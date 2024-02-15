Инженер-конструктор хотел передать спецслужбам РФ и Ирану новейшие разработки Украины в сфере военного кораблестроения, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности предотвратила передачу российской и иранской разведкам новейших технологий Украины в сфере военного кораблестроения. В результате многоуровневой спецоперации в Николаеве "на горячем" задержан инженер-конструктор стратегического предприятия Укроборонпрома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечается, чиновник скрыто копировал и пытался "слить" иностранным спецслужбам техническую документацию по украинским секретным разработкам.
По данным контрразведки СБУ, злоумышленник должен был передать информацию сразу двум "клиентам". Первый – россиянин, работающий на одном из машиностроительных заводов РФ и сотрудничающий со спецслужбами страны-агрессора.
Другим "заказчиком" развединформации оказался гражданин Ирана, который ранее в Украине уже был осужден за шпионаж.
В пресс-службе уточнили, что в настоящее время иностранец находится в ближневосточной стране и работает на иранскую разведку под "прикрытием" чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции.
Оба иностранца действовали отдельно друг от друга, а связь с украинским предателем инженером поддерживали через анонимные чаты в мессенджере.
По имеющимся данным, иностранные спецслужбы надеялись получить новые разработки Украины для налаживания серийного производства собственных комплектующих для военных кораблей.
Среди основных компаний, планировавших использовать украинские технологии, были российские заводы, строящие суда для военного флота РФ.
Контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили и поэтапно задокументировали преступные действия предателя. Благодаря этому была сорвана попытка передачи за границу стратегически важных разработок Украины.
Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который использовал для копирования секретных документов и коммуникации с иностранными шпионами.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
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порівнювати флот параші з флотом США некоректно
те ж саме що порівнювати уазік з джипом
на параші НЕ флот - а фанєрна пугалка заходу
Якби він особисто твою таємницю хотів продати за гроші, ти б теж його міг зрозуміти і пробачити?
Шо це за розробки? Як втопити єдиний фрегат в перший день війни без жодного пострілу?
сільський п*яничка- інженер-конструктор? огорожа зігнила ще при брєжнєві. ще й красну тряпочку на плече почепив щоб не довго шукати?
"Красная гвоздика
- Спутница тревог.
Красная гвоздика
-Их цветок" (С).
а за тим шпіоном, скільки людей і часу слідкувала сбу?