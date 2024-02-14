Последствия удара по Селидово: враг обстрелял родильное отделение больницы и дом, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
Российская армия этой ночью дважды наносила удары по Селидово Донецкой области. Пострадали 15 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
"Пострадали 15 человек: 3 погибли (среди них ребенок и беременная женщина), еще 12 - ранены (из них 4 ребенка)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оккупанты ударили по больнице около первого ночи. Основной удар был по родильному отделению. Всего в заведении на то время было почти 200 человек, десятки пациентов - в тяжелом состоянии. Их эвакуировали в другие медучреждения области.
"Спасателям удалось спасти 6-месячного ребенка. 6 человек, среди которых также ребенок, получили ранения. Из-под завалов изъяты тела 3 человек, среди них - ребенок 2015 года рождения.
Кроме того, российские военные ударили по жилому 5-этажному дому. Разрушен полностью целый подъезд. Одного человека спасли из-под завалов, 6 человек получили ранения. Среди них - 3 ребенка 2007, 2011 и 2016 годов рождения", - отметили в полиции.
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...бались би вони всраку!!!
а щоб їхнею зброєю вдарити по рф, навіть мови нема
все по чесному.
щось прилетіло в пологовий будинок
вбило породіль та немовлят....
а давайте домовлятися, *****************.
пологовий будинок....
відстань до лінії зіткнення...
відсутність можливості сповіщення про обстріл (час підльоту мінімальний)...
зміни положення сірої зони по трасі в напрямку н.п. С......
мовчання Верещучки...7
Сидіти там і чекати - це гра "в руську рулетку"!!!