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Задержана организатор "референдума" на Херсонщине: под видом переселенки скрывалась в Кривом Роге и оформила соцвыплаты, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного организатора незаконного референдума РФ, который состоялся в период оккупации правобережной Херсонщины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Во время фейкового плебисцита женщина входила в российский "избирком" в захваченном в то время поселке Веселое Каховского района.

В сопровождении вооруженных захватчиков она обходила частные домовладения и призвала местных жителей "проголосовать за присоединение" региона к РФ.

После освобождения громады коллаборантка под видом переселенки выехала в Кривой Рог, где пыталась скрываться от правосудия", - говорится в сообщении.

Как говорится, находясь в городе, женщина оформила документы на получение социальных выплат и жилья.

Также смотрите: Задержан предатель из оккупационного "МВД РФ", помогавший рашистам арестовывать украинцев на временно оккупированной части Запорожья, - СБУ. ФОТО

СБУ затримла зрадницю

Читайте также: Агитировала "голосовать за присоединение" к РФ: СБУ разоблачила предательницу на Херсонщине

В результате стабилизационных мер сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу, установили ее местонахождение и задержали.

По данным следствия, предательницей оказалась жительница Новокаховской городской громады. В начале полномасштабного вторжения в РФ женщина поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Пока женщина находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заставляли "голосовать" на псевдореферендуме: Двух предателей задержала СБУ в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривой Рог (1403) СБУ (19931) коллаборационизм (873) псевдореферендум (136) Херсонская область (4807)


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Топ комментарии
+18
Зачем только фейс замылили? Страна должна знать своих хеоев.
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13.02.2024 14:29
+9
отож..************* манера...ни рожи, ни фамилии. Може кто узнал би соседку, коллегу, *******...в ТГ Цаплиенко публикует без "мыла" с фамилией, жаль не каждую тварь
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13.02.2024 14:36
+7
ну, таких по Україні докуя, ще вагон і ще маленька тачка
а у владі зе ще більше в %му відношенні.
огидно що бійці за косяки отримують більші сроки ніж держзрадники
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13.02.2024 14:30
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Правила форума Совет форумчан
На нарах ей будут соцвыплаты и бесплатные жилье.
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13.02.2024 14:26 Ответить
Донецким всем давали трешку условно
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13.02.2024 16:22 Ответить
Кашолка старая, а почему оно на паРашу обетованную не слиняло?
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13.02.2024 16:31 Ответить
Зачем только фейс замылили? Страна должна знать своих хеоев.
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13.02.2024 14:29 Ответить
отож..************* манера...ни рожи, ни фамилии. Може кто узнал би соседку, коллегу, *******...в ТГ Цаплиенко публикует без "мыла" с фамилией, жаль не каждую тварь
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13.02.2024 14:36 Ответить
Что б людей не пугать этой сракохарей.
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13.02.2024 15:17 Ответить
ну, таких по Україні докуя, ще вагон і ще маленька тачка
а у владі зе ще більше в %му відношенні.
огидно що бійці за косяки отримують більші сроки ніж держзрадники
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13.02.2024 14:30 Ответить
зараз буде на повному соц забезпеченні, ще й адвоката безкошто нададуть)))
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13.02.2024 14:34 Ответить
...шото подозрительно на дермака похоже..
ой, не зря "органы" блюрят пдров
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13.02.2024 14:37 Ответить
Ну, по-перше, нафіга заблюрили її верхню с.аку? А по-друге- в диниЕрі рсняві нарахували більш за 730 тисяч пенсіонерів. І ЯК МІНІМУМ половина з них отримує дві пенсії, до путінської пенсії мені діла немає, але чому зєрмак і надалі виплачує туди пенсії з УКРАЇНСЬКОГО бюджету? Раніше їх примушували "відмічатися" на неокупованих територіях, зараз вони нас за тупих тримають(а такі ми і є- вибори 2019-го тому приклад) і з росіянськими паспортами отримують на картки(банк ахмєтова запитайте- чи ніЗЗя, бо "слуги" і там на "потоках"?!) НАШІ гроші. Для упоротих("там наші люди" і таке інше)- НАШІ зрозуміють, а на НЕнаших насцяти. Та й мало там "наших", але: "За все, що стається на окупованих територіях, відповідає держава- окупант", НЄ? До речі, Бутусов, зверни на темКу увагу- 300 тисяч русопенсів кожен місяць по 5-13 тисяч отримують, а в бубочки на "зуби дракона" на Запорізький напрямок(десь там мій, зданий бубочками, Бердянськ) не виділено!
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13.02.2024 14:41 Ответить
До речі, Бутусов, зверни на темКу увагу - а як вони отримують?
Ви вважаєте що москальські банкомати приймають українські картки? Ні.
Їм переводять Вестерн Юніон? Ні.
Вони їздять на нашу частину? Також ні.
Як вони їх отримують, ще та пісня.
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13.02.2024 16:32 Ответить
Це злочин, бо виходить що наша банківська система таємно співпрацює з банком динирилинири. Пенсії від нас вони отримують гіганські, якщо колишні шахтьори та з регресом, то там не менше 40 тисяч буде. Дуже дорого вони нам обходяться. Україна спливає кровью, і платить тим, хто її ненавидить, і бажає нам смерті. Цей регіон не платить Україні податки, а ми тратим на них купу грошей. Взагалі, ця палка турбота Зеленського про сєпарів мені дуже дивна. І дивно, що народу було на це начхать, всім здуріли від Зеленського, і головне задушити Порошенка, більш нічого їх не цікавило. Слова "там жежнаші люди" я вже не можу чути. Памʼять в людей як у рибки, якщо забули, що вони там творили.
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13.02.2024 19:16 Ответить
не пойму, хотіла рассею , а приперлась в Україну....

***** на Магадан не хоче
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13.02.2024 14:48 Ответить
Не смішіть мої капці...
".під виглядом переселенки переховувалася у Кривому Розі..." Джерело: https://censor.net/ua/p3473163
Переховувалась? Під бомбами і ракетами? Не на "западной" (за їхньою термінологією), а у Кривому Розі? А з яким завданням була "перекинута", не з'ясували?
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13.02.2024 14:50 Ответить
А мене цікавить чого вони не поїхали до свого русланду.
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13.02.2024 14:55 Ответить
там таким соц выплаты не дают
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13.02.2024 15:08 Ответить
куратори заборонили!
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13.02.2024 15:26 Ответить
ну и харя
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13.02.2024 15:07 Ответить
До 10?! А она никак не могла совершить попытку к бегству во время ареста?Обязательно надо это гамно ставить на гос.содержание?
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13.02.2024 15:15 Ответить
А чому не поїхала в скрєпний хабаровск 🤔
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13.02.2024 15:43 Ответить
Тому що жадна. Переехала и живи, получай пенсию.
Руки загребущие пособие потребовали. По базе переселенцев и высветилось.
Жадность и фраер.
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13.02.2024 16:36 Ответить
Накуя штрихуете? Пусть люди видят рвань эту, может кто то отдавал делился куском хлеба с ней . Или это секретный агент ***** , палево фейс засветить....
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13.02.2024 18:08 Ответить
 
 