В горах у границы с Румынией обнаружили тело мужчины: он пытался бежать из Украины, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
В горах на территории Румынии пограничники обнаружили тело гражданина Украины, который вместе с двумя мужчинами пытался незаконно пересечь украинскую границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Вчера вечером военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Богдан" Мукачевского пограничного отряда получили информацию о том, что на горячую линию службы спасения Румынии поступило сообщение о потере ориентировки в горах одним гражданином Украины", - говорится в сообщении.
В ГНСУ отметили, что украинские и румынские пограничники начали поисковые мероприятия, однако из-за схода лавины никаких следов пребывания в горах людей не обнаружили.
"Сегодня около 4 часов утра румынские пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Задержанными оказались граждане Украины. Они сообщили, что вместе с ними был еще один человек, пропавший из их поля зрения", - отметили в пресс-службе.
Около 8:00 утра румынские пограничники сообщили, что обнаружили тело гражданина Украины без признаков жизни.
Пограничники призывают воздержаться от походов в горы из-за угрозы схода снежных лавин, густого тумана и сильных порывов ветра.
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Він нарешті втік з України в Румунію