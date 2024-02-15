Сутки на Харьковщине: ракетный удар по Чугуеву, обстрелы Великого Бурлука, удары по с. Гнилица, есть погибшие и раненые. ФОТО

Россияне за прошлые сутки обстреляли более 16 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Уды, Стрелечья, Волчанск, Нестерное, Чугуновка, Двуричанское.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночью российские захватчики нанесли ракетный удар по Чугуеву, погибла 67-летняя женщина. В городе полностью разрушен жилой дом и частично разрушены 3 рядом расположены частные дома. В 7 домах повреждено остекление окон и крыш.

Вечером 14 февраля, в 16:16, россияне ракетами С-300 обстреляли с. Великий Бурлук попали в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. Двое мужчин погибли, пять гражданских травмированы. Утром спасатели деблокировали из-под завалов тело 74-летней женщины.

"Количество погибших увеличилось до трех. Еще пять человек ранены, они находятся в медицинских учреждениях области", - отметил Синегубов.

Он добавил, что под завалами находятся две женщины 55, 27 лет. Разбор завалов продолжается.

Около 14:20 14 февраля враг нанес удары по с. Гнилица Купянского района. Попадание в спортплощадку возле школы. Пострадавшие не зафиксированы.

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