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Трое мужчин избили и ограбили военнослужащего в Кривом Роге: Полиция задержала нападающих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Кривом Роге трое мужчин совершили разбойное нападение на 29-летнего военнослужащего. Полиция обнаружила и задержала злоумышленников. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Отмечается, что преступление произошло 6 февраля примерно в 15:30 на парковке около торгового центра в Центрально-Городском районе города. Злоумышленники подъехали на авто к 29-летнему потерпевшему, избили его и срезали сумку.

В течение часа стражи порядка установили маршрут движения автомобиля и задержали всех причастных к нападению. Ими оказались трое местных жителей 34, 36 и 42 лет.

Также смотрите: В Кривом Роге будут судить 38 участников наркосиндиката "Двадцатовские", зарабатывавших на торговле наркотиками более $1 млн ежемесячно, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Из автомобиля нападавших изъяли личное имущество потерпевшего и кухонный нож.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также: Подозреваемый, стрелявший из РПГ по дому в Кривом Роге, задержан, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Напад на військового у Кривому Розі
Напад на військового у Кривому Розі
Напад на військового у Кривому Розі

Автор: 

Кривой Рог (1403) нападение (2215) военнослужащие (6137)


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Топ комментарии
+34
За напад на учасників бойових дій від 15 до пожиттєвого з конфіскацією. І памайтещо за такі речі раніше розстрілювали на місці. Без суду.
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09.02.2024 12:20
+24
95квартал в життя
зелені нащадки Говнюковича
вже 5 років грабують Україну
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09.02.2024 12:17
+8
еще кормить тварей....ненаказанное зло будет порождать еще такое же...
і робити треба як раніше
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09.02.2024 12:28
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95квартал в життя
зелені нащадки Говнюковича
вже 5 років грабують Україну
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09.02.2024 12:17 Ответить
За напад на учасників бойових дій від 15 до пожиттєвого з конфіскацією. І памайтещо за такі речі раніше розстрілювали на місці. Без суду.
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09.02.2024 12:20 Ответить
еще кормить тварей....ненаказанное зло будет порождать еще такое же...
і робити треба як раніше
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09.02.2024 12:28 Ответить
Повернувши смертну кару ми відкриємо ящик Пандори. На додачу до тюрми без права на амністію необхідно таких громадян позбавляти повноцінного громадянства - видавати паспорти гидотного сіро-бєжевого кольору без права участі в виборах і працевлаштування в державних установах, підприємствах та організаціях. Це не просто грабіжники, а зрадники. Агенти *****. Вороги нації.
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09.02.2024 12:34 Ответить
ви писали що пожиттєво...тоді нахрена їм паспорт
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09.02.2024 12:37 Ответить
Я писав від 15 до довічного. Довічне за "тяжкі наслідки". Тобто більшість таки повернеться після 15 років в суспільство.
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09.02.2024 12:40 Ответить
за побиття військового запропонуйте ще взяти на поруки...Аниже дети почти
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09.02.2024 12:42 Ответить
Циганська ДРГ.
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09.02.2024 12:47 Ответить
Можу запропонувати ще чіпувати як собак і котів. Щоб коли зайде в установу загоралась лампочка і висвтлювався надпис типу "падло поряд".
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09.02.2024 13:11 Ответить
Паспорт негромадянина їм для того, щоб не могли голосувати за гратами. Чи для вас новина, що злочинці за гратами мають право голосувати?
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09.02.2024 16:26 Ответить
вообще то я думал их росстреляют
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09.02.2024 16:29 Ответить
Было бы хорошо и правильно - таких перевоспитать невозможно. Они - враги любого общества.
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09.02.2024 22:28 Ответить
Чергова хороша новина… щось все різко пішло не туд
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09.02.2024 12:21 Ответить
Війна.Воєнний стан! На палю гнид!
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09.02.2024 12:22 Ответить
Мразоту відправити з поясом шахеда в тил ворога
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09.02.2024 12:22 Ответить
