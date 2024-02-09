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В Киеве будут судить преступников, создавших нелегальное онлайн-казино и "перечисливших" в РФ почти 3 млрд грн. ФОТОрепортаж

Группа из 5 граждан РФ и 5 граждан Украины организовала нелегальное онлайн-казино, через криптопереводы из Украины в РФ было выведено 3 млрд грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

"Возглавляли преступную группу россияне, украинцы отвечали за технические вопросы: поиск офисов и обслуживающего персонала, рекламу, техническое оснащение казино, авторизацию клиентов, обработку платежей. Анализ платежных операций показал, что около 3 млрд грн было выведено из Украины в РФ через криптопереводы", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 20 обысков, изъяли документы и компьютерную технику. Также заблокированы веб-ресурсы, которые использовали для работы казино.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт.

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нелегальне онлайн-казино
нелегальне онлайн-казино
нелегальне онлайн-казино

Автор: 

казино (136) Киев (25524) прокуратура (5013)


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Топ комментарии
+8
Розстріляти морскальню на місці!
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09.02.2024 11:27
+6
Виродки орчі в тилу вже не дивують. Дивують маргінали, які під час війни награли на 3млрд втрачених коштів. Мабуть самі втомлені від війни.
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09.02.2024 11:32
+4
Головне щоб твій язик з відомої дупи не вилазив
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09.02.2024 11:34
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Розстріляти морскальню на місці!
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09.02.2024 11:27 Ответить
А чим "наші казино кращі"? Тим що виводять в офшори і так само не платять податки? Ігроманія це чисте зло. "Розумний думає як заробити, а дурний як би його виграти". Це вічна історія розтління яка чимось нагадує біблейську байку про дурну Єву яка порушила заборону Бога не жерти яблук з дерева пізнання добра і зла. Але ж змій-спокусник пообіцяв дурепі що зївши яблуко вона не докладаючи більше ніяких зусиль стане рівною в мудрості і величі самому Богу. Ну і чим закінчила дурепа? З Раю вигнали. Народжує дітей в муках. Підкоряється чоловіку. Все життя важко працює і нічого свого немає. А якщо хоче обдурити долю і пожити "в кайф" то гарантовано потрапляє в пекло на вічні муки...
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09.02.2024 11:44 Ответить
Головне щоб твій язик з відомої дупи не вилазив
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09.02.2024 11:34 Ответить
Виродки орчі в тилу вже не дивують. Дивують маргінали, які під час війни награли на 3млрд втрачених коштів. Мабуть самі втомлені від війни.
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09.02.2024 11:32 Ответить
Це не ігрові гроші, здебільшого. Відмивання після будь чого - відкатів , контрафакту тощо.
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09.02.2024 11:48 Ответить
відмивання на нелегальних казино, щось нове. так дохід теж нелегальний, як ти його легалізуєш?
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09.02.2024 13:23 Ответить
а далі як завжди

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09.02.2024 11:33 Ответить
Цікаво , а навіщо їм треба було робити онлайн казино, якщо гроши і так через криптовалюту могли переслати ?
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09.02.2024 11:34 Ответить
Хто міг пересилати гроші? Гравці котрі йшли в казино ради того щоб пограти?
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09.02.2024 11:46 Ответить
Інтерне́т-казино́ (online casino) - сайт або програма, що дають можливість грати в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8 азартні ігри через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82 інтернет .
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09.02.2024 11:49 Ответить
А шо, рашу досі від інтернету не відключили ? Господі, як все запущено
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09.02.2024 11:50 Ответить
І для чого ти мені це написав? Я читати що поки що слава богу вмію,і про онлайн-казино ще з новини вище зрозумів. Я про те,що онлайн-казино створювалося для того щоб доїти українців котрі залежні від такого лайна як азартні ігори і потім ці бабки виводити на болота за допомогою криптовалюти
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09.02.2024 11:56 Ответить
3 млрд гр. Ось в цьому питання
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09.02.2024 11:49 Ответить
Яке питання? Кацапи і українці,скоріше за все проросійсько налаштовані вирішили на українських лохах зрубати капусту, створили онлайн-казино, скоріше за все ще й на тому казино пускали рекламу про якісь збори на ЗСУ,розміщували банери типу "Слава Україні". Українці йшли,нічого не підозрювали, грали там, а кацапи через криптовалюту виводили кошти на болота
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09.02.2024 11:52 Ответить
я кажу про те що ця інфа, повна маячня, від нашої доблесної прокуратури!
аферисти саме так і виглядають, носять з собою кнопочні телефони, один планшет , в ніщебродськой сумці, і обов'язково кацапські установчі документи. не вистачає, фото плєшивого і свастики зет.
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09.02.2024 12:04 Ответить
Де пишеться про аферистів з кнопочними телефонами і про кацапські установочні документи? Що ти несеш? Такі казино існували завжди. І більшість з них якраз працювали з боліт. Тут були як легальні їхні казино так і купу нелегальних.
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09.02.2024 12:09 Ответить
на твоїй цеглі, що ти називаєш, гаджет, фото не відображаються?
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09.02.2024 12:18 Ответить
А ти окрім фото новину читав? Де йдеться і про офіси,персонал,рекламу і все інше. Чи ти побчаив фото у когось вдома,а на ліжку ноутбук,пару смартфонів і печатки і зробив по одному фото уже свої висновки?
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09.02.2024 12:22 Ответить
саме так! на фото, це докази, на основі котрих будується звинувачення!

