Шмыгаль посетил передовые позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". ФОТОрепортаж

Премьер-министр приехал на позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьера.

Шмыгаль вручил бойцам бригады почетные награды и ценные подарки.

"Благодарю наших защитников за мужество и храбрость. За защиту страны и каждой украинской семьи", - написал он в сообщении.

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