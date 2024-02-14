Сутки на Харьковщине: обстрелы более 20 населенных пунктов, авиаудары по Круглому, артобстрел Волчанска. ФОТО
Более 20 населенных пунктов за минувшие сутки враг обстрелял из артиллерии и минометов. В частности, Уды, Алисовка, Казачья Лопань, Лукьянцы, Волчанск, Ветеринарное, Двуречная, Ивановка, Синьковка, Петропавловка и т.д.
Как информирует Цензор.НЕТ, Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Оккупанты наносили авиаудары по Круглому Купянскому району.
Около 11:00 13 февраля враг нанес артиллерийские удары по Волчанску. Зафиксировано не менее 10 попаданий, в том числе на территории рынка, где на тот момент находились местные гражданские. 61-летняя женщина погибла, получив минно-взрывные травмы, еще одна 50-летняя женщина получила травмы.
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