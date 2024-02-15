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Новости Фото Война
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Сутки на Донетчине: Под огнем рашистов 4 района области, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

В течение суток российские оккупанты обстреляли 4 района Донетчины.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Багатыре Великоновоселковской громады 2 человека погибли и 2 ранены.

Покровский район

Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка и Максимилиановка. В Селидово 3 человека погибли и 6 ранены, повреждены 12 многоэтажек, школа и церковь. В Кураховской громаде ранен человек в Кураховке, обстреляны Курахово и Вовченка. В Новогродовке ранены 3 человека, повреждены 14 многоэтажек, разрушен детсад.

Также читайте: Из трех громад Донетчины принудительно эвакуируют людей, - руководитель ОВА Филашкин

Краматорский район

В Лиманской громаде обстреляны Торское, Заречное и Ямполь, в Краматорской - Ясногорка. Под огнем окрестности Константиновской громады.

Бахмутский район

Повреждены дома в Серебрянке Сиверской громады и в Щербиновке Торецкой громады. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома.

Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 39 человек, в том числе 7 детей.

Также смотрите: Последствия удара по Селидово: враг обстрелял родильное отделение больницы и дом, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж

Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини
Обстріли Донеччини

Автор: 

обстрел (27366) Донецкая область (9767)


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Такого "русского мира" чекало донбасовське тупе бидло ? ваш регіон ворог знищує ,але Донецьк ,Луганськ ,Макіївка цілі на відміну з тим що рашиські варвари зробили з Марїнкою ,Бахмутом ,Авдієвкою та іншими стертими з лиця землі містами . Ось це малди б показувати по всьому світі ,на жаль в нас інформаційна політика провалена як і робота МЗС .
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15.02.2024 10:30 Ответить
Усі вороги України будуть зачищені ти і тобі подібне бидло насамперед!
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15.02.2024 10:39 Ответить
 
 