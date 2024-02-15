Чиновник в/ч требовал деньги с подчиненных за рассмотрение социально-бытовых вопросов, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику одного из подразделений воинской части с Киевщины, который систематически требовал деньги с подчиненных военнослужащих за "положительное решение" социально-бытовых вопросов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, с октября 2022 года по июнь 2023 года чиновник получил от 26 подчиненных более 160 тысяч гривен за оформление выплаты материальной помощи, отпусков, других социально-бытовых вопросов, которые возникали у военнослужащих во время прохождения службы.

Он предлагал свою платную "помощь" сразу при получении соответствующих рапортов от подчиненных.

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Офицер брал от 1,5 до 5 тысяч гривен с подчиненных за оформление выплаты материальной помощи и денег на оздоровление. Сумма взятки зависела от должности военнослужащего и суммы выплаты. При этом должностное лицо не боялось получать неправомерную выгоду на свою банковскую карту.

Фигурант подозревается в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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