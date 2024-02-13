Задержана организатор "референдума" на Херсонщине: под видом переселенки скрывалась в Кривом Роге и оформила соцвыплаты, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного организатора незаконного референдума РФ, который состоялся в период оккупации правобережной Херсонщины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Во время фейкового плебисцита женщина входила в российский "избирком" в захваченном в то время поселке Веселое Каховского района.

В сопровождении вооруженных захватчиков она обходила частные домовладения и призвала местных жителей "проголосовать за присоединение" региона к РФ.

После освобождения громады коллаборантка под видом переселенки выехала в Кривой Рог, где пыталась скрываться от правосудия", - говорится в сообщении.

Как говорится, находясь в городе, женщина оформила документы на получение социальных выплат и жилья.

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В результате стабилизационных мер сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу, установили ее местонахождение и задержали.

По данным следствия, предательницей оказалась жительница Новокаховской городской громады. В начале полномасштабного вторжения в РФ женщина поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Пока женщина находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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