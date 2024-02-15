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Инженер-конструктор хотел передать спецслужбам РФ и Ирану новейшие разработки Украины в сфере военного кораблестроения, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности предотвратила передачу российской и иранской разведкам новейших технологий Украины в сфере военного кораблестроения. В результате многоуровневой спецоперации в Николаеве "на горячем" задержан инженер-конструктор стратегического предприятия Укроборонпрома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, чиновник скрыто копировал и пытался "слить" иностранным спецслужбам техническую документацию по украинским секретным разработкам.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник должен был передать информацию сразу двум "клиентам". Первый – россиянин, работающий на одном из машиностроительных заводов РФ и сотрудничающий со спецслужбами страны-агрессора.

Другим "заказчиком" развединформации оказался гражданин Ирана, который ранее в Украине уже был осужден за шпионаж.

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В пресс-службе уточнили, что в настоящее время иностранец находится в ближневосточной стране и работает на иранскую разведку под "прикрытием" чиновника местной компании по производству высокотехнологичной продукции.

Оба иностранца действовали отдельно друг от друга, а связь с украинским предателем инженером поддерживали через анонимные чаты в мессенджере.

По имеющимся данным, иностранные спецслужбы надеялись получить новые разработки Украины для налаживания серийного производства собственных комплектующих для военных кораблей.

Среди основных компаний, планировавших использовать украинские технологии, были российские заводы, строящие суда для военного флота РФ.

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Контрразведчики СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили и поэтапно задокументировали преступные действия предателя. Благодаря этому была сорвана попытка передачи за границу стратегически важных разработок Украины.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который использовал для копирования секретных документов и коммуникации с иностранными шпионами.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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Інженер-зрадник у Миколаєві

Автор: 

Николаев (2155) СБУ (19931) государственная измена (1545)


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Топ комментарии
+15
Чота ржака какая-то. Эсминец там чтоле на чертежах 6го класса? и на хату гляньте, научного сотрудника
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15.02.2024 10:19
+13
Гарно проїхалися по вухах наріду. Де тут в Миколаєві кораблебудування, коли ще в 90- брати кацапи, здається чуркіни, вирізали всі корабельні заводи на металобрухт, залишили тільки один кран, бо не змогли до нього добратися. А що цікавого, то вони на покупку цих заводів(інвестиції з Цапії, про які там вони і наші придурки пишалися)взяли кредит в нашому державному банку. Основні агрегати вивезли на Цапію, решту вирізали на металобрухт, кредити не повернули і втекли на росію. Ось такі були тоді інвестори, яких з великим пафосом залучали до нас минулі посадовці від комуняк і ригів і про них трубили по всіх ЗМІ. Так кацапи знищили майже всі військові заводи і прибуткові заводи по всій України.
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15.02.2024 10:31
+8
бідний, обідраний народ - передасть раді грошей все. так ви ж самі до цього довели за 33 роки. в кого гроші - той боХ, а в кого нема - той лоХ.
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15.02.2024 10:21
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Чота ржака какая-то. Эсминец там чтоле на чертежах 6го класса? и на хату гляньте, научного сотрудника
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15.02.2024 10:19 Ответить
скоріш за все оті красівиЄ безпілотники, що надирають москалям зараз дупу.
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15.02.2024 10:22 Ответить
Может быть, только у нас флота все ровно нету. Топить у нас нечего
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15.02.2024 10:28 Ответить
а ось зробить копію і сотворить провокацію - в стилі пуйла.
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15.02.2024 10:40 Ответить
Просто зараз якраз міняється концепція флоту і міняє її Україна )) Раніше наприклад основою флоту рахувались лінкори, і де вони? ))
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15.02.2024 10:50 Ответить
про який флот мова?
порівнювати флот параші з флотом США некоректно
те ж саме що порівнювати уазік з джипом
на параші НЕ флот - а фанєрна пугалка заходу
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15.02.2024 12:05 Ответить
красівиЄ безпілотники, а особенно начинка....
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15.02.2024 10:30 Ответить
взагалі то хата норм - перекрита, утеплена, просто не білена, вікна *******.
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15.02.2024 10:24 Ответить
хата ладно еще, но забор и калитка
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15.02.2024 10:38 Ответить
то не його, то - сусідня. Там пакан є, а тут лише рабиця.
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15.02.2024 10:51 Ответить
не білена?))) хотів сказати не фарбована, без "короєду"? Та ще ни встиг продати "секрета". А в цілому згоден- хата норм, хоча не факт що на фото не сусідська, а від його хати лише хвіртка))
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15.02.2024 12:43 Ответить
Маккартні,ти ж не путай будинок будь якого голови громади,місцевого царька громади,з науковцем.Він не краде,а працює головою.Всі науковці так жили і живуть,хто не пішов на базар.Отака оцінка його діяльності і штовхнула на зраду.Не платить Україна-заплатить хтось інший.Люди, від відчаю, вже на все готові...
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15.02.2024 11:28 Ответить
на фото сусідсткий будинок
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15.02.2024 12:45 Ответить
зря смеетесь , знаю лично таких изобретателей - инженеров, так вот в основном живут как отшельники , им дороже их труды и разработки чем бытовой комфорт..
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15.02.2024 12:11 Ответить
бідний, обідраний народ - передасть раді грошей все. так ви ж самі до цього довели за 33 роки. в кого гроші - той боХ, а в кого нема - той лоХ.
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15.02.2024 10:21 Ответить
може він, як колись клоака розєнбергів, вирішив передати креслення морських дронів, щоб забезпечити рівновагу в усьому світі...
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15.02.2024 10:26 Ответить
коли людина живе все життя в злиднях, і тут такий шанс розбагатіть - важко від неї чогось іншого чекати.
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15.02.2024 10:30 Ответить
то він зрадник чи бідолага?
Якби він особисто твою таємницю хотів продати за гроші, ти б теж його міг зрозуміти і пробачити?
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15.02.2024 10:42 Ответить
Те що він бідолага виключає того, що він зрадник. Питання в тому, що заможні зрадники при владі набагато шкідливіші та всім відомі і що?
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15.02.2024 10:53 Ответить
... НЕ пропустив ... ))
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15.02.2024 12:37 Ответить
зрадник, і його не можна пробачати. і цей випадок не останній, я б сказав в 99% це буде повторюватись. Мав на увазі про своїх людей потрібно дбати завжди, якщо не хочеш щоб тебе-богєму одного разу не спустили з небес та надрали зад якісь чукчі. А в Україні чморили той бідний нарід 33 роки, а потом прийшла війна і тепер ті небожителі з повними памперсами оруть - рятуйте тепер нас та наші маєтки...
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15.02.2024 10:53 Ответить
це ти про рашу,що за гроші до нас прийшла людей убивати?
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15.02.2024 10:28 Ответить
я про нас. але в рашці точно те саме - голодранці ради грошей йдуть вбивати невинних, на радість пуйлу та ротенбергам.
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15.02.2024 10:32 Ответить
у нас одиниці,а там всі.
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15.02.2024 10:56 Ответить
ну це зрозуміло. він поліз з передачею даних поперед оп-и в парашу. порушив монополію. зрубити по льогкому діньжат в обхід дєрьмака та його кліки захотів
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15.02.2024 10:21 Ответить
"новітні розробки України у сфері військового кораблебудування" ????

