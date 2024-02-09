Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: два человека погибли, еще двое получили ранения, в том числе, полицейский. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки россияне обстреляли 20 населенных пунктов Херсонщины, в частности Херсон, Антоновку, Кизомис, Станислав и Томарино.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Враг за минувшие сутки нанес авиаудары по Красному Маяку, Крупице, Качкаровке и Миловому Херсонской области. В результате взрывов в Красном Маяке повреждена территория стадиона, здания сельского совета и бывшего дома культуры. В Крупице повреждены частные дома и территория агрофирмы. В Качкаровке стали непригодными для проживания, по меньшей мере, 24 дома.

"Около Шляхового на обочине автодороги был обнаружен горящий автомобиль. После тушения пожара в салоне спасатели обнаружили обгоревшие останки тел двух человек. В тот же день полицейские установили личности погибших. Ими оказались две женщины в возрасте 43 и 48 лет. Вероятно, по гражданскому автомобилю попали дроном-камикадзе российские военные", - сообщили в полиции.

Днем 8 февраля враг беспилотником атаковал Надеждовку. В результате взрыва пострадал 31-летний работник Скадовского районного отдела полиции. У полицейского диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и контузию. Также российские военные в очередной раз обстреляли Ромашково. Во дворе своего дома минно-взрывную травму и обломочные ранения головы получил 57-летний мужчина.

В Станиславе в результате атаки дроном-камикадзе повреждено здание амбулатории семейной медицины.

Под массированным обстрелом армии РФ находился и Херсон. По областному центру враг бил из артиллерии и минометов. Разрушения и повреждения жилых домов зафиксированы во всех районах города, повреждены здания объекта критической инфраструктуры.

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