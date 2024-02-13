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Во время обстрела Херсона оккупанты попали по территориям учреждений здравоохранения и транспортной остановке. ФОТОрепортаж

Днем россияне совершили обстрел Херсона, вероятно, из артиллерии.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"13 февраля 2024 года около 12:50 российские войска произвели обстрел города Херсон, вероятно, из артиллерийского оружия. Снаряды попали по территориям учреждений здравоохранения, остановке маршрутного транспорта.

Сейчас известно об одной пострадавшей горожанке, которая доставлена в больницу. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону

В свою очередь, начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщения о повреждении троллейбуса.

"В результате очередного обстрела с временно оккупированного левого берега в центральной части города был поврежден троллейбус КП "Херсонэлектротранс" ХМР.
К счастью, никто из пассажиров и работников КП не был ранен", – написал он.

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Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону

Автор: 

обстрел (27366) Херсон (2840)


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Щось СБУ звітує про регулярні затримання злочинці котрі допомагають ворогу надаючи координати цивільних та військових об'єктів для обстрілу, а ситуація не покращується. Тож або усі ці затримання фейкові, або зрадників значно більше ніж їх виявляє служба СБУ котра витрачає свої сили на завдання керівництва держави по боротьбі із опозицією та викривачами її злочинів замість того щоб займатись антидиверсійною работою!!!
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13.02.2024 15:36 Ответить
Ну так в цьому і ціль - фізичне знищення українців. А хто то шо то - це для пропаганди, типу "ми по цивільних не бємо". Ціль вбити всіх
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13.02.2024 15:37 Ответить
обстріли по мирним, це залякування і злом духу...
воюють вони артою і танками
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13.02.2024 17:38 Ответить
дух в нас не зламний, а їх арти і танки палають)
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13.02.2024 17:39 Ответить
 
 