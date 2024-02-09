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Во Львовской области обезвредили российскую крылатую ракету Х-101, которую сбили 7 февраля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Взрывотехники полиции обезвредили сбитую вражескую ракету, упавшую на Львовщине 7 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Збита російська ракета Х-101 на Львівщині

Крылатую ракету Х-101, которую запустили оккупанты в ночь на 7 февраля, сбили бойцы ПВО. Боевая часть ракеты весом 400 килограммов не сдетонировала.

Збита російська ракета Х-101 на Львівщині
Збита російська ракета Х-101 на Львівщині

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Збита російська ракета Х-101 на Львівщині

Сбитая российская ракета Х-101 во Львовской области

"Мы оттранспортировали ее в специально подготовленное безопасное место, засыпали землей для гашения взрывной волны и уменьшения разлета средств поражения, после чего взорвали. Все прошло штатно", - рассказал и.о. начальника Управления взрывотехнической службы полиции Львовщины полковник полиции Андрей Штангрет.

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крылатые ракеты (881) Львовская область (2904)


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Сталось, що сталось. Треба підтримати Сирського, друзі. І тримати тишу щодо "українських гнид". Воно одразу розкричиться після .....
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09.02.2024 16:52 Ответить
чим його підперти
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09.02.2024 16:59 Ответить
його не треба підтримувати. він МУСИТЬ довести не пісюаністу, а українському суспільству і його армії, що він вартий прихильності. Тому нехай покаже ефективність, коли він вже має усі важелі військові в своїх руках: мудрими, професійними військовими рішеннями, які одночасно бережуть українських військових і масово нищать кацапську нечисть.

Тому, що "п******, не мішки ворочать". Словам віри немає - тільки справи. У нас одного мудака уже допустили до влади через "солодкі" слова, але як виявилось, що воно навіть самостійно не те, що керувати не годне, але і думки висловлювати власні...
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09.02.2024 17:41 Ответить
Ракету у полі треба було там і знешкодити, навіщо ризикувати особовим складом? Підірвали у полі і забули.
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09.02.2024 20:09 Ответить
Це та що була під Полтавою, а потім Юля її віддала *****?
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09.02.2024 21:14 Ответить
 
 