Шо це за розробки? Як втопити єдиний фрегат в перший день війни без жодного пострілу?
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15.02.2024 10:22 Ответить
Например как утопить кучу руснявых БДК с помощью дронов. Забыл неприятное, товарищ?
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15.02.2024 10:32 Ответить
Не розумію кацапську
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15.02.2024 10:37 Ответить
Як втопити салатницю куніков , не маючи жодного корабля , така розробка тобі як ?
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15.02.2024 10:37 Ответить
гарна розробка, але в мене дрони якось не асоціюються з кораблебудуванням. Розмах не той. Хоча можу і помилятися..
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15.02.2024 10:44 Ответить
У одного нашого очкастого міністра оборони мавіки теж з війною не в'язалися , йому до душі ближче було виділення одному житомирському єврею майже семисот мільйонів на дрони які так і не виготовили ((
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15.02.2024 10:49 Ответить
Не пересмикуйте не з війною а з флотом. Чи по вашому мавікі вже стали авіацією?
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15.02.2024 11:19 Ответить
Ну як вірити найвеличнішому ******* , то як мінімум родом війск стали ((
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15.02.2024 12:00 Ответить
Якщо ви про "мільон літаків і будєм всєх бамбіть", то вони ж навіть мільон дронів не зробили..
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15.02.2024 12:13 Ответить
Зате мільярди украли і при цьому у них "бізнєс нє на краві "((
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15.02.2024 13:59 Ответить
це так виглядає сільський п*яничка - інженер-конструктор? огорожа зігнила ще при брєжнєві. ще й красну тряпочку на плече почепив щоб не довго шукати?
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15.02.2024 10:23 Ответить
так то ж їх класика!!
"Красная гвоздика
- Спутница тревог.
Красная гвоздика
-Их цветок" (С).
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15.02.2024 10:33 Ответить
Демків-там же написано-інженер конструктор,а не депутат місцевої райради.Він не крав...
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15.02.2024 11:32 Ответить
Наверное данные по созданию авианосца...
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15.02.2024 10:24 Ответить
Хай би раків ловив до жигулівського
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15.02.2024 10:25 Ответить
Ага, і ''зірку смерті'' в придачу
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15.02.2024 10:29 Ответить
Гарно проїхалися по вухах наріду. Де тут в Миколаєві кораблебудування, коли ще в 90- брати кацапи, здається чуркіни, вирізали всі корабельні заводи на металобрухт, залишили тільки один кран, бо не змогли до нього добратися. А що цікавого, то вони на покупку цих заводів(інвестиції з Цапії, про які там вони і наші придурки пишалися)взяли кредит в нашому державному банку. Основні агрегати вивезли на Цапію, решту вирізали на металобрухт, кредити не повернули і втекли на росію. Ось такі були тоді інвестори, яких з великим пафосом залучали до нас минулі посадовці від комуняк і ригів і про них трубили по всіх ЗМІ. Так кацапи знищили майже всі військові заводи і прибуткові заводи по всій України.
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15.02.2024 10:31 Ответить
ридала вся маршрутка.

а за тим шпіоном, скільки людей і часу слідкувала сбу?
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15.02.2024 10:37 Ответить
Неужели передать? Вот так - безвозмездно? Т.е даром?
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15.02.2024 10:41 Ответить
создайте условия жизни конструкторам, а то живут как бомжи
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15.02.2024 10:43 Ответить
На рее вздёрнуть предателя..
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15.02.2024 11:46 Ответить
не можу второпати звідки в Миколаєві взявся той інженер- конструктор і звідки його "секрети"? Може з "80-х"?!
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15.02.2024 12:39 Ответить
 
 