Я думал что во время войны таких расстреливают.
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09.02.2024 12:22 Ответить
в совку розстрілювали
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09.02.2024 12:30 Ответить
куди??
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09.02.2024 13:08 Ответить
Так. В совку дивізіями розстрілювали. Біомаси багато було, аж надлишок. І не сказати, щоб то щось дало.
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09.02.2024 17:00 Ответить
Затриманий на Пікалова схожий
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09.02.2024 12:28 Ответить
думали пограбувати,а потім через Тису і драпака
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09.02.2024 12:29 Ответить
Кацапська ДРГ?
Треба їх обмінять на наших військовополонених.
А цих виродків нєфіг кормить на зоні. Нехай ***** їх годує конячими пенісами.
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09.02.2024 12:29 Ответить
Ага, дрг буде якраз бити і грабувати,ще й до того військового,щоб їх скрутили посадили,а не щоб виконувати тут якісь поставлені їм задачі
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09.02.2024 12:31 Ответить
До чого тут ДРГ? Цей злочин попав в медіа тільки тому, що потерпілий - військовий і це викликало резонанс. А скільки кожного дня злочинів...
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09.02.2024 12:57 Ответить
а що там у Кам'янському? теж якійсь відморозки по звірячому побили волонтера..., нічого досі не чутно - зловили/не зловили, мабуть то самі "правоохоронці" й були...
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09.02.2024 12:32 Ответить
Він такий же волонтер, як я військовий! Не вірте всьому, що пишуть в інеті. Чувак заробляв гроші на війні і багато пи...дів, за що й був покараний патріотами!
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09.02.2024 13:59 Ответить
Кривий ріг... ще виявиться, що це якісь родичі Найвеличнійшого,- біда буде, тому військовому і поліціянтам...
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09.02.2024 12:34 Ответить
Недавно була дискусія, моблізувати засуджених чи ні. Ось вам приелад як відкосити від мобілізації. Пішов на гоп-стоп не спіймали ти в плюсі, спіймали тоже нічого, на війну не заберуть, хабар за це не потрібно давати, а засудять то ще і за наш рахунок його будуть утримувать.
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09.02.2024 12:38 Ответить
Шкода, що не застрелили хоч одного шакала, або не від..здили.
А може й від..здили…
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09.02.2024 12:43 Ответить
Тут розбiй, з побиттям.
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09.02.2024 12:46 Ответить
Цыгане.
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09.02.2024 12:46 Ответить
лохторат зеленої шмарклі!
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09.02.2024 12:49 Ответить
Віддати вилупків побратимам військового
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09.02.2024 13:12 Ответить
пачиму дермакам-татаровим-зеленским-гетьманцевым-резникоковым можна, а простым гопникам, Зе млякам Найвэлычнившивого, просто не таким успешным, - нельзя
нам залишаєтья лише сумно жартувати, бо не на чОсі
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09.02.2024 13:29 Ответить
Маю надію, що завтра, вони будуть на нулі
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09.02.2024 13:34 Ответить
***** там такі потрібні.
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09.02.2024 18:13 Ответить
мало ******* ракетами крывой рог, шо там такие твари еще остались
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09.02.2024 15:25 Ответить
їх скрізь *********, але це не привід бажати ******* ракетами по цивільним.
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09.02.2024 18:19 Ответить
Пора вже сформувати штрафроти..Занадто багато погані розплодилося і продовжує плодитися,а так хоч користь ЗСУ від них буде
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09.02.2024 17:05 Ответить
ну да, для прикриття флангу твого підрозділу - саме те. Ну а потім для сюжету кацапської пропаганди відоси з цими "вояками" - просто знахідка.
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09.02.2024 18:17 Ответить
Отдать их сначала на "перевоспитание" в ВСУ, а потом, если выживут - на разминирование минных полей..
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09.02.2024 19:09 Ответить
Так і саботує, Зеленський з Стефанчуком і Шмигалем, невідкладне внесення змін щодо суворості покарання за подібні злочини проти Військовослужбовців України під час воєнного стану в особливий період!!
Чому ж вони 2 роки так затянули внесення змін??
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10.02.2024 14:08 Ответить
 
 