"Выбивали" деньги с жены погибшего воина и угрожали убить их ребенка: СБУ задержала рэкетиров в Запорожье. ФОТО
В Запорожье задержана группировка рэкетиров, которая угрожала убить жену погибшего воина и их ребенка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Задокументирован факт "выбивания" 10 тыс. американских долларов от жены одного из погибших защитников Украины. Узнав о том, что женщина получила от государства денежную помощь, злоумышленники требовали от нее средства, которые якобы задолжал ее покойный муж. Чтобы запугать женщину, рэкетиры постоянно преследовали ее и оказывали психологическое давление", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что в случае отказа уплатить "долг" - угрожали сначала покалечить пострадавшую, а затем убить вместе с ее несовершеннолетним ребенком.
Шестерых злоумышленников задержали при передаче им половины суммы от жены погибшего.
"Уголовники проживали в областном центре и раньше уже отбывали наказание за тяжкие преступления, в том числе за разбой. Установлено, что фигуранты облагали "данью" местных жителей, создавая искусственные конфликтные ситуации или под видом "возвращения долгов".
Из-за регулярных разбойных нападений на граждан участники банды пытались распространить свое влияние на территории города и в других районах области", - добавили в Службе безопасности.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения). Они находятся под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной группировке. Его участникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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і влада, яка офіційно сциться озброєного, навіть легально, Українця, найбільше цьому сприяє..
хоча, звісно, реально не вистачить ніякої розумної кількості поліцаїв аби захистити усіх беззбройних громадян (бо воно і не треба, коли б частина Українців могла би сама легально безгеморойно захищатися), хіба що тендітну квіточку на Банковій та її нелигітимного Мойдодира-"володаря яєць".. і щоб усі перевірені часом беркутівці, у час Ч, були у їхньому розпоряджені.. і до того усе йде
Судячи з новин, там все дуже погано.
Курва, СБУ????
Не Поліція, а СБУ займається рекетирами???
ЛЯ! Зупиніть Землю, я зійду!
Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група.
Морпіхи наші вміють виховувати, а Азов або 3 ошб - там точно цих орлів "навчать любити неньку Украіну".
золотий генофонд України.
Час встановити, як саме дізнаються бандюгани хто і коли отримав виплати за загиблих? Треба і в КК внести більш серьозне покарання аж до довічного утримання і повної коефіскацвї майна на користь сімей загиблого яку тероризували.