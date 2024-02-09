Армения передала Украине гуманитарную помощь - около 10 тонн лекарств и медикаментов. ФОТО
Армения передала Украине очередную партию гуманитарной помощи. Ереван передал около 10 тонн лекарств и медикаментов.
Об этом, как передает Цензор.НЕТ, сообщает Armenpress.
Гуманитарную помощь получил Национальный военно-медицинский центр Украины. Помощь передала штаб-квартира Союза армян Украины, которую предоставило правительство Армении.
В церемонии передачи гуманитарной помощи приняли участие заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, посол Армении в Украине Владимир Карапетян, военный атташе посольства Республики Армения в Украине полковник Амик Саядян, глава Штаба Союза армян Украины Давид Мкртчян и глава Украинской епископской архиепископии.
Предыдущая партия гуманитарной помощи из Армении была передана в военный госпиталь на Днепропетровщине 1 февраля. Следующая партия будет передана в один из госпиталей Харькова.
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це не секрет, про все це відкрито писала преса