Трое мужчин избили и ограбили военнослужащего в Кривом Роге: Полиция задержала нападающих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Кривом Роге трое мужчин совершили разбойное нападение на 29-летнего военнослужащего. Полиция обнаружила и задержала злоумышленников. Им грозит до 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
Отмечается, что преступление произошло 6 февраля примерно в 15:30 на парковке около торгового центра в Центрально-Городском районе города. Злоумышленники подъехали на авто к 29-летнему потерпевшему, избили его и срезали сумку.
В течение часа стражи порядка установили маршрут движения автомобиля и задержали всех причастных к нападению. Ими оказались трое местных жителей 34, 36 и 42 лет.
Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Из автомобиля нападавших изъяли личное имущество потерпевшего и кухонный нож.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.
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зелені нащадки Говнюковича
вже 5 років грабують Україну
і робити треба як раніше
Треба їх обмінять на наших військовополонених.
А цих виродків нєфіг кормить на зоні. Нехай ***** їх годує конячими пенісами.
А може й від..здили…
нам залишаєтья лише сумно жартувати, бо не на чОсі
Чому ж вони 2 роки так затянули внесення змін??