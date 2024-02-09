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Армения передала Украине гуманитарную помощь - около 10 тонн лекарств и медикаментов. ФОТО

Армения передала Украине очередную партию гуманитарной помощи. Ереван передал около 10 тонн лекарств и медикаментов.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, сообщает Armenpress.

Гуманитарную помощь получил Национальный военно-медицинский центр Украины. Помощь передала штаб-квартира Союза армян Украины, которую предоставило правительство Армении.

Гуманітарна допомога з Вірменії
Гуманитарная помощь из Армении

В церемонии передачи гуманитарной помощи приняли участие заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, посол Армении в Украине Владимир Карапетян, военный атташе посольства Республики Армения в Украине полковник Амик Саядян, глава Штаба Союза армян Украины Давид Мкртчян и глава Украинской епископской архиепископии.

Предыдущая партия гуманитарной помощи из Армении была передана в военный госпиталь на Днепропетровщине 1 февраля. Следующая партия будет передана в один из госпиталей Харькова.

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Автор: 

Армения (829) гуманитарная помощь (1261)


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Друзі пізнаються в біді. Що можуть, будучи самим в труднощах, тим і поділились.
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09.02.2024 09:44 Ответить
хтозна чи така незначна кількість ліків здатна компенсувати ту шкоду, яку завдають завезені через арменію з ірану шахеди, та ту шкоду від мікросхем, які вірмени завозять на росію, оминаючи санкції...
це не секрет, про все це відкрито писала преса
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09.02.2024 10:28 Ответить
це мабуть у вірмен всі вовки в лісі подохли
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09.02.2024 10:37 Ответить
Дякуємо.
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09.02.2024 15:42 Ответить
Армяне решили подлизатся к украине?Знают что их тоже ждет война с рашистами?
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12.02.2024 11:35 Ответить
 
 