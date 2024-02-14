Подтверждение инвалидности за $1800: в Одессе врача медицинского учреждения разоблачили в получении взятки. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили врача одного из медицинских учреждений Одессы, которая за 1800 долларов обещала повлиять на решение комиссии для подтверждения инвалидности.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, к врачу обратился мужчина с хроническими заболеваниями с просьбой направить его на прохождение специальной комиссии для подтверждения инвалидности.

"Врач заверила гражданина, что поможет, но вместе с тем сообщила: положительное решение комиссии он сможет получить только при условии, если она повлияет на ее членов за денежное вознаграждение. Свои услуги злоумышленница оценила в 1800 долларов", – говорится в сообщении полиции.

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Мужчина в течение некоторого времени выполнял наставления врача, проходил лечение и собирал необходимые медицинские документы. Затем, по ее указанию, перевел на ее счет указанную сумму.

Противоправные действия врача задокументировали правоохранители. В ее служебном кабинете провели санкционированный обыск, откуда изъяли медицинскую документацию и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УКУ. Ей грозит штраф в размере от 34 до 93,5 тыс. грн. или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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