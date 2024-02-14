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Наводил вражеские ракеты на Харьков и выискивал ПВО: СБУ задержала российского информатора. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили информатора российских спецслужб, корректировавшего воздушные удары РФ по критической инфраструктуре Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Среди основных целей врага были стратегически важные предприятия, включая оборонно-промышленный комплекс Украины. Для большей эффективности ракетно-дроновых атак на местные объекты оккупанты рассчитывали получить от своего приспешника геолокации украинской ПВО.

В случае получения таких сведений захватчики надеялись "обойти" системы противовоздушной обороны ВСУ или совершить по ним прицельный удар.

Для сбора разведданных фигурант находил места вражеских "прилетов", а затем производил там скрытую фото- и видеосъемку.

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Все полученные сведения злоумышленник пересылал в несколько чатов прокремлевских телеграм-каналов, контролируемых спецслужбами страны-агрессора.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия российского информатора и задержали его во время выполнения задачи врага.

По данным следствия, фигурантом является 58-летний местный житель, идеологический сторонник рашизма. Осенью 2023 года мужчина по собственной инициативе начал передавать оккупантам разведывательную информацию через популярные мессенджеры. Также вражеский приспешник публиковал в соцсетях свои сообщения, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.

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Во время обысков в его доме изъят мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

По материалам Службы безопасности задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

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Російський інформатор у Харкові
Російський інформатор у Харкові
Російський інформатор у Харкові

Автор: 

СБУ (19931) Харьков (7518)


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Топ комментарии
+14
Отведите этого гандона в цент Харькова и расскажите людям о его "творчестве " и отвернитесь.
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14.02.2024 10:17
+8
Заіпали ці наводчики -- не подобається Украіна мова люди - виідь нах - і сам цілішии будеш і біди не натвориш
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14.02.2024 10:21
+3
Оце спробуй воювати ,коли в тебе в тилу не один чи десять Штірліців,а тисячі((
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14.02.2024 10:34
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Отведите этого гандона в цент Харькова и расскажите людям о его "творчестве " и отвернитесь.
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14.02.2024 10:17 Ответить
!!!!!!!!!!100!!!!!!!!
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14.02.2024 11:39 Ответить
Заіпали ці наводчики -- не подобається Украіна мова люди - виідь нах - і сам цілішии будеш і біди не натвориш
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14.02.2024 10:21 Ответить
Оце спробуй воювати ,коли в тебе в тилу не один чи десять Штірліців,а тисячі((
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14.02.2024 10:34 Ответить
Бережіть себе, бо не дай Б-г поранять вас в Швейцарських горах російські засланці
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14.02.2024 11:09 Ответить
Дякую.Я не в горах.
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14.02.2024 11:19 Ответить
Ну перепишіть всіх етнічних росіян ну грьобаний насос , це не закінчится ніколи . Їх потрібно виокремити вони не зміняться незалежно від обстааин
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14.02.2024 10:36 Ответить
Як нам сповіщалось минулої доби за подібне було затримано 18-ти річного хлопця у Києві. Тож для зради країни вік не має значення як і політичні погляди, бо хтось із цих покидьків виходить з ідейних міркувань, хтось ні, але і перші і другі дуже ******* гроші і для них не має значення що їх вони отримують шляхом зради власної держави та вбиваючи своїх співгромадян! Але мене дуже засмучує що ми кожен день отримує подібні новини із фото з прикритих обличь і при цьому обстріли не припиняються і наведення окупантів для них продовжується. Тому питання, чи не є деяки зі сповіщень про затримання шпигунів фейками, і чи не послаблена у СБУ протидиверсійна робота через відволікання працівників цієї служби на справи до яких вони не повинні мати відношення - економічні злочини, стеження за опозиційними політиками і журналістами та політологами, охорона численної кількості посадовців котрим нічого не загрожує якщо вони не співпрацюють із злочинцями?!
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14.02.2024 10:38 Ответить
А рило навіщо сховали ?
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14.02.2024 11:43 Ответить
Треба цим наводчикам не довічне давати, а вішати прилюдно, щоб ти, хто хоче заробити на крові знали, що вони наступні
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14.02.2024 12:18 Ответить
Цій сволоті потрібно засудити на довічне але наш суд дасть йому від сили 5 років. Зато героя України Червінського вже тримають майже рік бо він небезпека для єрмака і його шобли , а цей наводчик навпаки помагає єрмаку знищити Україну.
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14.02.2024 13:14 Ответить
 
 