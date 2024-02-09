"Выбивали" деньги с жены погибшего воина и угрожали убить их ребенка: СБУ задержала рэкетиров в Запорожье. ФОТО

В Запорожье задержана группировка рэкетиров, которая угрожала убить жену погибшего воина и их ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Задокументирован факт "выбивания" 10 тыс. американских долларов от жены одного из погибших защитников Украины. Узнав о том, что женщина получила от государства денежную помощь, злоумышленники требовали от нее средства, которые якобы задолжал ее покойный муж. Чтобы запугать женщину, рэкетиры постоянно преследовали ее и оказывали психологическое давление", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в случае отказа уплатить "долг" - угрожали сначала покалечить пострадавшую, а затем убить вместе с ее несовершеннолетним ребенком.

Шестерых злоумышленников задержали при передаче им половины суммы от жены погибшего.

"Уголовники проживали в областном центре и раньше уже отбывали наказание за тяжкие преступления, в том числе за разбой. Установлено, что фигуранты облагали "данью" местных жителей, создавая искусственные конфликтные ситуации или под видом "возвращения долгов".

Из-за регулярных разбойных нападений на граждан участники банды пытались распространить свое влияние на территории города и в других районах области", - добавили в Службе безопасности.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Они находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной группировке. Его участникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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