В результате ракетной атаки РФ на Киевщине поврежден 21 частный дом.. ФОТОрепортаж
Сегодня, 15 февраля, оккупанты в очередной раз нанесли удар по территории Киевской области.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 12:00 в результате атаки поврежден 21 частный дом и одно транспортное средство. К счастью, пострадавших нет.
На месте происшествия продолжают работу правоохранители, взрывотехники Киевщины и спасатели. Полицейские проводят осмотр места происшествия и фиксируют последствия вражеской атаки", - говорится в сообщении.
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