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Установил вебкамеры вблизи морпорта, чтобы шпионить за кораблями ВСУ: СБУ задержала агента РФ в Николаеве. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила в Николаеве агента российских спецслужб. Злоумышленник собирал разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря. В зоне особого внимания врага находились военные корабли ВСУ, а также морские суда торгового флота Украины, экспортирующие агропродукцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чтобы отслеживать места базирования украинских плавсредств, фигурант установил несколько вебкамер на технологических сооружениях вблизи местного порта.

После установки видеоустройств они должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию морского и речного трафиков с предоставлением удаленного доступа российской спецслужбе", - говорится в сообщении.

Однако сотрудники СБУ своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства. А сам злоумышленник был задержан "на горячем", когда пытался установить еще одну вебкамеру с видом на речную акваторию.

Также смотрите: Нейтрализована агентурная сеть ФСБ РФ: задержаны 5 участников, среди которых бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Таким образом, Служба безопасности предотвратила передачу оккупантам развединформации, которую они планировали использовать для осуществления прицельных воздушных ударов по региону.

Как установило расследование, еще одной задачей российского агента было выявление наземных объектов Сил обороны, в частности военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.

По данным следствия, злоумышленником оказался работник местной компании, которого спецслужба РФ дистанционно завербовала в конце 2023 года. В поле зрения оккупантов он попал из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины.

В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наводил российские ракеты на военные госпитали, где лечились воины ВСУ: СБУ задержала информатора РФ в Николаеве. ФОТО

В ходе обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с агрессором. Также у фигуранта обнаружены инструменты для монтажа видеокамер и коробки от них.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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СБУ затримала російського шпигуна у Миколаєві

СБУ затримала російського шпигуна у Миколаєві
СБУ затримала російського шпигуна у Миколаєві
СБУ затримала російського шпигуна у Миколаєві

СБУ затримала російського шпигуна у Миколаєві

Автор: 

Николаев (2152) СБУ (19901) шпионаж (1388)


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Топ комментарии
+6
тазик з цементом йому за роботу .
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09.02.2024 10:29
+6
на гіляку запроданця !!!
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09.02.2024 10:51
+5
Стільки зрадників не дивно ...20 років при януковочі , завозили до Миколаїва десятки тисяч московсковітів, одразу давали їм роботу , паспорт ,всі проходили церез центри зайнятості ...вже тоді все було зрозуміло , шо готуються до війни ...а наше славно звісне миколаївське СБУ і досі має у своїх рядах тих, хто прикриває цих консерв
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09.02.2024 10:32
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Дрон малюк сам проводив операцію, чи генерал м'ясник вже вирішив показати як треба працювати?
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09.02.2024 10:29 Ответить
Спочатку ти йдеш в спам, а потім шукай ротом там *** мерзота шашлична.
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09.02.2024 10:45 Ответить
Вже знайшов ? Ну сходи ще раз, якщо тобі так подобається.
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09.02.2024 11:28 Ответить
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09.02.2024 11:42 Ответить
тазик з цементом йому за роботу .
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09.02.2024 10:29 Ответить
а служба божа України не викрила піздюков-збоченчів які за дівчятами підсматрювали нє?
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09.02.2024 10:31 Ответить
Стільки зрадників не дивно ...20 років при януковочі , завозили до Миколаїва десятки тисяч московсковітів, одразу давали їм роботу , паспорт ,всі проходили церез центри зайнятості ...вже тоді все було зрозуміло , шо готуються до війни ...а наше славно звісне миколаївське СБУ і досі має у своїх рядах тих, хто прикриває цих консерв
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09.02.2024 10:32 Ответить
бубі камери встановіть в кожну ноздрю...
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09.02.2024 10:33 Ответить
слабак! Ось як потрібно:
Шмигаль анонсував плани по встановленню камер відеоспостереження по всій Україні.
Ось деякі ключові моменти:
Обсяг: Планується встановити 10 000 камер у 2023 році та 20 000 камер у 2024 році. Місця розташування: Камери будуть встановлені у публічних місцях, таких як парки, вулиці, та вокзали. Технології: Камери будуть використовувати технології розпізнавання облич та номерів автомобілів. Фінансування: Фінансування буде виділено з державного бюджету.
Деякі люди висловлюють занепокоєння щодо того, що це може призвести до порушення приватності.
Уряд стверджує, що камери будуть використовуватися лише для законних цілей, таких як розслідування злочинів.
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09.02.2024 10:45 Ответить
Семимильними кроками рухаємось в бік Китаю та Кореї...
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09.02.2024 10:46 Ответить
У этого агента прикид тюремный, роба с нашивками белыми как в рашке. Видать так ему привычней
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09.02.2024 10:47 Ответить
Зилєньський, ти коли їх розстрілювати розпочнеш? Або ж хотяби Сирський. Нєдємократічно?
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09.02.2024 10:50 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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09.02.2024 10:51 Ответить
 
 