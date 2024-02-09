Клирик УПЦ МП устраивал провокации возле Киево-Печерской лавры и координировал свои действия с Шарием, - СБУ. ФОТОрепортаж
Сообщено о подозрении иеродиакону УПЦ МП, организовывавшему провокации возле Киево-Печерской лавры и оправдывавшему российскую агрессию против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным Службы безопасности, этот человек является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) и причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года.
"Под видом "акций протеста" клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве. Для этого он дистанционно координировал свои действия с прокремлевским блогером Шарием, подозреваемым в государственной измене. В частности, как выяснило расследование, пропагандист врага "инструктировал" иеродиакона относительно записи и распространения провокативных видео искусственных беспорядков возле Лавры.
Отснятые стримы сразу подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы для распространения искаженной информации о внутренней обстановке в Украине, в частности - для международной аудитории", - говорится в сообщении.
Также в переписках с верующими он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и восхвалял высшее военно-политическое руководство России. При этом фигурант регулярно пытался дискредитировать Силы обороны, включая защитников Мариуполя.
Инициированная СБУ судебная экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности.
Во время обысков по месту нахождения клирика была обнаружена компьютерная техника, более десяти мобильных телефонов и почти 300 сим-карт с доказательствами преступных действий.
Ему доложено о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.
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Він повинен був скрєпно через ікони спілкуватися!
в с р а л о с я !
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Что глава СБУ - МАЛЮК
Он специализируется по всему маленькому
В том числе и в РПЦ
«Через 2 роки після вторгнення, через 10 років після початку війни, через 5 років після отримання Томосу у нас все ще існує лобі російської православної церкви, в тому числі в цьому залі, яке перешкоджає після успіху в першому читанні розглянути і прийняти як закон це важливе рішення - ліквідацію цієї ФСБ-шної структури», - наголосив Порошенко.
А, що ліквідувати фсбешного щура провокатора хаосів та анархіста шарія, кишка тонка чи він десь знаходиться у підоросії під охороною фсб...???!!!