і по друге: для онлайн казино, необхідно "пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламу, технічне оснащення казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів"
то, де ці офіси, персонал, реклама, технічне оснащення? а, нє, технічне оснащення, є на фото. потужне!
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09.02.2024 12:31 Ответить
"саме так! на фото, це докази, на основі котрих будується звинувачення!" --- на фото це знімок з квартири одного з фігурантів:

"у межах слідства проведено близько 20 обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях розробників програмного забезпечення, у ході яких вилучено чорнову документацію та комп'ютерну техніку Веб-ресурси, які використовувалися для роботи нелегального казино, заблоковано."

"то, де ці офіси, персонал, реклама, технічне оснащення? а, нє, технічне оснащення, є на фото. потужне!" --- ти хотів щоб тобі і офіси показали,і персонал привели пошикували перед тобою і предоставили, усе технічне оснащення і так далі? Ти дядьку ідіот?
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09.02.2024 12:35 Ответить
ааа...
вибач, не зразу зрозумів.

Появилось видео https://www.rbc.ua/rus/news/krymu-zaderzhali-dvoih-chelovek-podozreniyu-1586954689.html задержания якобы украинских шпионов в оккупированном Крыму, которые, по данным Федеральной службы безопасности России, готовили диверсии.

ФСБ сообщила о задержании нескольких сотрудников украинских разведслужб в регионах России, двое из них собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт.

УФСБ: задержанный в ДНР украинский шпион расплакался после признания в работе на Киев.

В Луганской Народной Республике задержан украинский шпион, готовивший теракт.

новини, як раз для тобі подібних.
і навіть упороті кацапи, хоч якусь картинку малюють. відео показують.
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09.02.2024 12:41 Ответить
"ааа...
вибач, не зразу зрозумів." --- що ніхто усі докази в відкритий доступ не буде викладати відразу ж? Лиш для того щоб завірити таке цабе як ти,що це все правда? Ну вибач,такі реалії життя...

По друге, зазвичай, доступ до доказів інкримінованого злочину може бути обмежений на підставі законів про конфіденційність даних, особисту життя, а також на підставі правил, що регулюють слідчі дії та ведення справ. І не усі дані,адреси,імена і так далі будуть викладати заради тебе любимого Але ти можеш в любий час збігати і подивитися на кацапські новинки які ти скидуєш приводячи приклад як вони правдоподібно виглядають
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09.02.2024 12:47 Ответить
я ж вибачився.
не знаю, що у тебе з освітою, але критичне мислення відсутнє, як таке.
таким, достатньо напису на паркані.
нажаль, ви, теж маєте право обирати владу. вся україна, виригує кров'ю, ваш вибір напису на паркані.
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09.02.2024 12:56 Ответить
Як по мне , щось тут не вяжеться.

- якщо вони заробляли гроши собі , то чому виводили гроши до раши , в який будуть проблеми?

