В Чернигове взорвалась граната в автомобиле. Погибли мужчина и женщина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина и женщина погибли вследствие подрыва гранаты в автомобиле в Чернигове. Полиция расследует дело о нарушении правил обращения с оружием.

Об этом сообщили в полиции Черниговщины, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв произошел накануне, 13 февраля, около 19:00. Пострадавших сначала доставили в больницу. На следующий день они скончались.

"Предварительно известно, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты в салоне автомобиля", - говорится в сообщении полиции.

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Полиция ведет дело по ч. 3 статьи 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Сейчас решают вопрос о направлении материалов производства в ГБР.

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