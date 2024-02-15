РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11658 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
23 203 23

Чиновник в/ч требовал деньги с подчиненных за рассмотрение социально-бытовых вопросов, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений воинской части с Киевщины, который систематически требовал деньги с подчиненных военнослужащих за "положительное решение" социально-бытовых вопросов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с октября 2022 года по июнь 2023 года чиновник получил от 26 подчиненных более 160 тысяч гривен за оформление выплаты материальной помощи, отпусков, других социально-бытовых вопросов, которые возникали у военнослужащих во время прохождения службы.

Он предлагал свою платную "помощь" сразу при получении соответствующих рапортов от подчиненных.

Смотрите также: Подтверждение инвалидности за $1800: в Одессе врача медицинского учреждения разоблачили в получении взятки. ФОТОрепортаж

Офицер брал от 1,5 до 5 тысяч гривен с подчиненных за оформление выплаты материальной помощи и денег на оздоровление. Сумма взятки зависела от должности военнослужащего и суммы выплаты. При этом должностное лицо не боялось получать неправомерную выгоду на свою банковскую карту.

Фигурант подозревается в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Также читайте: В Винницкой области ГБР задержало на взятке руководителя Тульчинской окружной прокуратуры и заместителя главы РГА

Посадовець в/ч брав гроші з підлеглих

Автор: 

взятка (6166) Киевская область (4153) ВСУ (6624) ГБР (3005) подозрение (492)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Посадовець в/ч, шоб ти здох.
показать весь комментарий
15.02.2024 09:59
+5
Дайте можливість всім військовим повідомляти про такі самі факти, і ви отримаєте цунамі подібних історій майже з усіх вч.
Час прийшов для захисту підлеглих від поборів і самодурства «диких» командирів.
показать весь комментарий
15.02.2024 10:15
+3
дебіл, навіть красти не вміє
показать весь комментарий
15.02.2024 09:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тут щось нове? Константа....
показать весь комментарий
15.02.2024 09:46 Ответить
дебіл, навіть красти не вміє
показать весь комментарий
15.02.2024 09:46 Ответить
Молодий ще, необтесаний...
показать весь комментарий
15.02.2024 10:36 Ответить
В трускавецько криворізьку економічну школу треба його . Красти вагонами і мільйонами ,а не мєлочь по карманам тирить
показать весь комментарий
15.02.2024 12:06 Ответить
Скоро будуть ловити тих хто збирає "общак" на потреби підрозділу.
ГСР, ГСВ приготуватись!!!
показать весь комментарий
15.02.2024 09:49 Ответить
Ну одна справа - общак бойового підрозділу на пальне/медичні витратники/енергетики тощо, а інша - коли тилова частина розводить дику паперотворчість, а гроші на папір, ремонт принтерів, фарбу командири збирають з рядових…
показать весь комментарий
15.02.2024 10:31 Ответить
Я про інше, в кожному підрозділі є контрацептиви які не хочуть здавати гроши та с задоволенням дзвонять на горячи лінії МО що з них вибивають гроши на ПММ, ремонт автівок и генераторів, придбання лопат та інше, тому відповідальному за "общак" як правило це головний сержант підрозділу, доводиться примусово збирати ці кошти, цього майора теж свої здали за те, за що самі же платили йому гроши, якщо військовослужбовцю положена відпустка то він поїде, а якщо ні то плати, самі развели корупцію . А те що "паперова армія" це ярмо ЗСУ то чиста правда.
показать весь комментарий
15.02.2024 10:54 Ответить
Проблеми всюди, де не глянь - якщо автівка намучена волонтерська, то її утримання на плечах бійців, сперечатися ні про що.

А якщо на балансі частини, то чому бійці повинні її ремонтувати з власної кишені?.. А не повинні, але відповідальний з МТЗ не хоче належно виконувати свої обов'язки, бо навіщо возитися з паперами і сваритися в частині, вибиваючи необхідне, якщо можна з рабів-рядових зібрати гроші?

