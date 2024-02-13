Задержана организатор "референдума" на Херсонщине: под видом переселенки скрывалась в Кривом Роге и оформила соцвыплаты, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности разоблачила еще одного организатора незаконного референдума РФ, который состоялся в период оккупации правобережной Херсонщины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Во время фейкового плебисцита женщина входила в российский "избирком" в захваченном в то время поселке Веселое Каховского района.
В сопровождении вооруженных захватчиков она обходила частные домовладения и призвала местных жителей "проголосовать за присоединение" региона к РФ.
После освобождения громады коллаборантка под видом переселенки выехала в Кривой Рог, где пыталась скрываться от правосудия", - говорится в сообщении.
Как говорится, находясь в городе, женщина оформила документы на получение социальных выплат и жилья.
В результате стабилизационных мер сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу, установили ее местонахождение и задержали.
По данным следствия, предательницей оказалась жительница Новокаховской городской громады. В начале полномасштабного вторжения в РФ женщина поддержала российских захватчиков и предложила им свою помощь в войне против Украины.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Пока женщина находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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а у владі зе ще більше в %му відношенні.
огидно що бійці за косяки отримують більші сроки ніж держзрадники
ой, не зря "органы" блюрят пдров
Ви вважаєте що москальські банкомати приймають українські картки? Ні.
Їм переводять Вестерн Юніон? Ні.
Вони їздять на нашу частину? Також ні.
Як вони їх отримують, ще та пісня.
***** на Магадан не хоче
".під виглядом переселенки переховувалася у Кривому Розі..." Джерело: https://censor.net/ua/p3473163
Переховувалась? Під бомбами і ракетами? Не на "западной" (за їхньою термінологією), а у Кривому Розі? А з яким завданням була "перекинута", не з'ясували?
Руки загребущие пособие потребовали. По базе переселенцев и высветилось.
Жадность и фраер.