Сутки на Донетчине: Рашисты обстреляли три района области, погибли 3 человека, 14 получили ранения. ФОТОрепортаж

Войска РФ в течение суток обстреляли три района Донетчины. Повреждены многоэтажки, админздания и частные дома.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Российские захватчики обстреляли три района области.

Покровский район

"По Селидово пришлось 4 ракетных удара — 3 человека погибли, 12 ранены; разрушены 5-этажка и корпус больницы, повреждены 9 многоэтажек. В Новогродовке ранен человек, повреждена 21 многоэтажка и 5 админзданий. По Авдеевка были нанесены многочисленные авиаудары. Еще 1 дом поврежден в Остром Кураховской громады", - отметил он.

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Краматорский район

В Лиманской громаде разрушен дом в Ставках. Обстреляны окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район

В Часовом Яре ранен 1 человек, повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома. В Торецке повреждено админздание. В Сиверске повреждена многоэтажка и 2 частных дома. В Звановке разрушены 2 дома, повреждены еще 4.

Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 58 человек, в том числе 12 детей.

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