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В Чернигове взорвалась граната в автомобиле. Погибли мужчина и женщина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мужчина и женщина погибли вследствие подрыва гранаты в автомобиле в Чернигове. Полиция расследует дело о нарушении правил обращения с оружием.

Об этом сообщили в полиции Черниговщины, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв произошел накануне, 13 февраля, около 19:00. Пострадавших сначала доставили в больницу. На следующий день они скончались.

"Предварительно известно, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты в салоне автомобиля", - говорится в сообщении полиции.

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Вибух гранати в автомобілі в Чернігові 13 лютого

Полиция ведет дело по ч. 3 статьи 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Сейчас решают вопрос о направлении материалов производства в ГБР.

Смотрите также: На Закарпатье задержан житель Мукачево, который бросил гранату во двор депутата облсовета, - прокуратура. ФОТО

Автор: 

авто (4214) взрыв (6772) граната (1003) Чернигов (886)


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Топ комментарии
+5
Дуже часто шанувальники гранат на гражданці сами ж на них й підриваються.
Ото, люди - навіщо вам ті гранати, щоби - що?!
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14.02.2024 18:12
+5
- Навіщо тобі повна бочка бензину в гаражі, коли на заправці бензин завжди є?
- На всякий пожежний випадок.
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14.02.2024 18:41
+4
Ні це просто незаконне поводження зі зброєю ще й загинули Українці, тому сумно, а вибуховий оргазм це коли на каца скидують вибуховий пристрій з дрону і його нікчемне смердюче м'ясо розлітається в усі сторони, це реально круто та весело
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14.02.2024 18:40
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Ні це просто незаконне поводження зі зброєю ще й загинули Українці, тому сумно, а вибуховий оргазм це коли на каца скидують вибуховий пристрій з дрону і його нікчемне смердюче м'ясо розлітається в усі сторони, це реально круто та весело
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14.02.2024 18:40 Ответить
"поводження правил поводження" 🤣
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14.02.2024 18:09 Ответить
Дуже часто шанувальники гранат на гражданці сами ж на них й підриваються.
Ото, люди - навіщо вам ті гранати, щоби - що?!
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14.02.2024 18:12 Ответить
Здогадуюся, що вибір падає на гранати у людей, котрі особливо бояться викрадення за допомогою фізичної сили. Граната в такій ситуації практично завжди рятує.
Ну й така перевага, що стріляти, чи застосовувати інші види компактної зброї все ж треба вчитися, а тут тільки навчитися дотримуватися кількох принципів безпеки (що переважній більшості людей видається простішим).
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14.02.2024 18:19 Ответить
"Граната в такій ситуації практично завжди рятує."

Не хочу показатися нечемним, але ви це самі придумали чи є якісь пруфи? В "Бригаді" колись чувак гранатою перед викрадачами махав, але бандитські серіали 90х - такий собі посібник...
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14.02.2024 18:25 Ответить
Не знаю, чого вам вдалося навчитися з кіно, в голову би таке не прийшло. Але пропоную уявити себе на місці викрадача і запланувати викрадення людини, в котрої в невідомому вам місці на одязі прив'язана граната І врахувати факт, що це часто є сюрпризом.
Ну і кілька знайомих таким способом рятувалися від бандитів. З розповідей зрозумів, що дуже переконливо. Одному правда довелося висмикнути в авто, і потім мав купу стресу і мороки... але попередні його проблеми повискакували на ходу.
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14.02.2024 18:46 Ответить
Я саме так і зробив - уявив шо б я робив, якшо мені треба було когось викрасти. В моєму плані було (при допомозі пари-тройки міцних спритних людей):
0. (в залежності від габаритів) прикласти чимось по затилку чи напшикати з балончика в очі.
1. викрутити руки і скрутити іх за спиною кайданками.
2. кляп
3. мішок на голову, тільки тряпчаний, шоб міг дихати
4. посадка в авто
Все це швидко і раптово, в ситуації, коли жертва не очікує нападу.
Ну а потім вивезення в якийсь затишний гараж, обшук і подальша бесіда чи через що там його треба було викрадати...

