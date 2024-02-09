В Киеве будут судить преступников, создавших нелегальное онлайн-казино и "перечисливших" в РФ почти 3 млрд грн. ФОТОрепортаж

Группа из 5 граждан РФ и 5 граждан Украины организовала нелегальное онлайн-казино, через криптопереводы из Украины в РФ было выведено 3 млрд грн

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.

"Возглавляли преступную группу россияне, украинцы отвечали за технические вопросы: поиск офисов и обслуживающего персонала, рекламу, техническое оснащение казино, авторизацию клиентов, обработку платежей. Анализ платежных операций показал, что около 3 млрд грн было выведено из Украины в РФ через криптопереводы", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели 20 обысков, изъяли документы и компьютерную технику. Также заблокированы веб-ресурсы, которые использовали для работы казино.

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": PIN-UP подал в суд на украинских журналистов из-за расследования связей онлайн-казино с Россией





