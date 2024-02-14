Задержаны 5 пророссийских агитаторов, которые оправдывали агрессию РФ и призывали к захвату Киева, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности задержала еще 5 пророссийских агитаторов, действовавших в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ, а также призывали к захвату государственной власти и разжигали межнациональную ненависть в нашем государстве.

Так, в Киеве: пресечена противоправная деятельность столичного блоггера, который публично унижал достоинство одного из национальных сообществ и отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины. Для этого фигурант записывал провокационные стримы на территории историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а затем выкладывал их на собственных страницах в Facebook, Instagram и Youtube.

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На Житомирщине: разоблачили активистов местного отделения фейкового народовластия. Ими оказались двое местных жителей, навязывавших людям кремлевские нарративы о войне в Украине. Так, например, вооруженную агрессию РФ они называли "гражданским конфликтом" в нашем государстве. Для распространения вражеской пропаганды фигуранты проводили в здании библиотеки так называемые "семинары", а затем выкладывали соответствующее видео в соцсетях.

На Запорожье: разоблачена жена настоятеля местного храма УПЦ (МП), которая в собственном телеграмм-канале героизировала российских оккупантов и оправдывала их преступления в Мариуполе.

В Черкассах: приговор получил местный агитатор, который публично призывал к насильственному захвату государственной власти и военному перевороту в Украине.

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В СБУ сообщили, что по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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