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Клирик УПЦ МП устраивал провокации возле Киево-Печерской лавры и координировал свои действия с Шарием, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении иеродиакону УПЦ МП, организовывавшему провокации возле Киево-Печерской лавры и оправдывавшему российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным Службы безопасности, этот человек является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) и причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года.

"Под видом "акций протеста" клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве. Для этого он дистанционно координировал свои действия с прокремлевским блогером Шарием, подозреваемым в государственной измене. В частности, как выяснило расследование, пропагандист врага "инструктировал" иеродиакона относительно записи и распространения провокативных видео искусственных беспорядков возле Лавры.

Отснятые стримы сразу подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы для распространения искаженной информации о внутренней обстановке в Украине, в частности - для международной аудитории", - говорится в сообщении.

Также в переписках с верующими он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и восхвалял высшее военно-политическое руководство России. При этом фигурант регулярно пытался дискредитировать Силы обороны, включая защитников Мариуполя.

Также смотрите: Сообщено о подозрении митрополиту УПЦ (МП) Поворознюку, благословившему "присоединение" Луганска к РФ, - СБУ. ФОТО

Инициированная СБУ судебная экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности.

Во время обысков по месту нахождения клирика была обнаружена компьютерная техника, более десяти мобильных телефонов и почти 300 сим-карт с доказательствами преступных действий.

Ему доложено о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Смотрите также: СБУ проверяет два храма УПЦ МП на Закарпатье, в которых пропагандировали "русский мир", - журналист Глагола. ФОТО

СБУ в Лаврі
СБУ в Лаврі
СБУ в Лаврі
СБУ в Лаврі
СБУ в Лаврі

Автор: 

Лавра (421) СБУ (19901) УПЦ МП (1561)


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Топ комментарии
+12
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09.02.2024 13:34
+5
Шарий придурок уже не знает куда прибиться.
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09.02.2024 13:35
+4
ну да - щоб відволікти від зашквару з бігусятами
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09.02.2024 13:47
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09.02.2024 13:34 Ответить
Як це бісовске знаряддя (мобілки) йому руки не віддяло?
Він повинен був скрєпно через ікони спілкуватися!
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09.02.2024 14:36 Ответить
Нісенітниця, а ? Клірик координував дії з цивільним, ігнорувавши свого митрополита НУХрія !!! Онуфрій, як можна таке терпіти ? Вас за ЛИЦО не вважають у патріархії !
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09.02.2024 13:35 Ответить
СБУ швиденько робить вигляд, що не
в с р а л о с я !
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09.02.2024 13:35 Ответить
ну да - щоб відволікти від зашквару з бігусятами
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09.02.2024 13:47 Ответить
Шарий придурок уже не знает куда прибиться.
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09.02.2024 13:35 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

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09.02.2024 13:37 Ответить
Пєтушарій+упц мп? Педофіли кучкуються?
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09.02.2024 13:37 Ответить
Ну його хоч заарештували чи хай тікае, бо він же не такий опасний для янелоханотряпи як полковник Червінський.
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09.02.2024 13:37 Ответить
Не можна вииняти Шарія з Бельгіі -- каже шо иого політично переслідують і Украіна безсила
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09.02.2024 13:38 Ответить
А нащо його витягувати? Може краще, навпаки, його там закопати?
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09.02.2024 13:44 Ответить
Ну - це потрібно ходаків з "новачком"
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09.02.2024 13:47 Ответить
Очень симптоматично
Что глава СБУ - МАЛЮК
Он специализируется по всему маленькому
В том числе и в РПЦ
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09.02.2024 13:38 Ответить
ну не дивно,шарік ж педофіл,і одна з основних скрєп УПЦ МП педофілія,колишній архемадрит Чернівецької єпархії УПЦ МП Микита не дасть збрехати,після того,як його піймали на гарячому,Микита пішов на підвищення.
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09.02.2024 13:39 Ответить
Це дивні-дивні люди: провокують людей по релігійній темі і заявляють, що «мі в 21м вєкє ваабщє-то». О
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09.02.2024 13:46 Ответить
Чому шарий мерзота ще живий та дихає та ще й з комфорто
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09.02.2024 13:52 Ответить
Видного учёного Киву уже отправили на симпозиум почвоведов, пора бы уже на Шария обратить внимание
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09.02.2024 13:55 Ответить
Це якийсь єретик. Справжня мета Московської церкви - щоб всі московити найшвидше відлетіли до Раю.
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09.02.2024 13:59 Ответить
Якась асоціація - офіс ОП і клірик МП. Таке враження, що це одне і теж.
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09.02.2024 14:03 Ответить
толя кулій жить боїцца і зжимаютьса його гагодіцца
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09.02.2024 14:10 Ответить
https://eurosolidarity.org/2024/02/07/poroshenko-vymagaye-vklyuchyty-v-poryadok-dennyj-rady-zakony-pro-zaboronu-rosijskoyi-czerkvy-ta-pro-zahyst-biznesu/ Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко сьомого лютого ц.р. під час виступу з трибуни парламенту закликав включити в порядок денний сесії законопроєкти щодо заборони церкви московського патріархату .

«Через 2 роки після вторгнення, через 10 років після початку війни, через 5 років після отримання Томосу у нас все ще існує лобі російської православної церкви, в тому числі в цьому залі, яке перешкоджає після успіху в першому читанні розглянути і прийняти як закон це важливе рішення - ліквідацію цієї ФСБ-шної структури», - наголосив Порошенко.
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09.02.2024 14:28 Ответить
Спілка бомжів україни усім казкує про свої звитяги по ліквідації безмізглого, киви та намагання ліквідувати тупорилого шарікова-царьова...!!!
А, що ліквідувати фсбешного щура провокатора хаосів та анархіста шарія, кишка тонка чи він десь знаходиться у підоросії під охороною фсб...???!!!
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09.02.2024 16:15 Ответить
До сраки їм ваші підозри!
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09.02.2024 17:20 Ответить
 
 