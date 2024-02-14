В горах у границы с Румынией обнаружили тело мужчины: он пытался бежать из Украины, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В горах на территории Румынии пограничники обнаружили тело гражданина Украины, который вместе с двумя мужчинами пытался незаконно пересечь украинскую границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера вечером военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Богдан" Мукачевского пограничного отряда получили информацию о том, что на горячую линию службы спасения Румынии поступило сообщение о потере ориентировки в горах одним гражданином Украины", - говорится в сообщении.

В ГНСУ отметили, что украинские и румынские пограничники начали поисковые мероприятия, однако из-за схода лавины никаких следов пребывания в горах людей не обнаружили.

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"Сегодня около 4 часов утра румынские пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Задержанными оказались граждане Украины. Они сообщили, что вместе с ними был еще один человек, пропавший из их поля зрения", - отметили в пресс-службе.

Около 8:00 утра румынские пограничники сообщили, что обнаружили тело гражданина Украины без признаков жизни.

Пограничники призывают воздержаться от походов в горы из-за угрозы схода снежных лавин, густого тумана и сильных порывов ветра.

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