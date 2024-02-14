Закупки продуктов Минобороны: детективы НАБУ подтвердили факты существования коррупционной схемы, назначен ряд экспертиз
В рамках расследования уголовного производства по закупке Министерством обороны Украины услуги по организации питания детективы Национального бюро подтвердили факты существования коррупционной схемы, позволяющей значительно завышать цены на определенные категории продуктов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Как отмечается, таким образом, нечестные поставщики получают сверхприбыли и фактически наживаются на армии во время полномасштабной агрессии РФ.
"Применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосося или голубику, которых не увидишь в рационе военных, - по ценам, в разы ниже рыночных", - говорится в сообщении.
Для подтверждения фактов злоупотреблений детективы изымают и прорабатывают огромный массив первичных документов складского учета воинских частей, получателей услуги, что необходимо для установления объемов поставок всех наименований продуктов по каталогу.
По данным НАБУ, в настоящее время назначен ряд экспертиз, идет сбор дополнительных материалов.
"Отдельно благодарим Государственную аудиторскую службу за кооперацию и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Национальное бюро понимает важность этого расследования и общественный резонанс вокруг него, а потому и дальше будет информировать о его ходе", - резюмируют в НАБУ.
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і якірезультати????
яйця вже мабудь в унціях будуть...
Він вже майже 5 років заважає працювати "прафєсіаналам" і "новим ліцам" - все підсовує і підсовує їм хабарників, крадіїв та корупціонерів, бо зробив собі дублікати ключів від усіх кабінетів Банкової і тихенько, вночі, приходить і підробляє документи на призначення.
А бубачка янетряпкович навіть не підозрює і нічого не знає. Тому хєрпіду "ніучом нє увінават" (с)
то, поясніть мені, як можна підтвердити факт, ще не маючі експертиз?
мєнти, дуже не хочуть в окопи. підтвердять, що завгодно.
жодного аргументу!
питання: як можна підтвердити факт, без експертизи? за відчуттям?
За даними , наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів. Джерело:
я про це і написав.
і підсумував: не хочуть мєнти в окопи!
нафіга, ти стільки букав, у відповідь накалякав, не зрозуміло.
Хто покараний за дизель по 80?
То яка ефективність усіх цих "розслідувань"? Детективи, експертизи... Дармоїди ви та шкідники.