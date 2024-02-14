Авдеевка, Купянск, Лиман – чрезвычайно важные направления, на которых сконцентрировано внимание. Готовим скоординированный отпор врагу, - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с главнокомандующим Сырским объехали командные пункты Оперативно-тактической группировки "Донецьк".
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Авдеевка, Купянск, Лиман - чрезвычайно важные направления, на которых сконцентрировано все наше внимание. 3-я отдельная штурмовая бригада, 110-я отдельная механизированная бригада - это именно те подразделения, которые сейчас решительно противостоят оккупантам в самых горячих точках фронта. Благодарен вам за стойкость", - отмечает он.
Умеров информирует, что наградили защитников Авдеевки и Купянска. Также заслушали доклады по ситуации.
"Услышали о потребностях. Уже прорабатываем запросы - укрепляем позиции, комплектуем подразделения, усиливаем дронами, средствами РЭБ. Действуем как единый слаженный механизм. Готовим скоординированный отпор врагу", - резюмирует Умеров.
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то ж до відсічі готові???
все остальне волонтерське або за свої, бойові
як що це правда, то за резніком аж бігом...
У нього роботи немає ?
Росіяни перерізали в https://podrobnosti.ua/2490101-mjasnih-shturmv-v-avdvts-blshe-nema-vorog-zastosovu-mal-photn-grupi-komandir-47-ombr.html Авдіївці головну трасу, яка з'єднує місто з коксохімзаводом та веде на захід - Індустріальний проспект.
https://podrobnosti.ua/2490240-v-avdvts-rosjani-pererzali-golovnu-trasu-jaka-zdnu-msto-z-zavodom-deepstate.html#:~:text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%90%D0%B2%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%86%D1%96%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%83,%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D1%94%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%20DeepState .
умєров дивиться на карту
це як Зе грає на піаніні
Ну удачи ребятам!
Тепер якийсь сраний "піджак" планує військові операції.