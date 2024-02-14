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Авдеевка, Купянск, Лиман – чрезвычайно важные направления, на которых сконцентрировано внимание. Готовим скоординированный отпор врагу, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главнокомандующим Сырским объехали командные пункты Оперативно-тактической группировки "Донецьк".

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Авдеевка, Купянск, Лиман - чрезвычайно важные направления, на которых сконцентрировано все наше внимание. 3-я отдельная штурмовая бригада, 110-я отдельная механизированная бригада - это именно те подразделения, которые сейчас решительно противостоят оккупантам в самых горячих точках фронта. Благодарен вам за стойкость", - отмечает он.

Умеров информирует, что наградили защитников Авдеевки и Купянска. Также заслушали доклады по ситуации.

"Услышали о потребностях. Уже прорабатываем запросы - укрепляем позиции, комплектуем подразделения, усиливаем дронами, средствами РЭБ. Действуем как единый слаженный механизм. Готовим скоординированный отпор врагу", - резюмирует Умеров.

Также читайте: Сырский посетил Авдеевское и Купянское направления: Принял оперативные решения по привлечению резервов

Умєров та Сирський

Автор: 

Авдеевка (2444) Умеров Рустем (535) Купянск (648)


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Топ комментарии
+24
Шо ти готуєш ти в військовій справі як я в космонавтикі. Готує він йди шашликі готуй та в теніс грай зі своїм підором **********.
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14.02.2024 09:57
+19
Нещодавній цивільний коммерс умєров з розумним аж дебільним ****** вдивляється в карти
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14.02.2024 09:59
+15
З якою метою з Сирським катається чиновник,відповідальний за постачання армії зброї та *********** ?
У нього роботи немає ?
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14.02.2024 10:08
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Шо ти готуєш ти в військовій справі як я в космонавтикі. Готує він йди шашликі готуй та в теніс грай зі своїм підором **********.
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14.02.2024 09:57 Ответить
Тріпачі , це вам не шоу 95 кварталу .Якщо щось готується навіщо про це ляпати з кожної праски ? Щоб русня інфу не "прогавила" ?
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14.02.2024 10:46 Ответить
За переговори з москалями в Туреччині з арахамією, абрамовичем і підписання здачі Криму, які шашлики? Самого на шашлики для собак відправити. Путін до сих пір цією бумажкою ******** і пиз..ть, що Україна не виконала домовленості.
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14.02.2024 11:13 Ответить
А стоит ждать что клоун на эти должности назначит такого как Муженко. Какой он сам, такое и его окружение. В ту "компашку" нормальных специалистов не берут, да они и сами не пойдут работать в тот гадюшник. Репутация зарабатывается годами, а потерять её можно за пару минут.
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14.02.2024 11:45 Ответить
Якось шустріше з Авдіівкою - не затягувати -- або віджати іх або відіити
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14.02.2024 09:58 Ответить
3,14здел би ти поменш. Та 3,14здив би ти поменш як шо зовсів 3,14здить не в спромозі.
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14.02.2024 09:58 Ответить
кажуть люди що МО за місяць дало на Авдіївку аж 250 бпла!!!
то ж до відсічі готові???
все остальне волонтерське або за свої, бойові
як що це правда, то за резніком аж бігом...
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14.02.2024 09:59 Ответить
Нещодавній цивільний коммерс умєров з розумним аж дебільним ****** вдивляється в карти
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14.02.2024 09:59 Ответить
Давайте ще запитаємо про тактику й стратегію в баби параски. Для порівняння.
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14.02.2024 10:00 Ответить
шукає, що ще крім Криму на 15 років можна привезти на Стамбул -2
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14.02.2024 10:03 Ответить
Фото - агінь... як сирок на піддонах...
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14.02.2024 10:04 Ответить
піддони уже продані - реклама спрацювала!!!
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14.02.2024 10:07 Ответить
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14.02.2024 10:00 Ответить
потрібно терміново змінити геолокацію ПУ, де ці два цивільних шарилися....
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14.02.2024 10:01 Ответить
Умєров вже армією командує?
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14.02.2024 10:03 Ответить
Він ПІДкомандувач
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14.02.2024 10:08 Ответить
Підпьоздувач він.
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14.02.2024 10:12 Ответить
Хто Реально готує - той про це не трендить.
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14.02.2024 10:07 Ответить
З якою метою з Сирським катається чиновник,відповідальний за постачання армії зброї та *********** ?
У нього роботи немає ?
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14.02.2024 10:08 Ответить
Бо інтересно
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14.02.2024 10:09 Ответить
А яка у нього робота? Попередник, той взагалі на британських танчиках катався в перервах між розкраданням яєць та барижництвом на дизелі для ЗСУ.
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14.02.2024 10:25 Ответить
умєров,ти ж в армії не служив,яка може в тебе бути відсіч ворогу?
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14.02.2024 10:12 Ответить
" Авдіївка, Купʼянськ, Лиман - надзвичайно важливі напрямки, це є напрямки , які рашист підготовлював до тривалої м'ясорубки починаючи з 2014 року.Це є напрямки , на яких рашист з 2014 року робив запаси зброї,та *********** .Це є напрямки ,до котрих в рашиста добре підготовлена логістика(постачання необхідної зброї .та *********** і т.д)Хоча і був інший набагато важливіший план і напрямок ,куда готовився наступ-Південь і вихід на Крим...
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14.02.2024 10:23 Ответить
Тільки новий компндувачЗСУ прийшов на посаду, в Адіїївці злали головну трасу постачання

Росіяни перерізали в https://podrobnosti.ua/2490101-mjasnih-shturmv-v-avdvts-blshe-nema-vorog-zastosovu-mal-photn-grupi-komandir-47-ombr.html Авдіївці головну трасу, яка з'єднує місто з коксохімзаводом та веде на захід - Індустріальний проспект.

https://podrobnosti.ua/2490240-v-avdvts-rosjani-pererzali-golovnu-trasu-jaka-zdnu-msto-z-zavodom-deepstate.html#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%86%D1%96%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83,%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%94%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%20DeepState .
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14.02.2024 10:33 Ответить
Лепрозорій "Шапіто".
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14.02.2024 10:34 Ответить
Поздоровляю. Умєров готується відтіснити кацапню від Куп'янська. Піар і шоу - єдине на що спроможна країна з 2019 року.
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14.02.2024 10:40 Ответить
95 квартал
умєров дивиться на карту
це як Зе грає на піаніні
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14.02.2024 10:50 Ответить
Тройка пошла в бой...
Ну удачи ребятам!
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14.02.2024 10:59 Ответить
Спочатку вони обезголовили нашу Армію, поставили на керівні пости продажних бездарів, а зараз вони готують угробити наші кращі сили в Авдіївці, Роботиному, Лимані, Куп"янську, Часовому Ярі...на Лівому Березі з подальшою капітуляцією на умовах рф.
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14.02.2024 11:04 Ответить
Це ваш вибір, вкраїнчики.

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14.02.2024 11:32 Ответить
тобто залужний зі своїм штабом бухали цілими днями, ні фіга робили, ні до чого не готувалися, й тому зелений підор призначив нового головкома й всі одразу почали готуватися до відсічі? отак це треба розуміти?!
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14.02.2024 12:23 Ответить
Ну от і приїхали.
Тепер якийсь сраний "піджак" планує військові операції.
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14.02.2024 13:44 Ответить
 
 