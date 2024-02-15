Сутки на Донетчине: Под огнем рашистов 4 района области, есть погибшие и раненые. ФОТОрепортаж
В течение суток российские оккупанты обстреляли 4 района Донетчины.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Волновахский район
В Багатыре Великоновоселковской громады 2 человека погибли и 2 ранены.
Покровский район
Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка и Максимилиановка. В Селидово 3 человека погибли и 6 ранены, повреждены 12 многоэтажек, школа и церковь. В Кураховской громаде ранен человек в Кураховке, обстреляны Курахово и Вовченка. В Новогродовке ранены 3 человека, повреждены 14 многоэтажек, разрушен детсад.
Краматорский район
В Лиманской громаде обстреляны Торское, Заречное и Ямполь, в Краматорской - Ясногорка. Под огнем окрестности Константиновской громады.
Бахмутский район
Повреждены дома в Серебрянке Сиверской громады и в Щербиновке Торецкой громады. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома.
Всего за сутки россияне 21 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 39 человек, в том числе 7 детей.
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