09.02.2024 10:16 Ответить
Німеччина надала Україні найбільше допомоги з усіх країн ЄС і продолвжує стабільно нам її надавати кожного місяця. Так, об'єми дуже малі (десь денний запас снарядів раз у місяць і якась техніка), але це все одно більше ніж будь-хто.
показать весь комментарий
11.02.2024 17:13 Ответить
Смішно їм...
показать весь комментарий
09.02.2024 10:40 Ответить
Потрындели погуляли и подомам.
показать весь комментарий
09.02.2024 12:32 Ответить
Лайном кидали в Шольца, але він найбільший друг України
показать весь комментарий
10.02.2024 04:10 Ответить
українцям хочеться щоб їм миттєво надавали допомогу ... а Захід таким чином вчить... як Моїсей 40 років водив зебілів по пустелі... так і захід... тому що якщо вони б за місяц вигнали %уйла за порєбрік, мудрий нарід знову би вибрав Зе! А так - як голосували - так і живіть.
показать весь комментарий
11.02.2024 12:20 Ответить
Дякуємо,пане Шольц 100 відсотків бандерівець!!!
показать весь комментарий
10.02.2024 12:43 Ответить
Шольс малодчага , большую работу делает.
показать весь комментарий
10.02.2024 17:45 Ответить
 
 