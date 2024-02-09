Клирик УПЦ МП устраивал провокации возле Киево-Печерской лавры и координировал свои действия с Шарием, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении иеродиакону УПЦ МП, организовывавшему провокации возле Киево-Печерской лавры и оправдывавшему российскую агрессию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным Службы безопасности, этот человек является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) и причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года.

"Под видом "акций протеста" клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве. Для этого он дистанционно координировал свои действия с прокремлевским блогером Шарием, подозреваемым в государственной измене. В частности, как выяснило расследование, пропагандист врага "инструктировал" иеродиакона относительно записи и распространения провокативных видео искусственных беспорядков возле Лавры.

Отснятые стримы сразу подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы для распространения искаженной информации о внутренней обстановке в Украине, в частности - для международной аудитории", - говорится в сообщении.

Также в переписках с верующими он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины и восхвалял высшее военно-политическое руководство России. При этом фигурант регулярно пытался дискредитировать Силы обороны, включая защитников Мариуполя.

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Инициированная СБУ судебная экспертиза подтвердила факты его подрывной деятельности.

Во время обысков по месту нахождения клирика была обнаружена компьютерная техника, более десяти мобильных телефонов и почти 300 сим-карт с доказательствами преступных действий.

Ему доложено о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.

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