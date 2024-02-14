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Подтверждение инвалидности за $1800: в Одессе врача медицинского учреждения разоблачили в получении взятки. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили врача одного из медицинских учреждений Одессы, которая за 1800 долларов обещала повлиять на решение комиссии для подтверждения инвалидности.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, к врачу обратился мужчина с хроническими заболеваниями с просьбой направить его на прохождение специальной комиссии для подтверждения инвалидности.

"Врач заверила гражданина, что поможет, но вместе с тем сообщила: положительное решение комиссии он сможет получить только при условии, если она повлияет на ее членов за денежное вознаграждение. Свои услуги злоумышленница оценила в 1800 долларов", – говорится в сообщении полиции.

Также смотрите: Врач ВВК в Хмельницкой области требовал 5 тыс. дол. взятки у больного военного за подтверждение диагноза, - прокуратура. ФОТО

Мужчина в течение некоторого времени выполнял наставления врача, проходил лечение и собирал необходимые медицинские документы. Затем, по ее указанию, перевел на ее счет указанную сумму.

Противоправные действия врача задокументировали правоохранители. В ее служебном кабинете провели санкционированный обыск, откуда изъяли медицинскую документацию и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УКУ. Ей грозит штраф в размере от 34 до 93,5 тыс. грн. или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Также смотрите: На Львовщине военному, который за $10 тыс. обещал помочь избежать мобилизации и трудоустроить в Госпогранслужбу, сообщено о подозрении. ФОТО

Лікарку медичного закладу Одеси викрили на хабарі
Лікарку медичного закладу Одеси викрили на хабарі
Лікарку медичного закладу Одеси викрили на хабарі

Автор: 

взятка (6166) Одесса (7901) врачи (1516)


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Топ комментарии
+3
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14.02.2024 09:30
+3
Мало того що на фронт відправляють непридатних, які тільки проблеми для оточуючих створюють і не несуть за таке жодної відповідальності, то ще за підтвердження реальних хвороб вимагають гроші. Це вже межа цинізму! І це таке не вперше!
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14.02.2024 09:33
+1
рівень СБУ імені малюка-єрмака росте на очах, правда до воєнкомів з віллами в Іспанії ще далеко
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14.02.2024 09:32
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14.02.2024 09:30 Ответить
рівень СБУ імені малюка-єрмака росте на очах, правда до воєнкомів з віллами в Іспанії ще далеко
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14.02.2024 09:32 Ответить
Мало того що на фронт відправляють непридатних, які тільки проблеми для оточуючих створюють і не несуть за таке жодної відповідальності, то ще за підтвердження реальних хвороб вимагають гроші. Це вже межа цинізму! І це таке не вперше!
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14.02.2024 09:33 Ответить
це постійно. більшість інвалідів - чорнобильців та інвалідів шахтарів, якщо й і є інвалідами, то значно меншої групи. Бо з 1986 року справді постраждалі вже не є живими. Як мій кум та його сусіда. Та й ще багато знайомих. Але знаю таких, що вони будучи чорнобильцями пережили багатьох своїх однокласників, які того Чорнобилю і не нюхали.
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14.02.2024 11:01 Ответить
Интересно как судьба мусоренка решилась, он получил подтверждение инвалидности все таки?
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14.02.2024 09:41 Ответить
Її треба покарати по всій строгості закону за демпінг на ринку послуг і картельну змову.
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14.02.2024 09:44 Ответить
тиждень тому проходив МСЕК в Гайсині.
отримав 3 групу.
лікарі вивчили справу, подивились, постукали по нервах
без жодного запитання присудили групу.
у мене це вдруге, а в Гайсині перший раз.
такого професійного ставлення до людей я ще не бачив ніде.
хочу сказати що лікарі як і ми...
не всі сволочі.
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14.02.2024 09:48 Ответить
Нічого особистого, тільки арифметика: 1800 дол. х 38,20 = 68 760 грн - штраф 34 000 грн = 34 760 грн в залишку. Суворе покарання...
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14.02.2024 10:43 Ответить
у нас наркоман хвалился инвалидностью , жена его заплатила 4000
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14.02.2024 10:46 Ответить
він то і справді інвалід. Але за що йому платити інвалідну пенсію?
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14.02.2024 11:04 Ответить
Так бы решительно разбирались с товарищами которые миллиарды крадут, было бы дело... а это так мелочь.
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14.02.2024 11:06 Ответить
 
 