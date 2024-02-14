В течение дня россияне обстреляли из артиллерии и дронами Никопольщину. Ранен мужчина. ФОТОрепортаж

В течение дня российская армия дважды обстреляла из артиллерии Никопольщину. Направили на район и 7 БпЛА. Тяжелые ранения получил мужчина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня агрессор дважды обстрелял из артиллерии Никопольщину. Направил на район и 7 БпЛА. Был по самому Никополю, Марганецкой и Покровской сельским громадам. К сожалению, серьезные ранения получил мужчина", - говорится в сообщении.

Повреждены социальное учреждение, пятиэтажка, 7 частных домов, несколько хозяйственных построек, энергетическое оборудование, газопровод.

Как отметили в ОВА, на остальной территории Днепропетровщины, хоть и звучали воздушные тревоги, обошлось без вражеских атак.

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