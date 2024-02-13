Оккупанты выпустили по Никопольщине почти 40 снарядов и 7 раз атаковали БпЛА: погиб мужчина, повреждено предприятие, учебное заведение, дома и ЛЭП. ФОТОрепортаж

13 февраля под обстрелами россиян находился Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Целый день - артобстрелы и атаки дронами-камикадзе. Снова страдала Никопольщина.

Громко было в райцентре, Мировской, Марганецкой, Покровской сельской громадах. Туда агрессор выпустил почти четыре десятка снарядов. А еще 7 раз применял БПЛА.

Вражеское оружие оборвало жизнь человека. Двое 53-летних мужчин пострадали. Они будут лечиться дома", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, есть попадание на территорию промышленного предприятия. Повреждено и учебное заведение. Повреждена двухэтажка, 13 частных домов, автомобиль, линии электропередач. Изуродован с десяток хозяйственных построек, один гараж, еще два – уничтожено.

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