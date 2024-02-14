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Закупки продуктов Минобороны: детективы НАБУ подтвердили факты существования коррупционной схемы, назначен ряд экспертиз

В рамках расследования уголовного производства по закупке Министерством обороны Украины услуги по организации питания детективы Национального бюро подтвердили факты существования коррупционной схемы, позволяющей значительно завышать цены на определенные категории продуктов.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Как отмечается, таким образом, нечестные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии во время полномасштабной агрессии РФ.

"Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосося или голубику, которых не увидишь в рационе военных, - по ценам, в разы ниже рыночных", - говорится в сообщении.

Для подтверждения фактов злоупотреблений детективы изымают и прорабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей, получателей услуги, что необходимо для установления объемов поставок всех наименований продуктов по каталогу.

НАБУ вилучені документи
НАБУ вилучені документи
НАБУ вилучені документи

Также читайте: Общественный антикоррупционный совет предупреждает о манипуляциях вокруг закупок питания для ВСУ: Обновленные требования к участникам торгов обоснованы

По данным НАБУ, в настоящее время назначен ряд экспертиз, идет сбор дополнительных материалов.

"Отдельно благодарим Государственную аудиторскую службу за кооперацию и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Национальное бюро понимает важность этого расследования и общественный резонанс вокруг него, а потому и дальше будет информировать о его ходе", - резюмируют в НАБУ.

Автор: 

НАБУ (4223) Минобороны (9365) закупки (759)


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Топ комментарии
+6
Кто нашему Зєлєнскаму пастаянна карупцианєрав патсовиваєт?
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14.02.2024 10:43
+4
Лякають на фото об'ємами документів. Для початку просто б переглянули всі тендерні пропозиції й тендерні документації. Корупційна складова вилізе прям там. А всі закупки - то вже наслідки.
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14.02.2024 10:56
+3
А Яйцелупа допитають? Чи знову "невстановлена особа, з допомогою невстановленої особи....."?
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14.02.2024 10:44
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Правила форума Совет форумчан
Я теж безкорисливо люблю гроші!
)))
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14.02.2024 10:36 Ответить
Як Шура Балаганов?...
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14.02.2024 10:38 Ответить
Як Остап Ібрагимовіч! Шура міг їх тільки тринькати!
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14.02.2024 11:13 Ответить
"Дєло рєзнікова живет и процвєтаєт"
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14.02.2024 10:42 Ответить
тож поміняв резніка...
і якірезультати????
яйця вже мабудь в унціях будуть...
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14.02.2024 10:42 Ответить
Кто нашему Зєлєнскаму пастаянна карупцианєрав патсовиваєт?
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14.02.2024 10:43 Ответить
Звісно Порошенко!
Він вже майже 5 років заважає працювати "прафєсіаналам" і "новим ліцам" - все підсовує і підсовує їм хабарників, крадіїв та корупціонерів, бо зробив собі дублікати ключів від усіх кабінетів Банкової і тихенько, вночі, приходить і підробляє документи на призначення.
А бубачка янетряпкович навіть не підозрює і нічого не знає. Тому хєрпіду "ніучом нє увінават" (с)
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14.02.2024 11:09 Ответить
А Яйцелупа допитають? Чи знову "невстановлена особа, з допомогою невстановленої особи....."?
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14.02.2024 10:44 Ответить
Розслідування на розслідуванні -- материалізуитесь !
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14.02.2024 10:47 Ответить
''яйця продають втридорога''-справа різникоффа продовжує жити. Поки не буде розстрілів за такі дії під час війни ту ''гідру'' не переможемо... іншу теж.
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14.02.2024 10:55 Ответить
Лякають на фото об'ємами документів. Для початку просто б переглянули всі тендерні пропозиції й тендерні документації. Корупційна складова вилізе прям там. А всі закупки - то вже наслідки.
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14.02.2024 10:56 Ответить
Проблема у тому що не дивлячісь на перелік документів які саме дані, документи, носії інформації повинні вийматись під час обшуку т.з. "маскі шоу" виймають УСЕ, навіть приватну власність, особисті речі та приватні гроші рядових співробітників котрі, наприклад, зберігали на роботі аби не були викрадені злочинцями (повірте це не рідкість у наш час) котрі потім хрін повернеш бо їх позначають як "докази". І тому документів завжди купа, а от дійсно доказових серед них у найкращому випадку не більше 0,01%!!!
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14.02.2024 11:10 Ответить
будь що, стає фактом, виключно після експертиз.

