Ракета X-59 сбита в Одессе: Обломками повреждена гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

Силы противовоздушной обороны уничтожили российскую ракету X-59 в Одессе.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Россияне выпустили по городу ракету X-59, уничтоженную силами противовоздушной обороны.

"Обломки сбитой ракеты повредили гражданскую инфраструктуру: незаселенную новостройку и многоэтажку. Пострадавших людей, к счастью, нет. На месте работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - добавил глава ОВА.

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