Подтверждение инвалидности за $1800: в Одессе врача медицинского учреждения разоблачили в получении взятки. ФОТОрепортаж
Правоохранители разоблачили врача одного из медицинских учреждений Одессы, которая за 1800 долларов обещала повлиять на решение комиссии для подтверждения инвалидности.
Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, к врачу обратился мужчина с хроническими заболеваниями с просьбой направить его на прохождение специальной комиссии для подтверждения инвалидности.
"Врач заверила гражданина, что поможет, но вместе с тем сообщила: положительное решение комиссии он сможет получить только при условии, если она повлияет на ее членов за денежное вознаграждение. Свои услуги злоумышленница оценила в 1800 долларов", – говорится в сообщении полиции.
Мужчина в течение некоторого времени выполнял наставления врача, проходил лечение и собирал необходимые медицинские документы. Затем, по ее указанию, перевел на ее счет указанную сумму.
Противоправные действия врача задокументировали правоохранители. В ее служебном кабинете провели санкционированный обыск, откуда изъяли медицинскую документацию и другие вещи, представляющие интерес для следствия.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УКУ. Ей грозит штраф в размере от 34 до 93,5 тыс. грн. или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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отримав 3 групу.
лікарі вивчили справу, подивились, постукали по нервах
без жодного запитання присудили групу.
у мене це вдруге, а в Гайсині перший раз.
такого професійного ставлення до людей я ще не бачив ніде.
хочу сказати що лікарі як і ми...
не всі сволочі.