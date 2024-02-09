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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: два человека погибли, еще двое получили ранения, в том числе, полицейский. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки россияне обстреляли 20 населенных пунктов Херсонщины, в частности Херсон, Антоновку, Кизомис, Станислав и Томарино.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Враг за минувшие сутки нанес авиаудары по Красному Маяку, Крупице, Качкаровке и Миловому Херсонской области. В результате взрывов в Красном Маяке повреждена территория стадиона, здания сельского совета и бывшего дома культуры. В Крупице повреждены частные дома и территория агрофирмы. В Качкаровке стали непригодными для проживания, по меньшей мере, 24 дома.

"Около Шляхового на обочине автодороги был обнаружен горящий автомобиль. После тушения пожара в салоне спасатели обнаружили обгоревшие останки тел двух человек. В тот же день полицейские установили личности погибших. Ими оказались две женщины в возрасте 43 и 48 лет. Вероятно, по гражданскому автомобилю попали дроном-камикадзе российские военные", - сообщили в полиции.

Обстріли Херсонщини

Днем 8 февраля враг беспилотником атаковал Надеждовку. В результате взрыва пострадал 31-летний работник Скадовского районного отдела полиции. У полицейского диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и контузию. Также российские военные в очередной раз обстреляли Ромашково. Во дворе своего дома минно-взрывную травму и обломочные ранения головы получил 57-летний мужчина.

Обстріли Херсонщини

В Станиславе в результате атаки дроном-камикадзе повреждено здание амбулатории семейной медицины.

Под массированным обстрелом армии РФ находился и Херсон. По областному центру враг бил из артиллерии и минометов. Разрушения и повреждения жилых домов зафиксированы во всех районах города, повреждены здания объекта критической инфраструктуры.

Смотрите также: Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: один человек погиб, трое получили ранения. ФОТОрепортаж


Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Автор: 

обстрел (27165) Херсон (2821) Херсонская область (4770)


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...сумно, що ці руйнування будівель-життів стали вже щоденною рутиною, до якої неможливо звикнути...
але, навіть серед такої жахливої для людей ситуації, мабуть, важко не помітити, що зруйнована якась чи то стара, вишукана, будівля чи то якісний новодєл на четвертій знизу картинці... - узкій мір усе перетворює на руїну-згарище
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09.02.2024 14:49 Ответить
Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не вбивали мирних громадян та руйнувань так робить боягузлива рашиська мерзота ,жодна нормальна армія не воює з мирними громадянами ,але це терористична росія.
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09.02.2024 14:59 Ответить
 
 