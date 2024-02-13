Шмыгаль посетил передовые позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". ФОТОрепортаж
Премьер-министр приехал на позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал премьера.
Шмыгаль вручил бойцам бригады почетные награды и ценные подарки.
"Благодарю наших защитников за мужество и храбрость. За защиту страны и каждой украинской семьи", - написал он в сообщении.
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+34 Прощай немытая раССея
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Матір [censored] божа, ну за що нам все це?
У совку існували підрозділи спецпризначення "Едельвейс" у ставропольському краї кацапляндії (17 ПСН) і на Алтаї (25 ПСН)...
P.S. У тебе в Австрії продається пиво Edelweiss і нічого, його не забороняють))
Хлопці голодні лишаться.
Сирський попрацював вчителем -воєнруком для торгаша Ахмєтова -Умєрова, поркатав його по позиціях ЗСУ . Бо Остін теж МО - але генерал у відставці. У Гриценко, наприклад, теж була військова освіта . А Умєров раб-менеджер здобутків Ахмєтова,тіпа керує МІНОБОРОНИ, кормушкою банди Єрмака за часів некоституційного Єрмака. На його папу зареєстрований бізнес, на дружину, там й брат з бізнесом у США, та живуть в віллі поряд з віллоюТрампа ,на найдорожчому узбережжі США . Звідки у сім"ї поверненних до КРИМУ У 90-Х КРИМСЬКИХ ТАТАР такі активи . якщо пям"ятати, що Ахмєтов не вʼїзний у США як бувший бандит. Зате Ахметов співпрацював з політтехнологом Трампа Манафортом дресиірували Вітю Шапкокарада для введення Гіркіна та заснування ЛНЛ-ДНР
ЗАРАЗ УРЯД шмигаля- ЦЕ ВЕДУЧІ ПОЗИЦІЇ ЛЮДЕЙ АХМЄТОВА , КРАЩИХ МЕНЕДЖЕРІВ АХМЄТОВА, прівівшого війну разом з ПР та ОПЗЖ
єрмак, приймає участь у військовому плануванні.
прем'єр, їде на передову?
якого хєра? що робить прем'єр на передовій? в тилу все гаразд?
****** шоу 95!!!
ааа... зрозумів. воно собі, корочку убд, робить.
Что происходит?
Бубачка демонструє єднання військово- політичного керівництва країни?
Що заважало єднатися з Героєм України Валерієм Федоровичем Залужним? Заздрість?
бо ані кабмін шмигуля, ані міноборони рєзнікова-умєрова, а не верховна янетряпка із офісом "патріота" ярмака не здатні нормальна забезпечити їх зброєю та амуніцією
а від того це звичайна совкова показуха!
буба з алою борисівною їздить, новий головком з умєровим, тепер шмигаль...
завтра хфедоров із даніловим пойде, а слідом подляк та аферистович
людей від діла відриває
Зараз будуть їздить на фронт усі Безуглі, Стефанчуки і інші зелені хвойди, будуть робити вигляд суєти і роботи. Зроблять шум, ніби до цього взагалі ніхто не воював, а у генштабі в носі колупались. Кинули резерви під Авдіївку, щоб там їх спалить (3-тя штурмова вже каже про великі втрати). У подарунок Сирському потопили кацапське корито. УСЕ робиться лише для дискредитації "папєрєдніків" та возвеличування генія усіх часів - Зе. А якщо Авдіївку доведеться лишити, то будуть верещати, що то наслідки командування Залужного. Усі невдачі зараз будуть пробувати звалити на звільнених генералів. Але є одне просте питання: чи був до ухилянта інший президент, котрий приніс такої астрономічної шкоди укарїнцям?