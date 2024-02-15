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В результате ракетной атаки РФ на Киевщине поврежден 21 частный дом.. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 февраля, оккупанты в очередной раз нанесли удар по территории Киевской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12:00 в результате атаки поврежден 21 частный дом и одно транспортное средство. К счастью, пострадавших нет.

На месте происшествия продолжают работу правоохранители, взрывотехники Киевщины и спасатели. Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілу Київщини
Наслідки обстрілу Київщини

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Наслідки обстрілу Київщини
Наслідки обстрілу Київщини

Автор: 

Киевская область (4153) обстрел (27366)


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15.02.2024 13:28 Ответить
бог не квапиться...
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15.02.2024 13:32 Ответить
але непокоїться....
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15.02.2024 14:12 Ответить
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15.02.2024 15:05 Ответить
По образу і подобі своїй створив всесильний і вседисущий бог людину, зокрема кацапа, *****, Сі Дзіньпіна та інших маньяків.
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15.02.2024 13:38 Ответить
Невже в КочеЗаспе ?
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15.02.2024 14:08 Ответить
Ти мабуть не в курсі але там таких хатинок немає. Не знущайся над багатими буратінами.
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15.02.2024 15:40 Ответить
 
 