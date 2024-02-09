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Шольц встретился с сенаторами США в Вашингтоне: Обсудили дальнейшую помощь и поддержку Украины. ФОТО
Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Вашингтон встретился с американскими сенаторами. Они обсудили дальнейшую помощь Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Шольц сообщил в соцсети X.
"Было приятно снова пообщаться с членами Сената США, представляющими обе стороны прохода. Украина нуждается во всей нашей поддержке, чтобы оградить себя от российской агрессии", - отметил он.
Визит Шольца в США
Канцлер прибыл в Вашингтон в четверг, 8 февраля.
Сегодня, 9 февраля, его примет президент США Джо Байден в Белом доме. Важнейшей темой, предположительно, станет поддержка Украины.
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