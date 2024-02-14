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Последствия удара по Селидово: враг обстрелял родильное отделение больницы и дом, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Российская армия этой ночью дважды наносила удары по Селидово Донецкой области. Пострадали 15 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Пострадали 15 человек: 3 погибли (среди них ребенок и беременная женщина), еще 12 - ранены (из них 4 ребенка)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты ударили по больнице около первого ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении на то время было почти 200 человек, десятки пациентов - в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.

"Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка. 6 человек, среди которых также ребенок, получили ранения. Из-под завалов изъяты тела 3 человек, среди них - ребенок 2015 года рождения.

Кроме того, российские военные ударили по жилому 5-этажному дому. Разрушен полностью целый подъезд. Одного человека спасли из-под завалов, 6 человек получили ранения. Среди них - 3 ребенка 2007, 2011 и 2016 годов рождения", - отметили в полиции.

Также смотрите: Оккупанты снова нанесли удар по Селидово: разрушена больница. ФОТО

Наслідки обстрілів Селидового
Наслідки обстрілів Селидового
Наслідки обстрілів Селидового
Наслідки обстрілів Селидового
Наслідки обстрілів Селидового
Наслідки обстрілів Селидового

Автор: 

обстрел (27366) Донецкая область (9767)


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Топ комментарии
+2
що ж це за мразота з нами воює..., це який інший вид людиноподібних, невідомий науці...
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14.02.2024 09:52
+2
Там місто евакуювати потрібно . Вони з ураганів по ньому б ють . Вчора й сьогодні вночі багато прильотів. Я розумію що всім ***** але піднімайте сраки й вивозьте людей .
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14.02.2024 10:00
+2
Ох, щось нам недоговорюють.🙁
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14.02.2024 10:01
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що ж це за мразота з нами воює..., це який інший вид людиноподібних, невідомий науці...
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14.02.2024 09:52 Ответить
а нам, на територію оркостану не можна заїхати на бтрі "партнерів"""
...бались би вони всраку!!!
а щоб їхнею зброєю вдарити по рф, навіть мови нема
все по чесному.
щось прилетіло в пологовий будинок
вбило породіль та немовлят....
а давайте домовлятися, *****************.
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14.02.2024 09:55 Ответить
Показательно можно было бы зайти в приграничное село и вырезать там всех кацапов от мала до велика. Но "партнеры" осудят и точно не дадут оружие
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14.02.2024 10:02 Ответить
Для этого организовать ЧВК хора имени Верьовки, набрать туда отморозков, маньяков и насильников. И пускай вырезают, грабят и убивают все что движется в приграничной глубинке
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14.02.2024 10:04 Ответить
Тоді ватажком у хорі "Верьовки" має бути "Лисий". Вони ж співали про "Горіла хата палала".
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14.02.2024 10:23 Ответить
Пане Юрій. Я на Вашому боці. Вся зброя, яка нам передана має бути використана так, як потрібно це нам. Але є питання і до нашого Херпіду. Чому за 5 років свого одноосібного правління не створив хоч одну далекобійну ракету? Завалив всю ракетну програму, яку залишили "бариги", сваого не зробив і не думає робити, а увагу українців відволікає і цькує через свій офіс американців та правилетів ЄС, що мов не дають нам стріляти. Бери своє і стріляй куди потрібно!!!
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14.02.2024 10:26 Ответить
Там місто евакуювати потрібно . Вони з ураганів по ньому б ють . Вчора й сьогодні вночі багато прильотів. Я розумію що всім ***** але піднімайте сраки й вивозьте людей .
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14.02.2024 10:00 Ответить
відстань така, що скоро і "градами" діставати будуть!
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14.02.2024 10:15 Ответить
Ох, щось нам недоговорюють.🙁
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14.02.2024 10:01 Ответить
Що ви маєте на увазі?
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14.02.2024 10:11 Ответить
лікарня на 200 осіб....
пологовий будинок....
відстань до лінії зіткнення...
відсутність можливості сповіщення про обстріл (час підльоту мінімальний)...
зміни положення сірої зони по трасі в напрямку н.п. С......
мовчання Верещучки...7
Сидіти там і чекати - це гра "в руську рулетку"!!!
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14.02.2024 10:24 Ответить
Все так ,Але кожен думає ,що його не зачепе, а може вже всім настільки пох.., що нікому ти не потрібен ніде, що вже все одно ((!
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14.02.2024 11:37 Ответить
Та не хочу розповсюджувати. Може то російский фейк.
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14.02.2024 10:30 Ответить
И опять по роддому и тут же закинули байки для зрадофилов по 100500 солдат которые там сидели.
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14.02.2024 11:01 Ответить
 
 