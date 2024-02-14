Сутки на Донетчине: Рашисты обстреляли три района области, погибли 3 человека, 14 получили ранения. ФОТОрепортаж
Войска РФ в течение суток обстреляли три района Донетчины. Повреждены многоэтажки, админздания и частные дома.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Российские захватчики обстреляли три района области.
Покровский район
"По Селидово пришлось 4 ракетных удара — 3 человека погибли, 12 ранены; разрушены 5-этажка и корпус больницы, повреждены 9 многоэтажек. В Новогродовке ранен человек, повреждена 21 многоэтажка и 5 админзданий. По Авдеевка были нанесены многочисленные авиаудары. Еще 1 дом поврежден в Остром Кураховской громады", - отметил он.
Краматорский район
В Лиманской громаде разрушен дом в Ставках. Обстреляны окрестности Константиновской громады.
Бахмутский район
В Часовом Яре ранен 1 человек, повреждены 2 многоэтажки и 2 частных дома. В Торецке повреждено админздание. В Сиверске повреждена многоэтажка и 2 частных дома. В Звановке разрушены 2 дома, повреждены еще 4.
Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 58 человек, в том числе 12 детей.
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