РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11377 посетителей онлайн
Новости Фото
3 153 5

США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью в $1 млн, - посол Бринк. ФОТО

США передали Украине оборудование для разминирования территорий, его стоимость составляет $1 млн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол США в Украине Бриджит Бринк написала в соцсети Х.  

Она отметила: "Более трети территории Украины заминировано в результате полномасштабного вторжения России. Сегодняшняя передача оборудования для разминирования стоимостью более 1 млн долларов США Государственной специальной службе транспорта позволит Украине развернуть больше групп разминирования, чтобы ускорить восстановление Украины".

Также Бринк сообщила, что встретилась с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Обсуждали дальнейшую финансовую поддержку Украины.

Кроме того, поднимали вопросы контроля и отчетности со стороны Украины по американской помощи.

Также читайте: ЕС передал Украине систему разминирования DOK-ING MV-10

Допомога від США
Допомога від США

Автор: 

помощь (7822) США (26853) разминирование (715) Бринк Бриджит (186)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Приймати повинні конкретні військові, а не "представники влади".
Дякуємо США, а чого це вони там коло тої тітки з мечем - її що, теж заміновано ?
показать весь комментарий
14.02.2024 04:48 Ответить
https://youtu.be/ST3VlrXCdsU?si=nBBfbSb0nF-1V-oc ...

Национальный Герой Финляндии Карл Густав Маннергейм...как победить советский дохлый совок...
показать весь комментарий
14.02.2024 08:49 Ответить
з вісьми одиниць скільки дійде до війська?
показать весь комментарий
14.02.2024 08:56 Ответить
https://youtu.be/VejeQN86AD4?si=mUT1WXHaZaPBHF8r ...

Авдеевка...танки путлера горят нехило ..✊✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱🔱🔱🕊️🕊️🕊️
показать весь комментарий
14.02.2024 09:03 Ответить
 
 