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"Выбивали" деньги с жены погибшего воина и угрожали убить их ребенка: СБУ задержала рэкетиров в Запорожье. ФОТО

В Запорожье задержана группировка рэкетиров, которая угрожала убить жену погибшего воина и их ребенка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Задокументирован факт "выбивания" 10 тыс. американских долларов от жены одного из погибших защитников Украины. Узнав о том, что женщина получила от государства денежную помощь, злоумышленники требовали от нее средства, которые якобы задолжал ее покойный муж. Чтобы запугать женщину, рэкетиры постоянно преследовали ее и оказывали психологическое давление", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в случае отказа уплатить "долг" - угрожали сначала покалечить пострадавшую, а затем убить вместе с ее несовершеннолетним ребенком.

Шестерых злоумышленников задержали при передаче им половины суммы от жены погибшего.

Затримання рекетирів у Запоріжжі

"Уголовники проживали в областном центре и раньше уже отбывали наказание за тяжкие преступления, в том числе за разбой. Установлено, что фигуранты облагали "данью" местных жителей, создавая искусственные конфликтные ситуации или под видом "возвращения долгов".

Затримання рекетирів у Запоріжжі

Из-за регулярных разбойных нападений на граждан участники банды пытались распространить свое влияние на территории города и в других районах области", - добавили в Службе безопасности.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Они находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной группировке. Его участникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Запорожье обезврежена банда рэкетиров во главе с криминальным авторитетом: похищали людей и "выбивали" из них несуществующие долги, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорожье (2654) рэкет (143) СБУ (19901)


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Топ комментарии
+45
млядь,вони що вчора зьявились ? кошмарять місто,а поліцаї цього не знають ? в долі мразі !
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09.02.2024 14:20
+44
Все, мобилизации не подлежат, отсидят в тепле и сытости, потом условно-досрочно выйдут....А в районе Авдеевки столько минных полей, где такие кадры могли бы проявить себя
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09.02.2024 14:22
+24
Нема слів....!!!
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09.02.2024 14:19
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Нема слів....!!!
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09.02.2024 14:19 Ответить
тільки страта
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09.02.2024 15:01 Ответить
треба йих на мінні поля для розмінування
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09.02.2024 17:50 Ответить
млядь,вони що вчора зьявились ? кошмарять місто,а поліцаї цього не знають ? в долі мразі !
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09.02.2024 14:20 Ответить
може серед них є бувші поліцаї, зазвичай так і є
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09.02.2024 14:25 Ответить
І навіть не тільки "бувші"...
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09.02.2024 14:46 Ответить
Все, мобилизации не подлежат, отсидят в тепле и сытости, потом условно-досрочно выйдут....А в районе Авдеевки столько минных полей, где такие кадры могли бы проявить себя
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09.02.2024 14:22 Ответить
Понятно, шо на фронт .идоров, смыть кровью свое гопничество. Не-е? никто и не обратит внимание на наколку на спине из подобранного кацапского трахтомата ("дезертиры, факт").
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09.02.2024 14:23 Ответить
Нафіга ці уроди на фронті? Щоб в спини стріляли? Он краще реально на розмінування.
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09.02.2024 14:27 Ответить
После войны останутся только оборотни в погонах и уголовники. Если власть и дальше будет мобилизацию проводить только за счет законопослушных граждан.
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09.02.2024 14:31 Ответить
...а чого б то озброєним будь-якою нелегальною зброєю шакалам не кошмарити беззбройних "овець"?,
і влада, яка офіційно сциться озброєного, навіть легально, Українця, найбільше цьому сприяє..
хоча, звісно, реально не вистачить ніякої розумної кількості поліцаїв аби захистити усіх беззбройних громадян (бо воно і не треба, коли б частина Українців могла би сама легально безгеморойно захищатися), хіба що тендітну квіточку на Банковій та її нелигітимного Мойдодира-"володаря яєць".. і щоб усі перевірені часом беркутівці, у час Ч, були у їхньому розпоряджені.. і до того усе йде
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09.02.2024 14:33 Ответить
Справа не в кількості поліцаїв, а в їх якості.
Судячи з новин, там все дуже погано.
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09.02.2024 17:10 Ответить
Ці покидьки мають бути до кінця свого життя ізольовани від суспільства, в незалежності довге воно буде чи коротке.
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09.02.2024 14:35 Ответить
От ради цього БОГ і вказав, до речі ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ в Біблії, частині першій, що має назву ВІТХИЙ ЗАКОН час СВОГО ПРИБУТТЯ, тож: - ПЕРЕКРАСКА СВИНОХАРЬ під кольори дикунів джунглів для навчання в Академії Джунглів, теж саме чекає і ангелів, які порушили ЗАКОН та замість ВЧИТИ сіли царювати, в тому числі й *****. Шановні, до кінця двадцятого сторіччя ПЕРИНАТАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ В СВІТІ НЕ ІСНУВАЛО. Коли читаєте ЗАКОН то треба думати про те, що в ньому за страва і з чим(хліб) її їсти, якщо БОГ в БАТЬКІВСТВІ. АРХ М
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09.02.2024 16:14 Ответить
звільняти таких як "Умка" на всі чотири сторони, а потім якийсь сир з під ****** блатно-романтичний затримувати і видавати як сенсацію
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09.02.2024 14:39 Ответить
Звільняють, бо "соціально блізкіє".
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09.02.2024 14:51 Ответить
СБУ???
Курва, СБУ????
Не Поліція, а СБУ займається рекетирами???