Щодо відпусток, то положені щорічні мають дати, але відпустки 5+2 (одруження, хвороба чи смерть родича і т.д.) - ось де джерело зловживань з боку командирів і за що можуть вимагати хабаря. І де тут «розвели корупцію»?
показать весь комментарий
15.02.2024 11:32 Ответить
Там де дають гроши , там корупція. В нас всі кому згідно чинного законодавства положено їдуть, всі інші стопе. Якщо відпускають за гроші то і згідно законодавства положень. Все просто.
показать весь комментарий
15.02.2024 12:02 Ответить
А з якого переляку хтось має віддавати свої гроші?
показать весь комментарий
15.02.2024 12:05 Ответить
З такого що ніхто тобі не дасть за дарма запчастину на машини, лопату, маскувальну сітку, целофан, дроти, предмети та посуд для приготування їжі, генератори, бензин, принтери, папір та тонер для нього.
показать весь комментарий
15.02.2024 12:38 Ответить
Ну тоді які здивування, що такі "черги" у військкомати стоять. Стандартна ситуація - жінка не працює або на мінімалці з дитиною, працює один мужик. Забирають на війну, гроші на лопату, ліки і бензин йдуть, а жінці повідомлення про борги за комуналку. Потім через півроку і чоловік приходить інвалідом, виведений за штат на 400грн на місяць
показать весь комментарий
18.02.2024 03:34 Ответить
Взагалі я писала про стукачів в армії, ну то таке, поясню по суті. Стосовно підрозділів: здають по 200-500 грн. на місяць, не будеш здавати не зможеш з`їздити на Нову Пошту за відправленням з дому тому що машина стоить зломана, будеш без світла, та елементарно не поїдеш у відпустку тому що немає на чом роздрукувати рапорт на неї, на обладнання позиций, добре якщо волонтери привезуть щось з будівельних матеріалів, а так або самі купляємо, а хто не здає взагалі нема нічого, під відкритим небом сидять. Радянського союзу в ЗСУ ще дуже багато від паперової бюрократії до відношення до людей, в нас ще досі статути Радянського союзу, а там не прописано значить не положено!, обкладинки поміняли да перевели на українську мову і все. А здивування на відсутність черг тільки у цивільних, хто в СЗУ розуміють чому люди не їдуть воювати.
показать весь комментарий
18.02.2024 08:26 Ответить
Посадовець в/ч, шоб ти здох.
показать весь комментарий
15.02.2024 09:59 Ответить
Дайте можливість всім військовим повідомляти про такі самі факти, і ви отримаєте цунамі подібних історій майже з усіх вч.
Час прийшов для захисту підлеглих від поборів і самодурства «диких» командирів.
показать весь комментарий
15.02.2024 10:15 Ответить
Немає ніякого толку. Дзвінок в службу довіри, вони дзвонять на бригаду, та на батальон. Приїхав відповідальній на якого ти дзвонив дав люлей та поїхав. Проблема на тому самому місті. Совок.
показать весь комментарий
15.02.2024 12:42 Ответить
Ось вам ще одна відповідь чого немає черг в тцк
показать весь комментарий
15.02.2024 11:12 Ответить
Окремо створений сайт де військові можуть розповісти про все,що твориться в В/Ч дасть вам повід для перевірок,а результат буде на лице.
показать весь комментарий
15.02.2024 11:59 Ответить
За майже 2 роки служби жодного разу ніхто не вимагав з мене ні копійки.3 група інвалідності внаслідок тяжкого поранення.109 бригада,107 бат ТРО.
показать весь комментарий
15.02.2024 12:51 Ответить
Навіть на побутові потреби?
Брат в листопаді пішов добровольцем і з першого дня почалось: скиньтесь по дві тисячі на пальне - заправити генератор, потім на дрова для буржуйки, на питну воду, на інструменти...
Ще на командних тренуваннях в учебці: учбові гранати - по 200грн кожна. Можна і без них, але команді буде важко.
показать весь комментарий
15.02.2024 14:19 Ответить
ИванАкусок!Ти мабуть проходишь службу на Банковій в полку охорони президента.А як тобі така дійсність ,коли ти пів року находишся в окопах на передовій і комбат і всі інші положили хрен на цілу роту своїх підлеглих.Влітку 23 року просимо привезти харчі ,води,сигарет,отримуємо відповідь ,не має транспорту щоб довести на 0.Хоча сам комбат їздить на Хамері. От і купили в складчину стареньку машину ,щоб добратися та скупитись в магазині. Ну і дійсно бензин,масла,ремонт за свої.Після поранення і лікування ,списали поза штат з зарплатою 580гр.місяц.
показать весь комментарий
16.02.2024 15:04 Ответить
1000грн щомісяця на свій підрозділ,рівень взвод ,добровільно
показать весь комментарий
15.02.2024 15:57 Ответить
Все пишут что красть не умеет, да нет, просто обнаглели до такой степени что воруют открыто в наглую небоясь никакой отвествености!
показать весь комментарий
16.02.2024 12:38 Ответить
 
 