Армения передала Украине гуманитарную помощь - около 10 тонн лекарств и медикаментов. ФОТО

Армения передала Украине очередную партию гуманитарной помощи. Ереван передал около 10 тонн лекарств и медикаментов.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, сообщает Armenpress.

Гуманитарную помощь получил Национальный военно-медицинский центр Украины. Помощь передала штаб-квартира Союза армян Украины, которую предоставило правительство Армении.

Гуманитарная помощь из Армении

В церемонии передачи гуманитарной помощи приняли участие заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, посол Армении в Украине Владимир Карапетян, военный атташе посольства Республики Армения в Украине полковник Амик Саядян, глава Штаба Союза армян Украины Давид Мкртчян и глава Украинской епископской архиепископии.

Предыдущая партия гуманитарной помощи из Армении была передана в военный госпиталь на Днепропетровщине 1 февраля. Следующая партия будет передана в один из госпиталей Харькова.

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