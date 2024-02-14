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В горах у границы с Румынией обнаружили тело мужчины: он пытался бежать из Украины, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

В горах на территории Румынии пограничники обнаружили тело гражданина Украины, который вместе с двумя мужчинами пытался незаконно пересечь украинскую границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Вчера вечером военнослужащие отделения инспекторов пограничной службы "Богдан" Мукачевского пограничного отряда получили информацию о том, что на горячую линию службы спасения Румынии поступило сообщение о потере ориентировки в горах одним гражданином Украины", - говорится в сообщении.

В ГНСУ отметили, что украинские и румынские пограничники начали поисковые мероприятия, однако из-за схода лавины никаких следов пребывания в горах людей не обнаружили.

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"Сегодня около 4 часов утра румынские пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу. Задержанными оказались граждане Украины. Они сообщили, что вместе с ними был еще один человек, пропавший из их поля зрения", - отметили в пресс-службе.

Около 8:00 утра румынские пограничники сообщили, что обнаружили тело гражданина Украины без признаков жизни.

Пограничники призывают воздержаться от походов в горы из-за угрозы схода снежных лавин, густого тумана и сильных порывов ветра.

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Прикордонники виявили тіло чоловіка біля кордону з Румунією
Прикордонники виявили тіло чоловіка біля кордону з Румунією
Прикордонники виявили тіло чоловіка біля кордону з Румунією
Прикордонники виявили тіло чоловіка біля кордону з Румунією
Прикордонники виявили тіло чоловіка біля кордону з Румунією

Автор: 

горы (102) Госпогранслужба (6475) граница (5273) Румыния (1098) уклонисты (863)


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Топ комментарии
+9
Хтось бачить тіло того чоловіка? А воно є
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14.02.2024 12:48
+7
Може краще вже гідно жити та вбивати як собак рашистів?! Я думаю що така версія краща!
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14.02.2024 13:14
+7
Шкода чоловіка. Нажаль, це не перший і не останній випадок, а після нового закону про мобілізацію їх кількість стрімко зросте. Щоб влада не робила і які репресивні заходи не вводила, люди, які панічно бояться служби у війську краще ризикуватимуть життям в горах, лісах і т.п. Для декого краще смерть ніж армія чи в'язниця.
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14.02.2024 13:18
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Від долі не втечеш.
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14.02.2024 12:47 Ответить
Це наслідок не долі а ВЛАСНОГО вибору і цей вибір був хибним!!!
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14.02.2024 13:18 Ответить
Я мала на увазі, що значить його доля була загинути і він це відчував, тому і тікав від війни, щоб жити.
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14.02.2024 13:35 Ответить
Тільки ідіоти вірять, що існує доля.
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14.02.2024 15:09 Ответить
Хтось бачить тіло того чоловіка? А воно є
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14.02.2024 12:48 Ответить
Там сіра пляма на снігу під ялинкою, а колись був людиною!
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14.02.2024 13:17 Ответить
Не зупинить цих бігунів ні тюрма ні доля цього загиблого. Хай платять індульгенцію та їдуть по Европах живими. Лишайте їх громадянства чи чогось там ще але хай вони їдуть, толку від них на полі бою все одно не має.
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14.02.2024 12:57 Ответить
Якби ж це було так легко. Якщо подібне запропонувати то надто велика кількість, особливо заможних, цим відразу скористаються. Тоді вже краще було б залишати тут і лише не мобілізувати, щоб хоча б працювали на користь країни, але й тоді соціальні наслідки для держави будуть надто поганими!!!
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14.02.2024 13:21 Ответить
особливо заможні можуть виїхати самостійно, а залишати кріпаків тут для праці на користь країни це до пори, з часом їх можуть теж призвати, всі це розуміють тому і тікають самостійно або платять за перехід. Хай платять та їдуть геть.
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14.02.2024 13:31 Ответить
а міг би з гідністю померти
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14.02.2024 13:00 Ответить
Може краще вже гідно жити та вбивати як собак рашистів?! Я думаю що така версія краща!
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14.02.2024 13:14 Ответить
..а міг би з гідністю жити!
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14.02.2024 13:35 Ответить
Для цього потрібно мати гідність.
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14.02.2024 15:11 Ответить
В армії міг би вижити.
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14.02.2024 13:02 Ответить
Або залишитись калікою на все життя на 800 гривень в місяць.
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14.02.2024 13:23 Ответить
"Beta Human", ти написала ФЕЙК, бо якщо дійсно подібні речі траплялись із деякими військовими що були поранені але продовжували перебувати на обліку у частині як "тимчасово непрацездатні" то з літа минулого літа УСІ військові, що на лікуванні, що на реабілітації, що у строю продовжують отримувати свою зарплатню у повному обсязі, окрім т.з. "премій" у 30 та 100 тисяч в залежності від місця служби, тобто МІНІМУМ 20 тисяч гривень на руки!!!
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14.02.2024 13:28 Ответить
Їх просто тупо виводять з штату і все. Невже ти думаєш що люди нічого не знають?
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14.02.2024 13:32 Ответить
Ну а якщо списують по зі служби, то ніяких зарплат вже не буде. Одноразова пристойна виплата, яку зїсть інфляція і потім копійки.
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14.02.2024 13:34 Ответить
Намагався втекти чоловік чи вже його охололе тіло?! Моде він по гриби пішов чи помилуватися краєвидом, а ви одразу - "втікач"!!!
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14.02.2024 13:05 Ответить
Ти якийсь контужений.
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14.02.2024 13:35 Ответить
То все гриби.
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14.02.2024 19:09 Ответить
Його мрія здійснилася!
Він нарешті втік з України в Румунію
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14.02.2024 13:06 Ответить
Шкода чоловіка. Нажаль, це не перший і не останній випадок, а після нового закону про мобілізацію їх кількість стрімко зросте. Щоб влада не робила і які репресивні заходи не вводила, люди, які панічно бояться служби у війську краще ризикуватимуть життям в горах, лісах і т.п. Для декого краще смерть ніж армія чи в'язниця.
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14.02.2024 13:18 Ответить
Ну то в них проблеми із розумом!!!
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14.02.2024 13:24 Ответить
ЗеКодломойские Кучмисты строят Концлагерь путлера...
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14.02.2024 13:55 Ответить
Оманские пацаны хотят шашлыки на 9 мая...
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14.02.2024 13:56 Ответить
В двох краiнах в свiтi заборона на виiзд громадян: Пiвнiчна Корея, та.... Може це хибний шлях? Зробити так, щоб люди хотiли захищати Украiну, але це складно - простiше будувати концтабiр (((
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14.02.2024 14:24 Ответить
Треба зробити так щоб люди хотіли захищати власну країну? Ця фраза викликає когнітивний дисонанс.
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14.02.2024 15:15 Ответить
 
 