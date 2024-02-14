Финляндия передала Украине шесть полностью укомплектованных специальным медоборудованием скорых. ФОТОрепортаж

Финская благотворительная организация "Pro patria Suomi-Ukraina Ry" при поддержке "Lions Club" в сотрудничестве с фондом "Добробут" передали Украине шесть современных автомобилей скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает Посольство Финляндии в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

"В этих автомобилях скорой помощи есть все необходимое оборудование, которое поможет спасти жизнь людям, находящимся под постоянными обстрелами на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, автомобили полностью укомплектованы специальным медицинским оборудованием: дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, носилками, кислородными баллонами и т.д. Такое оснащение позволит не только транспортировать тяжелораненых в медицинские учреждения, но и оказывать им необходимую помощь уже при перевозке.

"Благодаря совместным усилиям финских партнеров, Украина получила медицинское оборудование и машины скорой помощи на сумму в 150 тыс. евро и около 400 кг гуманитарной помощи", - добавили в посольстве.

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