Оккупанты выпустили по Никопольщине почти 40 снарядов и 7 раз атаковали БпЛА: погиб мужчина, повреждено предприятие, учебное заведение, дома и ЛЭП. ФОТОрепортаж
13 февраля под обстрелами россиян находился Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Целый день - артобстрелы и атаки дронами-камикадзе. Снова страдала Никопольщина.
Громко было в райцентре, Мировской, Марганецкой, Покровской сельской громадах. Туда агрессор выпустил почти четыре десятка снарядов. А еще 7 раз применял БПЛА.
Вражеское оружие оборвало жизнь человека. Двое 53-летних мужчин пострадали. Они будут лечиться дома", - говорится в сообщении.
Как отмечается, есть попадание на территорию промышленного предприятия. Повреждено и учебное заведение. Повреждена двухэтажка, 13 частных домов, автомобиль, линии электропередач. Изуродован с десяток хозяйственных построек, один гараж, еще два – уничтожено.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль