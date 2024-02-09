Установил вебкамеры вблизи морпорта, чтобы шпионить за кораблями ВСУ: СБУ задержала агента РФ в Николаеве. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила в Николаеве агента российских спецслужб. Злоумышленник собирал разведданные о Силах обороны вблизи акватории Черного моря. В зоне особого внимания врага находились военные корабли ВСУ, а также морские суда торгового флота Украины, экспортирующие агропродукцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Чтобы отслеживать места базирования украинских плавсредств, фигурант установил несколько вебкамер на технологических сооружениях вблизи местного порта.

После установки видеоустройств они должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию морского и речного трафиков с предоставлением удаленного доступа российской спецслужбе", - говорится в сообщении.

Однако сотрудники СБУ своевременно обнаружили и деактивировали скрытые видеоустройства. А сам злоумышленник был задержан "на горячем", когда пытался установить еще одну вебкамеру с видом на речную акваторию.

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Таким образом, Служба безопасности предотвратила передачу оккупантам развединформации, которую они планировали использовать для осуществления прицельных воздушных ударов по региону.

Как установило расследование, еще одной задачей российского агента было выявление наземных объектов Сил обороны, в частности военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.

По данным следствия, злоумышленником оказался работник местной компании, которого спецслужба РФ дистанционно завербовала в конце 2023 года. В поле зрения оккупантов он попал из-за своей активности в прокремлевских Telegram-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины.

В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.

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В ходе обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его коммуникации с агрессором. Также у фигуранта обнаружены инструменты для монтажа видеокамер и коробки от них.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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