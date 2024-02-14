США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью в $1 млн, - посол Бринк. ФОТО
США передали Украине оборудование для разминирования территорий, его стоимость составляет $1 млн.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол США в Украине Бриджит Бринк написала в соцсети Х.
Она отметила: "Более трети территории Украины заминировано в результате полномасштабного вторжения России. Сегодняшняя передача оборудования для разминирования стоимостью более 1 млн долларов США Государственной специальной службе транспорта позволит Украине развернуть больше групп разминирования, чтобы ускорить восстановление Украины".
Также Бринк сообщила, что встретилась с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Обсуждали дальнейшую финансовую поддержку Украины.
Кроме того, поднимали вопросы контроля и отчетности со стороны Украины по американской помощи.
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Дякуємо США, а чого це вони там коло тої тітки з мечем - її що, теж заміновано ?
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