Наводил вражеские ракеты на Харьков и выискивал ПВО: СБУ задержала российского информатора. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили информатора российских спецслужб, корректировавшего воздушные удары РФ по критической инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди основных целей врага были стратегически важные предприятия, включая оборонно-промышленный комплекс Украины. Для большей эффективности ракетно-дроновых атак на местные объекты оккупанты рассчитывали получить от своего приспешника геолокации украинской ПВО.

В случае получения таких сведений захватчики надеялись "обойти" системы противовоздушной обороны ВСУ или совершить по ним прицельный удар.

Для сбора разведданных фигурант находил места вражеских "прилетов", а затем производил там скрытую фото- и видеосъемку.

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Все полученные сведения злоумышленник пересылал в несколько чатов прокремлевских телеграм-каналов, контролируемых спецслужбами страны-агрессора.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия российского информатора и задержали его во время выполнения задачи врага.

По данным следствия, фигурантом является 58-летний местный житель, идеологический сторонник рашизма. Осенью 2023 года мужчина по собственной инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию через популярные мессенджеры. Также вражеский приспешник публиковал в соцсетях свои сообщения, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.

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Во время обысков в его доме изъят мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

По материалам Службы безопасности задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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