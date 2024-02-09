Под Авдеевкой задержан оккупант из подразделения "Шторм-Z": он попал под огонь ВСУ и заблудился. ФОТО
Под Авдеевкой полицейские из группы "Белые ангелы" и военные задержали раненого российского оккупанта из подразделения "Шторм-Z". Он попал под огонь ВСУ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что полицейские совместно с военными проводили эвакуационный рейс, спасали раненого. На улице они увидели мужчину в российской форме и задержали его.
Предварительно установлено, что задержанный родом из Татарстана с позывным "Мелкий". Он был осужден в России за причинение тяжких телесных повреждений и прибыл в Украину для участия в боевых действиях, за что ему пообещали амнистию. Воевал в подразделении "Шторм-Z".
У оккупанта была задача забрать с поля боя своих раненых, однако он попал под огонь Вооруженных сил Украины, был ранен, потерял ориентацию и заблудился.
Захватчику оказали медицинскую помощь. "Белые ангелы" доставили пленника в общую группу Нацполиции и СБУ, которая занимается расследованием военных преступлений РФ.
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то як вони взагалі там тримаються?- без
їжі,води,поранені...А нам розказують
аналітики,що перша партія орків гине,а
другу партію закидають так,щоб вони не
побачили двухсотих попередніков...