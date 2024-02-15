Чиновник в/ч требовал деньги с подчиненных за рассмотрение социально-бытовых вопросов, - ГБР. ФОТО
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений воинской части с Киевщины, который систематически требовал деньги с подчиненных военнослужащих за "положительное решение" социально-бытовых вопросов.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, с октября 2022 года по июнь 2023 года чиновник получил от 26 подчиненных более 160 тысяч гривен за оформление выплаты материальной помощи, отпусков, других социально-бытовых вопросов, которые возникали у военнослужащих во время прохождения службы.
Он предлагал свою платную "помощь" сразу при получении соответствующих рапортов от подчиненных.
Офицер брал от 1,5 до 5 тысяч гривен с подчиненных за оформление выплаты материальной помощи и денег на оздоровление. Сумма взятки зависела от должности военнослужащего и суммы выплаты. При этом должностное лицо не боялось получать неправомерную выгоду на свою банковскую карту.
Фигурант подозревается в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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ГСР, ГСВ приготуватись!!!
А якщо на балансі частини, то чому бійці повинні її ремонтувати з власної кишені?.. А не повинні, але відповідальний з МТЗ не хоче належно виконувати свої обов'язки, бо навіщо возитися з паперами і сваритися в частині, вибиваючи необхідне, якщо можна з рабів-рядових зібрати гроші?
Щодо відпусток, то положені щорічні мають дати, але відпустки 5+2 (одруження, хвороба чи смерть родича і т.д.) - ось де джерело зловживань з боку командирів і за що можуть вимагати хабаря. І де тут «розвели корупцію»?
Час прийшов для захисту підлеглих від поборів і самодурства «диких» командирів.
Брат в листопаді пішов добровольцем і з першого дня почалось: скиньтесь по дві тисячі на пальне - заправити генератор, потім на дрова для буржуйки, на питну воду, на інструменти...
Ще на командних тренуваннях в учебці: учбові гранати - по 200грн кожна. Можна і без них, але команді буде важко.