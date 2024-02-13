Во время обстрела Херсона оккупанты попали по территориям учреждений здравоохранения и транспортной остановке. ФОТОрепортаж

Днем россияне совершили обстрел Херсона, вероятно, из артиллерии.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"13 февраля 2024 года около 12:50 российские войска произвели обстрел города Херсон, вероятно, из артиллерийского оружия. Снаряды попали по территориям учреждений здравоохранения, остановке маршрутного транспорта.

Сейчас известно об одной пострадавшей горожанке, которая доставлена в больницу. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

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В свою очередь, начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщения о повреждении троллейбуса.

"В результате очередного обстрела с временно оккупированного левого берега в центральной части города был поврежден троллейбус КП "Херсонэлектротранс" ХМР.

К счастью, никто из пассажиров и работников КП не был ранен", – написал он.

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