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Под Авдеевкой задержан оккупант из подразделения "Шторм-Z": он попал под огонь ВСУ и заблудился. ФОТО

Под Авдеевкой полицейские из группы "Белые ангелы" и военные задержали раненого российского оккупанта из подразделения "Шторм-Z". Он попал под огонь ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что полицейские совместно с военными проводили эвакуационный рейс, спасали раненого. На улице они увидели мужчину в российской форме и задержали его.

Предварительно установлено, что задержанный родом из Татарстана с позывным "Мелкий". Он был осужден в России за причинение тяжких телесных повреждений и прибыл в Украину для участия в боевых действиях, за что ему пообещали амнистию. Воевал в подразделении "Шторм-Z".

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У оккупанта была задача забрать с поля боя своих раненых, однако он попал под огонь Вооруженных сил Украины, был ранен, потерял ориентацию и заблудился.

Захватчику оказали медицинскую помощь. "Белые ангелы" доставили пленника в общую группу Нацполиции и СБУ, которая занимается расследованием военных преступлений РФ.

Російського окупанта затримали під Авдіївкою
Російського окупанта затримали під Авдіївкою

Російського окупанта затримали під Авдіївкою

Автор: 

армия РФ (19238) МВД (9318) плен (2610)


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Очередной бомж-штурмовик.
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09.02.2024 13:48 Ответить
ми своїх не спасаєм, зато
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09.02.2024 13:50 Ответить
Обменный фонд тоже нужен, может кого и спасут из наших
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09.02.2024 13:53 Ответить
Якщо під Авдієвку закидають таких "вояк",
то як вони взагалі там тримаються?- без
їжі,води,поранені...А нам розказують
аналітики,що перша партія орків гине,а
другу партію закидають так,щоб вони не
побачили двухсотих попередніков...
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09.02.2024 14:44 Ответить
Вони виконують роль "приманки".
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09.02.2024 14:52 Ответить
 
 