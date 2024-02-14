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Задержаны 5 пророссийских агитаторов, которые оправдывали агрессию РФ и призывали к захвату Киева, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще 5 пророссийских агитаторов, действовавших в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ, а также призывали к захвату государственной власти и разжигали межнациональную ненависть в нашем государстве.

Так, в Киеве: пресечена противоправная деятельность столичного блоггера, который публично унижал достоинство одного из национальных сообществ и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины. Для этого фигурант записывал провокационные стримы на территории историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а затем выкладывал их на собственных страницах в Facebook, Instagram и Youtube.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разоблачены еще 7 интернет-агитаторов РФ, распространявших кремлевскую пропаганду в Украине, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Житомирщине: разоблачили активистов местного отделения фейкового народовластия. Ими оказались двое местных жителей, навязывавших людям кремлевские нарративы о войне в Украине. Так, например, вооруженную агрессию РФ они называли "гражданским конфликтом" в нашем государстве. Для распространения вражеской пропаганды фигуранты проводили в здании библиотеки так называемые "семинары", а затем выкладывали соответствующее видео в соцсетях.

На Запорожье: разоблачена жена настоятеля местного храма УПЦ (МП), которая в собственном телеграмм-канале героизировала российских оккупантов и оправдывала их преступления в Мариуполе.

В Черкассах: приговор получил местный агитатор, который публично призывал к насильственному захвату государственной власти и военному перевороту в Украине.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне запустили на юге Украины снаряд с "агитками". Он упал, так и не распространив ложь. ФОТО

Викрито агітаторів РФ

В СБУ сообщили, что по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Также смотрите: Задержаны два интернет-агитатора российской разведки, которые призвали "присоединить" Запорожье и Николаев к РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Викрито агітаторів РФ
Викрито агітаторів РФ

Автор: 

агитация (508) СБУ (19931)


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Топ комментарии
+3
"принижував гідність однієї з національних спільнот"

Азохенвей
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14.02.2024 12:35
+3
Географія цих затримань чітко вказує на фейковість коментарів деяких дописувачів на тому ж "Цензорі.нет" котрі запевняли що прокремлівські налаштованими можуть бути лише мешканці півдня та сходу України. Як бачимо ці покидьки дуже рівномірно розкидані по УСІЙ Україні і це зовсім не тільки біженці чи переселенці з окупованих територій!!! Тож давайте не йти на поводу у тих хто називає себе "патріотом" а насправді є провокатором котрий домагається на користь Кремля розбрату громадян України за географічною ознакою!!!
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14.02.2024 12:45
+2
Так не заважайте московським агентам, вчиняти прикрі самогубства на території ненависної їм Мирної України!
Чим зможемо, посприяємо… Вони цього самі ХОЧУТЬ, аж у носі крутить, і прутіну врадість, прямо в рай!!!
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14.02.2024 12:41
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"принижував гідність однієї з національних спільнот"

Азохенвей
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14.02.2024 12:35 Ответить
Повинен зауважити що антисемітизм є однією з ознак рашизму, тому коли чую подібне від громадян України то вважаю їх нічим не кращими за московських нацистів!!!
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14.02.2024 12:48 Ответить
Та просто цікаво так в статті написано. І яку ж таку секретну спільноту ті дебіли принижували? В перервах між записами провокативних стрімів в "Бабиному Яру".
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14.02.2024 12:51 Ответить
млядь,і всі в таких убогих кімнатах живуть,засранці
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14.02.2024 13:27 Ответить
Так не заважайте московським агентам, вчиняти прикрі самогубства на території ненависної їм Мирної України!
Чим зможемо, посприяємо… Вони цього самі ХОЧУТЬ, аж у носі крутить, і прутіну врадість, прямо в рай!!!
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14.02.2024 12:41 Ответить
Географія цих затримань чітко вказує на фейковість коментарів деяких дописувачів на тому ж "Цензорі.нет" котрі запевняли що прокремлівські налаштованими можуть бути лише мешканці півдня та сходу України. Як бачимо ці покидьки дуже рівномірно розкидані по УСІЙ Україні і це зовсім не тільки біженці чи переселенці з окупованих територій!!! Тож давайте не йти на поводу у тих хто називає себе "патріотом" а насправді є провокатором котрий домагається на користь Кремля розбрату громадян України за географічною ознакою!!!
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14.02.2024 12:45 Ответить
Як на мене - то вони непідсудні. Треба бути зовсім хворим на всю голову, сидячі під обстрілами рашу славити. Або прикре самогубство, або тупо до психарні. Нехай там руський мир славлять.
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14.02.2024 12:50 Ответить
"Географія цих затримань чітко вказує " виключно на норми відлову таких персонажів, спущені з гори. Це як з викривальністю дрібних хлочинів поліцією - виконали мінімум і стараються не реєструвати решту, щоб не перепрацьовувати.
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14.02.2024 13:37 Ответить
національність цих виродків ?

впевнений рускіє
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14.02.2024 12:50 Ответить
 
 