то, поясніть мені, як можна підтвердити факт, ще не маючі експертиз?

мєнти, дуже не хочуть в окопи. підтвердять, що завгодно.
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14.02.2024 10:56 Ответить
Скільки часу потребує "експертиза" фінансових документів коли, для прикладу, перевірка податковою службою документів діяльності навіть величезних компаній ЗА П'ЯТЬ РОКІВ навіть із перевіркою контрагентів займає не більше одного місяця?! А фінансова експертиза це ТЕ САМЕ, а перевіряти треба було діяльність МО за декілька місяців!!! Тож не смішить нас "Hrysha Hlyba" ТАКИМИ "аргументами"!!!
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14.02.2024 11:02 Ответить
"нас", це кого?
жодного аргументу!
питання: як можна підтвердити факт, без експертизи? за відчуттям?
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14.02.2024 11:11 Ответить
Людей що ЗНАЮТЬ як робляться перевірки фінансової діяльності, хто не один раз проходив перевірки податкової, КРУ та готував відповіді на різні запити прокуратури, поліції і навіть відчув усі ці показові "маски шоу" на власному досвіді! І ВІДПОВІДЬ ЩО ТАКЕ ФІНАНСОВА ЕКСПЕРТИЗА ВЖЕ НАДАНА, тож не треба робити вигляд що чогось "не зрозуміли" або "недочули"!!!
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14.02.2024 11:19 Ответить
ти читати вмієш? в сенсі, розумієш, значення слів?

За даними , наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів. Джерело:
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14.02.2024 11:24 Ответить
Читати вмієш - "детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів", що НЕ МОЖЛИВО без проведення експертиз, а те що вирішили провести ще якісь "ДОДАТКОВІ" то вже гра на публіку!!! І додам - що те, що експертизи проводяться ТАК ДОВГО, є наслідком НАВМИСНОГО ЗАТЯГУВАННЯ слідства, а потім якісь докази "зникнуть", знов і знов будуть призначатися "ДОДАТКОВІ ЕКСПЕРТИЗИ", ну а потім СПЛИНЕ ЧАС ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИН!!!! Отак усе й робиться коли УСІМ ВІДОМО який саме злочин і ким саме було скоєно, але його будуть затягуванням відводити з під відповідальності, а можуть взагалі дати втекти закордон аби ще й там потягнув час до спливу терміну відповідальності!!!
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14.02.2024 11:35 Ответить
от мля.
я про це і написав.
і підсумував: не хочуть мєнти в окопи!

нафіга, ти стільки букав, у відповідь накалякав, не зрозуміло.
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14.02.2024 12:13 Ответить
Журналістам та опозиціонерам для цього знадобилось декілька тижнів не дивлячісь на спротив Резнікова та усієї його "команди", а НАБУ потрібно було півтора року "шукати"?! До речі, як і Баканов Рєзніков вже "адвокат" у Полтавській області. Це що, місце зборів усіх зрадників України котрих призначав Зеленський та його "слуги"?! Ох мабуть і тхне від них на Полтавщині!
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14.02.2024 10:58 Ответить
Хто покараний за яйки по 17?
Хто покараний за дизель по 80?
То яка ефективність усіх цих "розслідувань"? Детективи, експертизи... Дармоїди ви та шкідники.
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14.02.2024 11:10 Ответить
А навіщо РЕАЛЬНА ефективність якщо усе робиться заради піару а у кращому випадку аби змусити підслідних заплатити державі, а може і власне особам що уособлюють в собі державу, якихось грошей чи то "добровільним внеском", чи як заставу?!
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14.02.2024 11:22 Ответить
 
 