ЛЯ! Зупиніть Землю, я зійду!
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09.02.2024 14:40 Ответить
Прочитав сходу: "Зупиніть Зєлю..."
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09.02.2024 14:48 Ответить
Останнім часом у Службі Божій України стало кепсько з реноме, треба додати трохи позитиву!
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09.02.2024 16:00 Ответить
Теж подумав. А чи не відпустить суд цих покидьків через порушення підслідності? Бо вони точно клієнти не СБУ, а поліції мають бути...
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09.02.2024 16:19 Ответить
операция прикрытия
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09.02.2024 16:47 Ответить
Скоріше за все, мусора в долі і вперто не хотіли нічого помічати. Або, навіть, прикривали. Тому і довелось СБУ залучати.
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09.02.2024 19:39 Ответить
Страчувати на місці!!
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09.02.2024 14:49 Ответить
Віддати потвор побратимам військового!
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09.02.2024 14:59 Ответить
Хоча б на годинку! І судових витрат не буде!
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09.02.2024 15:07 Ответить
до 12 років за ЦЕ!!! В нас, шо, нема якихось уранових копалень, де цю сволоту у кайданах прикувати на ланцюг пожиттєво???
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09.02.2024 15:09 Ответить
Уранові копальні тільки на Урані залишились. А туди летіти довго.
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09.02.2024 16:48 Ответить
Жене надо было военным пожаловаться. Они бы их быстро потеряли
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09.02.2024 15:15 Ответить
Ведите смертную казнь и все станет на место. С этой публикой по другому нельзя
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09.02.2024 15:26 Ответить
Это уже проходили. Сперва вот такое казнят потом уже до тебя доходит и так далее.
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09.02.2024 16:32 Ответить
Морди цих мародерів, ОБОВЯЗКОВО треба обдерти об асфальт, щоб у подальшому, їх здалеку видно було в окопах … заробітчани херові…
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група.
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09.02.2024 16:13 Ответить
По итогу СБУ только смогли остановить. мусорня тупая и жадная
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09.02.2024 16:31 Ответить
в умовах военного стану, за такий злочiн_це повинен бути розтрiл!
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09.02.2024 16:52 Ответить
В атаку іх, бойові, здорові. Пару тижнів на підвалі і завоюють.

Морпіхи наші вміють виховувати, а Азов або 3 ошб - там точно цих орлів "навчать любити неньку Украіну".
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09.02.2024 17:19 Ответить
О...Скоро ці рекетири стануть кадровим резервом СБУ і поліцайщини...
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09.02.2024 17:56 Ответить
Це ж мабуть молодь, їм нема і 27років. Мобілізаціі не підлягають-
золотий генофонд України.
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09.02.2024 17:58 Ответить
Це ж вже непоодинокі випадки.
Час встановити, як саме дізнаються бандюгани хто і коли отримав виплати за загиблих? Треба і в КК внести більш серьозне покарання аж до довічного утримання і повної коефіскацвї майна на користь сімей загиблого яку тероризували.
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09.02.2024 19:41 Ответить
 
 