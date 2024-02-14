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Финляндия передала Украине шесть полностью укомплектованных специальным медоборудованием скорых. ФОТОрепортаж

Финская благотворительная организация "Pro patria Suomi-Ukraina Ry" при поддержке "Lions Club" в сотрудничестве с фондом "Добробут" передали Украине шесть современных автомобилей скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает Посольство Финляндии в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"В этих автомобилях скорой помощи есть все необходимое оборудование, которое поможет спасти жизнь людям, находящимся под постоянными обстрелами на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, автомобили полностью укомплектованы специальным медицинским оборудованием: дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, носилками, кислородными баллонами и т.д. Такое оснащение позволит не только транспортировать тяжелораненых в медицинские учреждения, но и оказывать им необходимую помощь уже при перевозке.

"Благодаря совместным усилиям финских партнеров, Украина получила медицинское оборудование и машины скорой помощи на сумму в 150 тыс. евро и около 400 кг гуманитарной помощи", - добавили в посольстве.

Также смотрите: Украина получит 50 автомобилей скорой помощи от ОАЭ. ФОТО

"Швидкі" з Фінляндії
"Швидкі" з Фінляндії
"Швидкі" з Фінляндії

Автор: 

помощь (7822) Финляндия (965) скорая (367)


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Ось дивиться, ********, у той час, коли Суомі передає Україні ці авто, вами посаджена на шию НАРОДУ влада, витрачає 11 000 000 гр. на музичне шоу "Євробачення". Це у той час, коли на фронті бракує всього, від дронів до снарядів тощо. У мене пропозиція, до тих хто тицьнув кнопку у "Дії". Всі ви, перераховуєте по 500 гр. для того шоб послати аль'ну на ото євробачення, а держава не повинна витрачати гроші на цє.
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14.02.2024 10:40 Ответить
вибачайте , але це наша потужна відповідь на Кончіту Вурст.
Шкода, що на підтанцьовку не відправлять Стефанчука, Юзіка та третього із сукнаріду, що хронічно пухнуть.
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14.02.2024 11:01 Ответить
Дякуємо нашим друзям фінам 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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14.02.2024 12:04 Ответить
 
 