Авдеевка, Купянск, Лиман – чрезвычайно важные направления, на которых сконцентрировано внимание. Готовим скоординированный отпор врагу, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главнокомандующим Сырским объехали командные пункты Оперативно-тактической группировки "Донецьк".

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Авдеевка, Купянск, Лиман - чрезвычайно важные направления, на которых сконцентрировано все наше внимание. 3-я отдельная штурмовая бригада, 110-я отдельная механизированная бригада - это именно те подразделения, которые сейчас решительно противостоят оккупантам в самых горячих точках фронта. Благодарен вам за стойкость", - отмечает он.

Умеров информирует, что наградили защитников Авдеевки и Купянска. Также заслушали доклады по ситуации.

"Услышали о потребностях. Уже прорабатываем запросы - укрепляем позиции, комплектуем подразделения, усиливаем дронами, средствами РЭБ. Действуем как единый слаженный механизм. Готовим скоординированный отпор врагу", - резюмирует Умеров.

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