Ракета X-59 сбита в Одессе: Обломками повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую ракету X-59 в Одессе.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Россияне выпустили по городу ракету X-59, уничтоженную силами противовоздушной обороны.
"Обломки сбитой ракеты повредили гражданскую инфраструктуру: незаселенную новостройку и многоэтажку. Пострадавших людей, к счастью, нет. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - добавил глава ОВА.
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+8 Саша Пончик
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І погодься, що в цьому районі тепер твориться повний звіздець і з автомобільним рухом, і з доступністю парко-місць, та й всі інші комунікації не розраховані на таку велику кількість споживачів!
Це реально бажання вселити максимум людей на мінімум квадратних метрів, яке за бабло толерує руснявий мер.