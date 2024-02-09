Идентифицированы еще 5 рашистов, которые пытали гражданских во время оккупации Сумщины, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности установила личности еще пятерых российских захватчиков, которые во время оккупации Сумщины пытали гражданское население.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Речь идет о военнослужащих 423-го мотострелкового полка 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ:
- старшего лейтенанта Алексея Рыжковича – командира 2-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона;
- лейтенанта Максима Волчека – командира 3-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона;
- сержанта Рустама Ирзаева – командира отделения 1-го мотострелкового батальона;
- рядового Петра Илюшина – заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора 1-го мотострелкового батальона;
- рядового Вадима Митина – командира танка в составе танкового батальона.
В феврале-марте 2022 года упомянутые оккупанты принимали участие в захвате Ахтырского района Сумщины, в частности города Тростянец.
"Во время оккупации населенного пункта все пятеро фигурантов входили в состав российских "карательных отрядов", которые похищали и пытали местных жителей. Рашисты свозили пострадавших в пыточную, которую обустроили в подвале захваченного в то время местного элеватора. В застенках к людям применяли пытки – их били связанными, а затем еле в сознании бросали на холодный пол и долгое время держали без пищи и воды.
Особой жестокостью отличался Волчек. Во время избиения потерпевших он имитировал их расстрел. За это российское командование наградило его "медалью Суворова", которую он получил после побега захватчиков из Сумской области", - говорится в сообщении.
Также задокументировано, что Ирзаев избивал палкой связанного мужчину, которого похитили прямо посреди улицы, и обещал ему "переломить все кости". Таким образом, захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству с агрессором. Но оккупантам это не удалось.
В настоящее время пяти рашистам сообщено о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
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А так, КВНщикам не до цього, за журналістами слідкувати СБУ налаштували тай годі! Не на часі…