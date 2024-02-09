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Идентифицированы еще 5 рашистов, которые пытали гражданских во время оккупации Сумщины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности установила личности еще пятерых российских захватчиков, которые во время оккупации Сумщины пытали гражданское население.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Речь идет о военнослужащих 423-го мотострелкового полка 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа ВС РФ:

  • старшего лейтенанта Алексея Рыжковича – командира 2-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона;
  • лейтенанта Максима Волчека – командира 3-й мотострелковой роты 1-го мотострелкового батальона;
  • сержанта Рустама Ирзаева – командира отделения 1-го мотострелкового батальона;
  • рядового Петра Илюшина – заместителя командира боевой машины, наводчика-оператора 1-го мотострелкового батальона;
  • рядового Вадима Митина – командира танка в составе танкового батальона.

В феврале-марте 2022 года упомянутые оккупанты принимали участие в захвате Ахтырского района Сумщины, в частности города Тростянец.

Російська катівня на Сумщині

"Во время оккупации населенного пункта все пятеро фигурантов входили в состав российских "карательных отрядов", которые похищали и пытали местных жителей. Рашисты свозили пострадавших в пыточную, которую обустроили в подвале захваченного в то время местного элеватора. В застенках к людям применяли пытки – их били связанными, а затем еле в сознании бросали на холодный пол и долгое время держали без пищи и воды.

Російська катівня на Сумщині

Особой жестокостью отличался Волчек. Во время избиения потерпевших он имитировал их расстрел. За это российское командование наградило его "медалью Суворова", которую он получил после побега захватчиков из Сумской области", - говорится в сообщении.

Также задокументировано, что Ирзаев избивал палкой связанного мужчину, которого похитили прямо посреди улицы, и обещал ему "переломить все кости". Таким образом, захватчики пытались склонить пострадавших к сотрудничеству с агрессором. Но оккупантам это не удалось.

В настоящее время пяти рашистам сообщено о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

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Автор: 

армия РФ (19238) СБУ (19901) Сумская область (3129) военные преступления (1436)


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Вина в цьому одного поца
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09.02.2024 17:14 Ответить
знатного шашличника....
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09.02.2024 17:28 Ответить
Було б таке в Ізраїлі, їх би і через 30 років знайшли …
А так, КВНщикам не до цього, за журналістами слідкувати СБУ налаштували тай годі! Не на часі…
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09.02.2024 21:40 Ответить
А що вже 30 років пройшло?
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10.02.2024 10:42 Ответить
 
 