В Чернигове взорвалась граната в автомобиле. Погибли мужчина и женщина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Мужчина и женщина погибли вследствие подрыва гранаты в автомобиле в Чернигове. Полиция расследует дело о нарушении правил обращения с оружием.
Об этом сообщили в полиции Черниговщины, передает Цензор.НЕТ.
Взрыв произошел накануне, 13 февраля, около 19:00. Пострадавших сначала доставили в больницу. На следующий день они скончались.
"Предварительно известно, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты в салоне автомобиля", - говорится в сообщении полиции.
Полиция ведет дело по ч. 3 статьи 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих). Сейчас решают вопрос о направлении материалов производства в ГБР.
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+5 Сергей Трофимов #428890
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Ото, люди - навіщо вам ті гранати, щоби - що?!
Ну й така перевага, що стріляти, чи застосовувати інші види компактної зброї все ж треба вчитися, а тут тільки навчитися дотримуватися кількох принципів безпеки (що переважній більшості людей видається простішим).
Не хочу показатися нечемним, але ви це самі придумали чи є якісь пруфи? В "Бригаді" колись чувак гранатою перед викрадачами махав, але бандитські серіали 90х - такий собі посібник...
Ну і кілька знайомих таким способом рятувалися від бандитів. З розповідей зрозумів, що дуже переконливо. Одному правда довелося висмикнути в авто, і потім мав купу стресу і мороки... але попередні його проблеми повискакували на ходу.
0. (в залежності від габаритів) прикласти чимось по затилку чи напшикати з балончика в очі.
1. викрутити руки і скрутити іх за спиною кайданками.
2. кляп
3. мішок на голову, тільки тряпчаний, шоб міг дихати
4. посадка в авто
Все це швидко і раптово, в ситуації, коли жертва не очікує нападу.
Ну а потім вивезення в якийсь затишний гараж, обшук і подальша бесіда чи через що там його треба було викрадати...
Не дуже бачу де в цьому плані є місце, де чувак витягає гранату і проводить якісь переговори..
Балончик це несерйозно. Навіть якщо б вдалося роздобути з якимось швидкодіючим бойовим газом можна ухилитися, може бути сильний вітер ітп. Повна авантюра.
Щоб напевно оглушити людину (але не вбити!) потрібна відповідна ситуація (з параноїком чи переслідуваною людиною буде дуже складно) і навики на високому рівні. Це тільки в кіні люди завжди втрачають свідомість від першого удару. Доволі часто трапляється, що людина потім помирає від черепно-мозкових, але свідомості не втрачає під час атаки.
1. Майже самовбивство - у випадку рішучості і\або мінімальної попередньої підготовки жертви. Жодного поліцейського не переконаєте взяти участь в такій авантюрі, а деякі з них дуже справно викручують руки.
Не розумію, навіщо переговори? Це ви все від кіна відчепитися не можете?
І взагалі, ви пробували колись ухилитись від раптового пшику в очі з балончика? Цікаво було б подивитись. Якшо ваше імʼя не Брюс Лі, то хєр вам це вдасця. Но якшо ви так бажаєте, можемо замінити на електрошокер.
Далі, крутити руки не так вже й складно. Я знаю шо кажу.
А для чого переговори? Дуже цікаве питання. Ваші знайомі при загрозі одразу висмикували кільце і кидали гранату собі під ноги? Чи як?
Іншим вистачило показати. А на решту не відповідатиму. Надто вже наївні уявлення у вас.
Ви щось пробуєте мені довести. 25 хоч є?
- На всякий пожежний випадок.