Во Львовской области обезвредили российскую крылатую ракету Х-101, которую сбили 7 февраля. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Взрывотехники полиции обезвредили сбитую вражескую ракету, упавшую на Львовщине 7 февраля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Крылатую ракету Х-101, которую запустили оккупанты в ночь на 7 февраля, сбили бойцы ПВО. Боевая часть ракеты весом 400 килограммов не сдетонировала.
Сбитая российская ракета Х-101 во Львовской области
"Мы оттранспортировали ее в специально подготовленное безопасное место, засыпали землей для гашения взрывной волны и уменьшения разлета средств поражения, после чего взорвали. Все прошло штатно", - рассказал и.о. начальника Управления взрывотехнической службы полиции Львовщины полковник полиции Андрей Штангрет.
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