Не дуже бачу де в цьому плані є місце, де чувак витягає гранату і проводить якісь переговори..
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14.02.2024 18:56 Ответить
Ну трохи мало старалися.
Балончик це несерйозно. Навіть якщо б вдалося роздобути з якимось швидкодіючим бойовим газом можна ухилитися, може бути сильний вітер ітп. Повна авантюра.
Щоб напевно оглушити людину (але не вбити!) потрібна відповідна ситуація (з параноїком чи переслідуваною людиною буде дуже складно) і навики на високому рівні. Це тільки в кіні люди завжди втрачають свідомість від першого удару. Доволі часто трапляється, що людина потім помирає від черепно-мозкових, але свідомості не втрачає під час атаки.
1. Майже самовбивство - у випадку рішучості і\або мінімальної попередньої підготовки жертви. Жодного поліцейського не переконаєте взяти участь в такій авантюрі, а деякі з них дуже справно викручують руки.

Не розумію, навіщо переговори? Це ви все від кіна відчепитися не можете?
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14.02.2024 19:17 Ответить
Балончік то я як пункт 0 вставив. Про всяк випадок.
І взагалі, ви пробували колись ухилитись від раптового пшику в очі з балончика? Цікаво було б подивитись. Якшо ваше імʼя не Брюс Лі, то хєр вам це вдасця. Но якшо ви так бажаєте, можемо замінити на електрошокер.

Далі, крутити руки не так вже й складно. Я знаю шо кажу.

А для чого переговори? Дуже цікаве питання. Ваші знайомі при загрозі одразу висмикували кільце і кидали гранату собі під ноги? Чи як?
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14.02.2024 19:38 Ответить
Один висмикнув і тримав в руках на задньому сидінні в авто, з двох сторін від нього сиділи і 1-2 спереду. Машина рухалася по місті, повискакували зразу.
Іншим вистачило показати. А на решту не відповідатиму. Надто вже наївні уявлення у вас.
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14.02.2024 19:43 Ответить
То скоріше ви "Бригади" передивилися . Дуже складно витягувати "в невідомому місці на одязі привʼязану гранату", коли ти зі стягнутими за спиною руками з мішком на голові лежиш в багажнику. Ну то таке. Супермени серед дописувачів теж є
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14.02.2024 19:52 Ответить
Ніколи не дивився кацапські фільми.
Ви щось пробуєте мені довести. 25 хоч є?
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14.02.2024 20:16 Ответить
І на додаток, якщо ситуація дозволяє витягнути гранату, то краще вже витягнути пістоля. Бо якшо нападник не злякається, то доведеться іти в "страну вєчной охоти" разом з ним. А з пістолем можливі варіанти...
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14.02.2024 19:00 Ответить
- Навіщо тобі повна бочка бензину в гаражі, коли на заправці бензин завжди є?
- На всякий пожежний випадок.
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14.02.2024 18:41 Ответить
"в господарстві все згодиться" - от і тягнуть ...
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14.02.2024 18:24 Ответить
"Чашка сама разбілась!" (с)
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14.02.2024 18:24 Ответить
Чоловіку більше нічим було похвалитися, то витягнув гранату?
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14.02.2024 18:27 Ответить
От гранат надо держаться как можно подальше.
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14.02.2024 18:45 Ответить
А злі язики плещуть, що теорія природного відбору не працює. Працює, ще й як працює. Ось тільки одна проблема, якщо ця теорія досконало візьметься за Україну,то населення зменшиться на 73% мінімум.
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14.02.2024 18:46 Ответить
Не дала😔
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14.02.2024 19:03 Ответить
Дала, але "чеку" уже на зміг вставити....
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14.02.2024 19:22 Ответить
Сварка в сім*Ї.
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14.02.2024 20:12 Ответить
А що, корисна річ, особливо якщо TIG.
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14.02.2024 22:54 Ответить
Мабудь показував дружині - дивись, он тцкуни йдуть, а до мене не підходять.
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14.02.2024 22:56 Ответить
 
 