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Пограничники отбили атаку вражеских дронов на Запорожском направлении: уничтожено 7 БпЛА. ФОТОрепортаж

На Запорожском направлении украинские пограничники отбили массированную атаку вражеских дронов. Семь беспилотников уничтожили, еще три – приземлили.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушительное крушение вражеским дронам устроили пограничники на Запорожском направлении. Оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников, применив массированный удар дронами.

Однако охранники границы достойно отразили "атаку", применяя антидроновые ружья. В результате, 7 БПЛА разорвало в клочья, один - "засел" на дереве, еще два - защитники ювелирно "посадили" со смертоносным грузом "на борту", - говорится в сообщении.

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Прикордонники відбили атаку ворожих дронів
Прикордонники відбили атаку ворожих дронів
Прикордонники відбили атаку ворожих дронів

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Госпогранслужба (6431) пограничники (1573) уничтожение (6931) дроны (3923)


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Гарна робота-респект...
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09.02.2024 15:40 Ответить
А якби Українські Захисники, так і чекали, на обіцянки отих дивних осіб, без правового поля, від ОПУ КМУ рнбоу ??

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі організованої групи, якщо в його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
При цьому неодноразовість вчинення злочинних діянь, їх частота та розподіл ролей не можуть свідчити про складну форму співучасті, якою є організована група…
Співпадіння …
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09.02.2024 15:42 Ответить
 
 