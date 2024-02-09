Пограничники отбили атаку вражеских дронов на Запорожском направлении: уничтожено 7 БпЛА. ФОТОрепортаж

На Запорожском направлении украинские пограничники отбили массированную атаку вражеских дронов. Семь беспилотников уничтожили, еще три – приземлили.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушительное крушение вражеским дронам устроили пограничники на Запорожском направлении. Оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников, применив массированный удар дронами.

Однако охранники границы достойно отразили "атаку", применяя антидроновые ружья. В результате, 7 БПЛА разорвало в клочья, один - "засел" на дереве, еще два - защитники ювелирно "посадили" со смертоносным грузом "на борту", - говорится в сообщении.

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