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Новости Фото Война
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Ракета X-59 сбита в Одессе: Обломками повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую ракету X-59 в Одессе.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Россияне выпустили по городу ракету X-59, уничтоженную силами противовоздушной обороны.

"Обломки сбитой ракеты повредили гражданскую инфраструктуру: незаселенную новостройку и многоэтажку. Пострадавших людей, к счастью, нет. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - добавил глава ОВА.

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Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси

Автор: 

обстрел (27366) Одесса (7901)


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Топ комментарии
+8
Добре що обійшлося.
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13.02.2024 17:00
+3
надеюсь у нас перестанут выстраивать повально вышки ловушки башни свечки.. после 11.09.2001 года пора бы и мозги включать а не делать бизнес на идиотизме..мы строить не умеем тем более в городе где допустимый балл землетресения официально установлен +7
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13.02.2024 17:57
+2
Я сюди вклався в 2019...
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13.02.2024 17:41
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Добре що обійшлося.
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13.02.2024 17:00 Ответить
Я сюди вклався в 2019...
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13.02.2024 17:41 Ответить
надеюсь у нас перестанут выстраивать повально вышки ловушки башни свечки.. после 11.09.2001 года пора бы и мозги включать а не делать бизнес на идиотизме..мы строить не умеем тем более в городе где допустимый балл землетресения официально установлен +7
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13.02.2024 17:57 Ответить
Ты снова с дебильными высерами? Там в самой высокой "второй очереди" 22 этажа, монолитно каркасное строение, а влетело на уровне 6-го. **** ты вонь накидываешь, дятел? За какие ловушки мелешь? Если б не твои братья некуй было б и ловить
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13.02.2024 19:16 Ответить
Друже - не кип'ятись.

І погодься, що в цьому районі тепер твориться повний звіздець і з автомобільним рухом, і з доступністю парко-місць, та й всі інші комунікації не розраховані на таку велику кількість споживачів!

Це реально бажання вселити максимум людей на мінімум квадратних метрів, яке за бабло толерує руснявий мер.
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13.02.2024 19:39 Ответить
Ти що приколюєшся? Ти ж, здається, місцевий? Це ж не Аркадія, не Гагарінське плато
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14.02.2024 12:57 Ответить
А де це тоді? Це ж Жемчужина?
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14.02.2024 19:07 Ответить
станеш спиною до Рив'єри, подивишся трохи лівіше...
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14.02.2024 21:21 Ответить
Дякую.
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14.02.2024 23:08 Ответить
 
 