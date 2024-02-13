Во время обстрела Херсона оккупанты попали по территориям учреждений здравоохранения и транспортной остановке. ФОТОрепортаж
Днем россияне совершили обстрел Херсона, вероятно, из артиллерии.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
"13 февраля 2024 года около 12:50 российские войска произвели обстрел города Херсон, вероятно, из артиллерийского оружия. Снаряды попали по территориям учреждений здравоохранения, остановке маршрутного транспорта.
Сейчас известно об одной пострадавшей горожанке, которая доставлена в больницу. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
В свою очередь, начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщения о повреждении троллейбуса.
"В результате очередного обстрела с временно оккупированного левого берега в центральной части города был поврежден троллейбус КП "Херсонэлектротранс" ХМР.
К счастью, никто из пассажиров и работников КП не был ранен", – написал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
воюють вони артою і танками