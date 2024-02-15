В результате ракетной атаки РФ на Киевщине поврежден 21 частный дом.. ФОТОрепортаж

Сегодня, 15 февраля, оккупанты в очередной раз нанесли удар по территории Киевской области.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 12:00 в результате атаки поврежден 21 частный дом и одно транспортное средство. К счастью, пострадавших нет.

На месте происшествия продолжают работу правоохранители, взрывотехники Киевщины и спасатели. Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.

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