- якщо вони заробляли для раши . А на хрена ці гроши раши - вона за 2023 заробила 600 млрд долларів на енергоносіях
- якщо це політичний проект , показувати Заходу що Україна і раша працюють разом ? Зараз в інтернеті ( СБУ мало би зацікавитись) - масса відео як мирно Київ живе. Якись жінки ходять по місту і знімають усе на відео, заходять у торговельні центра і різні підприємства. Ось заради чого вони ці відео знімають ????
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09.02.2024 12:12 Ответить
"- якщо вони заробляли гроши собі , то чому виводили гроши до раши , в який будуть проблеми?" --- кацапи заробляли гроші для себе,обкрадаючи дурних українців, їм в цьому допомагали українські манкурти і потім це все виводилося на криптовалюту на болота. Яким чином там можуть виникнути проблеми? кацапи використали і тупих манкуртів,які якщо в Україні то їх знайдуть і предявлять і тупих українських ігроманів котрі грали в казино,платили бабки і збагачували кацапів. Які там можуть бути проблеми з грошима на болотах якщо вони в крипотовалюті?
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09.02.2024 12:19 Ответить
потім це все виводилося на криптовалюту на болота
А чому не у Казахстан ( наприклад)?
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09.02.2024 14:35 Ответить
Криптовалюта зберігається на криптовалютних гаманцях, там не має привязки до якоїсь країни.
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12.02.2024 13:17 Ответить
В условиях войны, когда гибнут мирные жители, женщины, дети, когда решается судьба Украины, цивилизованного мира необходимо беспощадно без проволочек расправляться с врагами. Необходимо в Украине вводить смертную казнь.
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09.02.2024 11:36 Ответить
Космолот?
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09.02.2024 11:43 Ответить
А на офшори можна безнаказано переводити. Зуб даю, різникофф та інша зелень підтвердить!
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09.02.2024 11:45 Ответить
Тобто то що кацапів викрили то погано, по твоєму скигленню я зрозумів, треба було їх не чіпати бо Зебіл в офшори гроші виводить,значить і кацапам таке можна
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09.02.2024 11:48 Ответить
Тобі бляха немає до кого примахатися? Купи гусака і йому мізки компостуй!!!
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09.02.2024 12:07 Ответить
"Як тебе не любити, Києве мій!..." Падлюча зелень... - всюди гниль!
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09.02.2024 11:46 Ответить
якась люта маячня від прокуратури київської області! не хочуть в окопи. імітують бурхливу діяльність.

поясніть мені, навіщо для онлайн казино: "пошук офісів та обслуговуючого персоналу, рекламу, технічне оснащення казино, авторизацію клієнтів, обробку платежів" в україні?
якісь кацапські установчі документи?

то чого ми сміємося з кацапів, коли вони знаходять в центі москви диверсантів, з нацистською символікою, українським прапором, та кобзарем?
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09.02.2024 11:46 Ответить
не хочуть в окопи. імітують бурхливу діяльність.
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09.02.2024 11:51 Ответить
Зате СБУ з успіхом спостерігає за Бігус.інфо!
А три мілярди, то як три гринашки!
Гнила держава і гнилі силовики!
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09.02.2024 11:56 Ответить
І нарід туди ж. Замість того щоб краще задонатити бабки на ЗСУ,просирають їх в казино
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09.02.2024 11:57 Ответить
А чім кращі наши онлайнказино? Налогів -0. Загубленні життя дурнів- гравців.
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09.02.2024 14:07 Ответить
Це якийсь наклеп. Як при мальчіку із наріду можуть перераховуватися ворогу 3 иільярди під час війни? В нас є багато служб які борються з кіберзлочинністю, навіть більше, бо у вільний час вони мають наснагу встановлювати прослушку і відеокамери в сауни і жіночі туалети, як по кореспондунтам "Бігус інфо".
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09.02.2024 14:11 Ответить
А хтось бачив ці заблоковані ресурси? Може це просто звіздьож. Зараз багато чого з'явиться в інформаційному просторі - аби люди забули про Залужного
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09.02.2024 17:43 Ответить
Куда они перечисляли деньги, явно таким же преступным мафиози как и они сами, так что - похрен, а кто в этих казино играл и проиграл - сами виноваты..
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09.02.2024 19:17 Ответить
 
 